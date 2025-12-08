大人気ゲームとのコラボイベントが期間限定で復活！冬休みは、淡路島で一狩りいこうぜ！ 『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』 2025年12月26日～2026年1月12日限定開催
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にて開催をしていた期間限定アトラクション『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』は、惜しまれながらも2025年11月3日（月・祝）をもって終了いたしました。
しかし！多くのハンターの皆様の温かいお声のもと、2025年12月26日（金）から2026年1月12日（月・祝）までの期間限定で復活開催することが決定いたしました！ニジゲンノモリの広大なエリアを探索しながらアイテムを探す「フィールド探索」と集めたアイテムやオトモアイルーと一緒に戦いに挑む「大型モンスター討伐」はもちろん、コラボフードやグッズショップ、そして「ゴジラ迎撃作戦」とのコラボイベントもまとめて復活！大型モンスターも、火竜「リオレウス」、雷狼竜「ジンオウガ」、泡狐竜「タマミツネ」、滅尽龍「ネルギガンテ」全てが復活し、あと一歩で討伐できなかったハンターも、HRが足りず挑めなかったハンターも、リベンジの機会がやってきました。
また、今回のイベント復活を記念し、「1狩りUPキャンペーン」と「プロハンター記念写真無料キャンペーン」の2つのキャンペーンを同時開催。「1狩りUPキャンペーン」では、過去に本コラボイベントを体験された際の“ハンターの証”を持参の方を対象に、購入いただいたチケットに1狩り分を追加でプレゼントいたします。
「プロハンター記念写真無料キャンペーン」では、ハンターランク５の参加者を対象に、通常は有料の“大型モンスターとの記念写真”を無料でプレゼントいたします。
どちらも過去ニジゲンノモリにお越しになられたハンターの皆様への感謝の気持ちを込めたスペシャルキャンペーンとなっております。
いよいよ冬休みがやってきました！年末年始の“狩り納め”と“狩り初め”は、淡路島ニジゲンノモリで！最高の仲間たちと一生忘れられない思い出をつくっちゃおう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336395&id=bodyimage1】
■『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』復活開催 概要
開催期間：
2025年12月26日（金）～2026年1月12日（月・祝）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内）
内容：
ハンティングアクションゲーム「モンスターハンター」の世界観を楽しめる訓練クエスト「フィールド探索」と「大型モンスター討伐」が復活。その他、ゲームの世界をイメージした限定コラボグッズやコラボフードも再登場いたします
営業時間：
10:00～20:30（最終受付18:00）
※営業時間は季節に応じて変わる場合がございます。
※詳細はニジゲンノモリ公式HPよりご確認ください
料金：
1狩り（1回）券
大人（中学生以上）/ 2,900円～3,900円 小人（5歳～11歳）/ 1,800円～2,100円
2狩り（2回）券
大人（中学生以上）/ 4,300円～5,400円 小人（5歳～11歳）/ 2,800円～3,200円
3狩り（3回）券
大人（中学生以上）/ 5,200円～6,400円 小人（5歳～11歳）/ 3,500円～4,000円
4狩り（4回）券
大人（中学生以上）/ 5,700円～7,000円 小人（5歳～11歳）/ 3,800円～4,400円
5狩り（5回）券
大人（中学生以上）/ 6,200円～7,600円 小人（5歳～11歳）/ 4,100円～4,800円
しかし！多くのハンターの皆様の温かいお声のもと、2025年12月26日（金）から2026年1月12日（月・祝）までの期間限定で復活開催することが決定いたしました！ニジゲンノモリの広大なエリアを探索しながらアイテムを探す「フィールド探索」と集めたアイテムやオトモアイルーと一緒に戦いに挑む「大型モンスター討伐」はもちろん、コラボフードやグッズショップ、そして「ゴジラ迎撃作戦」とのコラボイベントもまとめて復活！大型モンスターも、火竜「リオレウス」、雷狼竜「ジンオウガ」、泡狐竜「タマミツネ」、滅尽龍「ネルギガンテ」全てが復活し、あと一歩で討伐できなかったハンターも、HRが足りず挑めなかったハンターも、リベンジの機会がやってきました。
また、今回のイベント復活を記念し、「1狩りUPキャンペーン」と「プロハンター記念写真無料キャンペーン」の2つのキャンペーンを同時開催。「1狩りUPキャンペーン」では、過去に本コラボイベントを体験された際の“ハンターの証”を持参の方を対象に、購入いただいたチケットに1狩り分を追加でプレゼントいたします。
「プロハンター記念写真無料キャンペーン」では、ハンターランク５の参加者を対象に、通常は有料の“大型モンスターとの記念写真”を無料でプレゼントいたします。
どちらも過去ニジゲンノモリにお越しになられたハンターの皆様への感謝の気持ちを込めたスペシャルキャンペーンとなっております。
いよいよ冬休みがやってきました！年末年始の“狩り納め”と“狩り初め”は、淡路島ニジゲンノモリで！最高の仲間たちと一生忘れられない思い出をつくっちゃおう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336395&id=bodyimage1】
■『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』復活開催 概要
開催期間：
2025年12月26日（金）～2026年1月12日（月・祝）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内）
内容：
ハンティングアクションゲーム「モンスターハンター」の世界観を楽しめる訓練クエスト「フィールド探索」と「大型モンスター討伐」が復活。その他、ゲームの世界をイメージした限定コラボグッズやコラボフードも再登場いたします
営業時間：
10:00～20:30（最終受付18:00）
※営業時間は季節に応じて変わる場合がございます。
※詳細はニジゲンノモリ公式HPよりご確認ください
料金：
1狩り（1回）券
大人（中学生以上）/ 2,900円～3,900円 小人（5歳～11歳）/ 1,800円～2,100円
2狩り（2回）券
大人（中学生以上）/ 4,300円～5,400円 小人（5歳～11歳）/ 2,800円～3,200円
3狩り（3回）券
大人（中学生以上）/ 5,200円～6,400円 小人（5歳～11歳）/ 3,500円～4,000円
4狩り（4回）券
大人（中学生以上）/ 5,700円～7,000円 小人（5歳～11歳）/ 3,800円～4,400円
5狩り（5回）券
大人（中学生以上）/ 6,200円～7,600円 小人（5歳～11歳）/ 4,100円～4,800円