「ヒラメ攻略Bible2026」が2025年12月8日に発売！
年に1回発売のヒラメムックの第10弾。誌面には濃密な内容の記事が充実していて、釣果アップに役立つ情報が満載の保存版になっています。
ヒラメ攻略Bible2026
【企画】
食い渋り対応のヒラメ戦術 in 北海道・大岸エリアの磯、国縫サーフ、黒岩漁港、茨城県・久慈川河口サーフ
遠州灘をサーフフィネスで攻略！ in 静岡県・福田海岸
サーフフィネスタックルで挑む冬季の宮崎サーフin 宮崎県・鴫野浜
ルアーウエートの使い分け
サーフ別 有効なルアー＆カラー
ワームのシンカーの使い分け
状況別 ルアー＆ワームの使い分け
食い渋りに強いルアー＆アクション
釣り場ごとの好条件・悪条件
こういう場所を見落とすな
リアクションバイトを出しやすくする方法
ワームが有効なとき、有効でないとき
釣れないときのルアーチューニング
食い渋り時に効果的な攻め方
食い渋り時に効果的なタックルチェンジ
食い渋り時の有効なルアーカラー
シンキングペンシル＆ミノーで効果的に攻める！釣れるルアーアレンジ
釣れるワームアレンジ
ヒラメの視・嗅・味・聴 ４つの感覚
効果的なリーダーの使い分け
ヒラメ釣りに役立つ100円アイテム
アタリがないときのセッティングの工夫
食い渋り時の裏技
イチ推し！ ヒラメポイントGuide
定価：2200円
発行：株式会社メディアボーイ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336394&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社メディアボーイ
