株式会社日本農業新聞主催 第3回 農業資機材・サービス「オンライン展示会」にて、オンライン展示会プラットフォーム「WEB BOOTH」が採用されました。
XRアプリケーションやイベントマーケティングプラットフォームの開発・提供を行う、株式会社アイデアクラウド（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：新部 昌也、以下「アイデアクラウド」）が提供するオンラインイベントプラットフォーム「WEB BOOTH（ウェブブース）」が、株式会社日本農業新聞により開催される展示会、第3回 農業資機材・サービス「オンライン展示会」に採用されました。
■開催概要
イベント名：第3回 農業資機材・サービス「オンライン展示会」
会期 ：2026年1月30日（金）～4月28日（火）
入場料 ：無料（来場登録必須）
主催 ：株式会社日本農業新聞
来場登録はコチラから：https://lp.agri-exhibition.jp/
■第3回 農業資機材・サービス「オンライン展示会」とは
「出会う。試す。広がる。あなたの農業アップデート」をコンセプトに、2026年1月30日（金）～4月28日（火）の3ヶ月間で開催予定です。全国の農家・JA関係者を対象に、農業、JA経営の高度化、効率化に資する資機材・サービスが満載で、主催者オンラインセミナー、出展企業によるオンラインセミナーは前回の3倍以上に開催されます。
■META BOOTHとは
「META BOOTH（メタブース）」はメタバース会場からウェビナーまで、様々な形式のオンラインイベントに対応でき、理想の展示会を実現することができるオンラインイベントプラットフォームです。META BOOTHシリーズにはWEB／MOVIE／2D／3D Light／3D Tourの5つのタイプがあり、開催するイベントのご希望や用途に併せて幅広いラインナップの中からお選び頂けます。
■イベントプラットフォーム「META BOOTH」ラインナップ
・WEB BOOTH：ノーコードでシンプルな操作性が特徴、早期開催に最適
・MOVIE BOOTH：会員制オウンドメディアが構築できるプラットフォーム
・2D META BOOTH：アバターを使ってオンライン会場を自由に巡ることが可能
・3D META BOOTH Light：インターネットとデバイスだけで簡単に3D空間でのイベント開催が可能
・3D META BOOTH Tour：手軽にアクセスできる3D空間で、体験型プロモーションが可能
META BOOTH公式サイト
https://metabooth.jp/
■WEB BOOTHとは
「WEB BOOTH」は、リアル展示会の利点を極力損なわずにオンラインで展示会を実施する、オンライン展示会作成ツールです。累計出展企業12,000社超*、ノーコードでシンプルな操作性を持ち、どんなオンライン展示会でも早期開催が可能な「企業に選ばれるイベントDXの決定版」です。顧客リーチ・使いやすさ・セキュリティという必須条件を押さえた万全な仕様に加え、デザイン性を追求することで付加価値のある展示会を実現できます。（*2022年9月時点。オンライン展示会に出展した累計利用社数）
WEB BOOTH公式サイト
https://metabooth.jp/web/
■株式会社日本農業新聞について
国内唯一の農業専門の日刊紙で、部数25万9332部（紙＋電子 ※2024年10月時点の日刊農業専門紙）になります。ＪＡグループの一員として、農家・ＪＡ役職員の皆さまに役立つ情報を発信しています。2011年には電子版を創刊し、デジタル分野での情報発信も強化しています。公式ウェブサイトの月間ＰＶは123万309です（2023年10月～2024年9月までの平均値 ※4月分は除く）。
ホームページ URL：https://www.agrinews.co.jp/
■株式会社アイデアクラウドについて
株式会社アイデアクラウドは、web制作をはじめとするクリエイティブ制作だけでなく、マーケティング領域、メタバース・AR・VRといった仮想領域のソリューション提案など、幅広いサービスを展開しています。「社会の接点をデザインする」を理念とし、人と人、人々と企業、企業と企業の新たな出会いを創出し、先端デジタル技術とクリエイティブで社会がより良い方向へと向かうためのソリューションを生み出していきます。
会社名 ：株式会社アイデアクラウド
設立 ：2010年3月
所在地 ：愛知県名古屋市中区大須3丁目8-1 SHINBIビル 3階
ホームページ URL：https://ideacloud.co.jp/
■META BOOTH についてのお問い合わせ先
株式会社アイデアクラウド
担当：後藤
TEL：052-253-9866（平日10:00～18:00）
