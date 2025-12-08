【エコプロ2025出展】サプライチェーン連携の開示・情報収集支援ソリューション「wezero（R）」のご紹介とデモ体験を実施
株式会社パルコデジタルマーケティング（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡田 泰宏、以下「当社」）は、12月10日（水）～12日（金）に東京ビッグサイトにて開催される「エコプロ2025」に八千代エンジニヤリング株式会社のブースにて、協賛出展いたします。
（発表日：2025年12月5日）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336303&id=bodyimage1】
本展示では、サプライチェーン連携の開示・情報収集支援のソリューションとして「wezero（R）」のご紹介やデモ体験を実施いたします。
また、八千代エンジニヤリング株式会社のコンサルティングと当社開発「wezero（R）」を組み合わせることで、自社の拠点やサプライチェーンの自然資本に関する情報収集・状況把握をする手法もご案内いたします。
ぜひ当社ブース【SXゾーン 小間番号：5-055】へお立ち寄りください。
＜＜開催概要＞＞
【名称】エコプロ [第27回]
【URL】https://messe.nikkei.co.jp/ep/
【開催日】2025年12月10日（水）～12日（金）10:00～17:00
【開催場所】東京ビッグサイト［東ホール］
【ブース位置】SXゾーン 小間番号：5-055
【参加費用】無料 ※事前登録制
＜＜wezero（R）「ウィーゼロ」について＞＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336303&id=bodyimage2】
「wezero（R）」は、サプライチェーンのサステナビリティ情報の収集や、お取引先様とのコミュニケーションを支援するサービスです。
●アンケート機能を大幅拡張！
・アンケート回答による配点設定で、サプライヤー評価も可能
・条件分岐を含む複雑なアンケートを最大150問作成
●サプライヤー情報管理がさらに充実！
温室効果ガス排出量やイニシアチブ参加状況などサステナビリティに関する情報管理を拡充
【URL】https://www.parco-digital.co.jp/service/wezero/
◆八千代エンジニヤリング株式会社について
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336303&id=bodyimage3】
サステナビリティに関する主な支援テーマは、気候変動、水リスク、生物多様性、資源循環です。これらの各テーマに対し、調査・評価、方針・戦略策定、情報開示を中心にご支援します。また、これらに加え、調査結果を踏まえた企業ブランディングや企業・地域・行政の連携支援など、課題やニーズに合わせ、さまざまなご支援をおこなっています。
企業のサステナビリティ問題をまとめて解決するサービス「サステナビリティNavi」
【URL】https://sustainability-navi.com
◆株式会社パルコデジタルマーケティングについて
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336303&id=bodyimage4】
商業施設の「労務軽減」と「情報発信強化」を支援するグループウェアとWeb更新システムを一体化した「PICTONA（R）」の提供と、Webマーケティング支援サービスを全国450の商業施設に提供。UI/UXの知見を活かしエコテック領域に進出。
【会社名】株式会社パルコデジタルマーケティング
【所在地】東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス
【コーポレートサイト】https://www.parco-digital.co.jp/
※本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社パルコデジタルマーケティング
プレスリリース詳細へ