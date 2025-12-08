【2025 みんなで楽しむクリスマス】毎年好評のアメリカンでボリューミーなXmas限定プラン！HangOut HangOver新宿店にてご予約受付中
様々なスペースやイベントの企画・運営を手がける株式会社エスエルディー（本社：東京都港区、代表取締役社長：有村 譲、証券コード：3223、以下「当社」）は、HangOut HangOverにて、2025年12月12日（金）～25日（木）の期間限定でお楽しみいただける、クリスマスシーズンを華やかに彩るアメリカンな限定プランのご予約を開始いたしました。
「US産アンガス牛のステーキ~ローストガーリックソース~」や「クリスピーフレンチフライ＆骨つきフライドチキン」「スモークサーモンとリコッタチーズのトマトチーズピザ」など、クリスマスにみんなで盛り上がるパーティーをイメージしたラインアップ。また、食欲をそそるクリスマスにぴったりのお料理に加え、このプランだけの、X‘masスイーツを加えた全9品の魅力的なプランをご用意しました。
さらに、ウェルカムドリンクにはスパークリングワインをご提供。ハイボールやワイン・カクテルなど約30種類のドリンクは飲み放題となっております。
お席の確保はお早めにご予約ください。11時半からご予約可能ですので、ランチでもディナーでもお楽しみいただけます。お二人でのご利用はもちろん、少人数でのクリスマスパーティーにもぴったりです。
ご予約はこちら :
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13193239/party/280292310
■クリスマスプランについて
《プラン名》
【Xmas12/12~25限定】オリジナルスイーツ×厳選牛ステーキグリルなど全9品
《2時間飲み放題付》クリスマス特別プラン
《価格》
グルメサイトのクーポン利用で6,500円（税込）
《プラン内容》
・welcomeスパークリング
～hangout hangover 前菜4品盛り合わせ～
- ハモンセラーノとローストビーフ盛り合わせ
- ハーブ香るツナとキャロットのラペ
- フィリーチーズバゲット
- スパニッシュオムレツ～自家製スパイスソース～
- Grilledロメインシーザーサラダ -半熟卵のせ-
- クリスピーフレンチフライ&骨つきフライドチキン
- スモークサーモンとリコッタチーズのトマトチーズピザ
- US産アンガス牛のステーキ~ローストガーリックソース~
- X'masスイーツ 自家製クレームダンジュ ストロベリーソース
※約30種類からお選びいただける、飲み放題付きのプランとなります。
※2時間制、ラストオーダーは30分前となります。
※プランは一例です。仕入れ状況により内容が変更となる場合がございます。
■HangOut HangOver（ハングアウトハングオーバー）について
『世界の文化が混在する街 “NEW YORK”のSTREETにフォーカスし、仲間と集い、そして「酔える」All-DAY DINER』がコンセプトということで、大型ガレージをイメージした店内にはウォールアートや、こだわりのBGMなど様々なカルチャーが詰まっています。ゆったりくつろげるソファ席やテーブル席の幅広い席タイプがあるのが特徴的です。 TVモニターを8台設置しており、貸切パーティーにもご利用いただけます。
HangOut HangOver 西武新宿Brick St.店
所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 西武新宿駅Brick St.１階
※喫煙ブース完備
アクセス ：西武新宿線 西武新宿駅 徒歩2分
電話番号 ：03-6302-1690
営業時間 ：日～火曜日・祝日：11:30～22:30、水～土曜日・祝前日：11:30～23:00
席数：81席
URL ：http://www.sld-inc.com/hangout_shinjyuku.html