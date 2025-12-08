銀行・カフェ・オフィスが一体になった新店舗「Olive LOUNGE 新宿通」が12月8日オープン

株式会社三井住友銀行

株式会社三井住友銀行（頭取 CEO：福留 朗裕、以下「三井住友銀行」）が、三井住友銀行と三井住友カードの共同商品「Olive（オリーブ）」をモチーフとした新しいコンセプトの店舗「Olive LOUNGE（オリーブ ラウンジ）新宿通」を12月8日に開設いたしました。銀行とスターバックス、SHARE LOUNGE（シェアラウンジ）が一体になったOlive LOUNGE 10号店としてオープンし、新宿に行き交う多様な人が心地よく過ごせる場を目指します。

■新宿区で快適に過ごせる全体で約200席の自由な空間「Olive LOUNGE 新宿通」

銀行、スターバックス、SHARE LOUNGEが一体となった「Olive LOUNGE新宿通」はワーク・カフェなど、さまざまなシーンで快適に過ごせる席を全体で約200席備え、カフェの混雑が常態化している新宿エリアにおいても、ゆったりと快適にお過ごしいただける環境をご提供いたします。

当店舗の1階と地下1階にスターバックスが出店し、地下1階には銀行の窓口やATMが併設されているため、仕事や買い物の合間に銀行へ行くことも、ひと休みをすることも可能な空間となっております。地下1階ではお金に関するセミナー等を開催する他、銀行窓口では口座開設等の各種お手続きや資産運用等のご相談を承ります。Olive LOUNGE初となる暮らしをモチーフに彩りと楽しさ、学びを提供する空間をご用意し、ご自身に相応しい決済方法などを楽しく学べる場を提供いたします。

2階と地下1階には、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が運営する「SHARE LOUNGE」が入居し、ビジネスパーソンに快適で機能性の高いオフィススペースを提供いたします。

Olive LOUNGE 新宿通の内観（イメージ）

■Oliveをもっと身近に感じられる空間にアップデート

これまでのOlive LOUNGEにはない新たな演出として、暮らしをモチーフとしたアートの展示や体感スペースを設置いたします。１階には旅行やショッピングなどをテーマにした４つの立体アートを展示し、来店された方々に彩りあるひとときを提供いたします。また、地下１階にはコーヒーをモチーフにお客さまが参加できる空間をご用意し、ご自身にあう決済方法などを楽しく学べる場を提供いたします。

日常の決済手段の選択によって生じるメリットや利便性、ならびにOliveが適えるフレキシブルな支払方法を体感いただけます。

■Olive決済でVポイント10%還元

併設のスターバックスやSHARE LOUNGEのご利用料金をOliveフレキシブルペイ（クレジットモード/デビットモード）でスマホタッチ決済していただくと、決済額の10％相当のVポイントを還元いたします。

※ポイント還元には条件があります。

■Olive会員優先席とOlive会員限定プレゼントをご用意

Olive LOUNGE 新宿通では、SHARE LOUNGEをご利用のOlive会員を対象に、B1階にある「Olive会員優先席」と「Olive会員限定プレゼント」の2つの特典をご用意いたします。SHARE LOUNGEでは、落ち着いた空間で、おひとりでも、友人や同僚の方とご一緒でも、休憩やお仕事、打ち合わせなど思い思いの時間をお過ごしいただけます。

さらに、Olive会員には2種類からお選びいただけるプレゼントもご用意しています。ご利用の際は、SHARE LOUNGEの受付にてOliveをご提示ください。

＜「Olive LOUNGE 新宿通」の概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73922/table/37_1_fa6c395d11a4b9c4da70ab377dd5e9f9.jpg?v=202512080727 ]

(※)専門の案内スタッフと、コールセンターに接続した無人受付端末により、インターネットバンキングによる住所変更等の各種お届け、相談業務に対応しております。

Olive LOUNGE 新宿通の情報はこちら

https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/olivelounge/location/shinjukudori/

Olive LOUNGE店舗一覧

関東エリア：渋谷、下高井戸、高円寺、成増、鶴見、都立大学駅前、町屋、新宿通

関西エリア：船場、南森町、塚口（2025年12月15日オープン）

【Olive LOUNGEとは】

新しいコンセプトの元、銀行の店舗を広く開放し、他のテナントと共存したオープンなスペースとすることで、お客さまに心地良く過ごしていただき、「Olive」アカウントをご契約いただいている特典を感じられる空間を提供いたします。従来の銀行の窓口営業時間は9時から15時が一般的でしたが、Olive LOUNGEは、土日祝日問わずご利用いただけます。

詳細はこちら：https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/olivelounge/

【Oliveとは】

2023年3月からスタートした「Olive（オリーブ）」は、銀行口座、カード決済、ファイナンス、オンライン証券、オンライン保険などの機能を、アプリ上でシームレスに組み合わせた総合金融サービスです。サービスローンチ後も、お客さまの声にお応えし、定額自動入金サービス、アカウントランク切替機能、家族カードの発行、支払いモード追加サービスなど、お客さまにとって便利で使いやすくなるよう、サービスや機能のレベルアップを重ねております。

サービス詳細はこちら：https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/brand/index.html