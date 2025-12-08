今年、最も「子育て中のママ・パパに愛用された」商品やサービス・施設からママたちが選ぶベスト30を表彰。第17回マザーズセレクション大賞2025の受賞発表会が都内ホールにて開催されました。
この度、「第17回マザーズセレクション大賞2025」の受賞発表会が、都内ホールにて開催されました。（12月3日）
日本マザーズ協会特別顧問で参議院議員・蓮舫氏より、受賞企業様への祝辞。そして、ご自身の子育て時代と対比して商品・サービスの進化、子育てを楽しむ為の時短商品や、ママ自身の為の商品など、様々な時代の変化を感じている事などを話題にされました。そして、受賞企業様の日々のご努力への敬意と感謝の想いをお伝え致しました。（※当日は国会都合により欠席にて動画メッセージによる参加。）
その後は、受賞企業30社それぞれの開発の想いや受賞への想いなど発表がありました。開発やマーケティングのご担当者様も子育て中の方が多く、実際のママ・パパの声としても発言され、また様々な業界のお話が聞ける貴重な場として大盛況な式典となりました。
発表後には、元バドミントン選手で金メダリストの髙橋礼華さん（ベストマザー賞受賞者）が登壇し祝辞を述べました。
また、ゲストの髙橋さんからご自身のバドミントン振興のお仕事と子育ての両立のお話や、お気に入りの子育て商品・サービスの事などについてお話を頂きました。
最後に集合写真撮影会、個別の記念撮影会を行い無事、閉会致しました。
会場では受賞商品、などの展示もあり、その場での名刺交換、懇親なども行われ、子育て関連の企業様が集まる希少な場となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334978&id=bodyimage1】
■ マザーズセレクション大賞とは
本賞は、一般社団法人日本マザーズ協会の主催にて運営されております。
子育て期のママ・パパたちに「自分で使ってみて、他のママ・パパにも推薦したい、便利で役に立つ商品・サービス・施設」に自由に投票していただき、それらの投票を１年間かけて集め得票最多の商品を選定しています。よって選考委員会などはございません。
記憶に残る商品やサービス、施設を自然想起で投票いただく事は大きな意義があります。その商品やサービスに特別な愛着や、信頼感があるからこそ、他のママにもお薦めしたいという想いにつながるのだと考えます。
当協会は、広告宣伝や、ビジネス的な繋がりを一切持たない公正な立場を守れる一般社団法人という位置で、この賞を通じてより多くの子育て期のママパパたちに、先輩ママたちの声を繋げてまいりたいと考えております。
「マザーズセレクション大賞」は消費者であるママパパが主役の賞です。
子育て期の方たちが自分で使ってみて良かったものを、次世代のママパパやプレママに伝達していく事が意義だと考えております。
非営利法人の賞として売上ナンバーワンではなく、ママたちの信頼や共感・好感の１位を表彰させて頂く賞です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334978&id=bodyimage2】
■ 第17回マザーズセレクション大賞2025 （ベスト30）
VOXY（トヨタ自動車株式会社）
ベビーダノン、プチダノン（ダノンジャパン株式会社）
アクアクララ（アクアクララ株式会社）
ディズニー英語システム（ワールド・ファミリー株式会社）
ハンバーガーショップ「モスバーガー」（株式会社モスフードサービス）
キシリトールタブレット、キシリトールポケモンひんやりラムネ（株式会社ロッテ）
インターネット・ショッピングモール「楽天市場」（楽天グループ株式会社）
