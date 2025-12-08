【『ダンダダン』コラボアパレル独占販売】日本発の次世代アパレルブランドNØИSENSEと大人気TVアニメ 『ダンダダン』 コラボ、EXCLUSIVE POP UPイベント12月8日（月）より開催決定！

研美株式会社

研美株式会社(本社：東京都渋谷区 代表取締役：厳研)が運営するクリエイターズユニット兼ギャラリーの「SOMSOC GALLERY(ソムソクギャラリー)」は、日本発の次世代アパレルブランド NØИSENSEと大人気TVアニメ 『ダンダダン』 によるコラボレーションアパレルアイテムの販売を12月8日（月）より開始します。

アイテムは、ファン垂涎の名シーンや名セリフがプリントされた着回ししやすいTシャツに、インパクト抜群の総柄デザインシャツ、冬にぴったりなフーディーやブルゾンなど全部で20種類。NØИSENSEならではの大胆かつ遊び心満載なデザインで、日常をオカルティックに彩ります。本コラボアイテムは、今年ロサンゼルスで開催されたAnime Expo 2025で初披露され大きな話題を集め、予約販売ではSold-outが続出しました。SOMSOC GALLERYがキュレーションした特別なPOP UPストア空間をぜひお楽しみください。

【概要】

・発売日：12月8日（月）

・場所：SOMSOC GALLERY 1F＆2F

・住所：東京都渋谷区神宮前3-22-11

・営業時間：12:00～20:00 ※不定休

・HP：https://somsoc.jp(https://somsoc.jp)

・オンライン販売ショップ：https://somsoc.official.ec/(https://somsoc.official.ec/)

※本コラボアイテムは当ギャラリーのECサイトでは販売しておりません。

【アイテム一覧】

TURBO GRANNY GRAPHIC T-SHIRT／ MOMO GRAPHIC T-SHIRTGRAPHIC T-SHIRT

TURBO GRANNY GRAPHIC T-SHIRT（赤）：

ウォッシュドレッドの100％コットンを使用。フロントには「トンネルに来い」のグラフィック、バックにはモモとオカルンがトンネルを訪れる象徴的なシーンをデジタルプリントで表現しました。

MOMO GRAPHIC T-SHIRT（紫）：

パープルカラーの100％コットンを使用。フロントには1期のオープニングのモモのシーン、バックには作中でモモが着用するデザインをもとにしたグラフィックをプリント。

OKARUN GRAPHIC T-SHIRT / SERPO GRAPHIC T-SHIRTTRANSFORMATION GRAPHIC SLASH T-SHIRT / UFO GRAPHIC SLASH T-SHIRT

OKARUN GRAPHIC T-SHIRT（クリーム）：

クリームカラーの100％コットンを使用。フロントには1期のオープニングのオカルンのシーン、バックには作中でオカルンが着用するデザインをもとにしたグラフィックをプリント。



SERPO GRAPHIC T-SHIRT（ブラック）：

100%コットン、ウォッシュブラック。フロントには「エイリアンの存在を信じますか？」のグラフィック、バックにはセルポ星人の象徴的なシーンをデジタルプリント。

TRANSFORMATION GRAPHIC SLASH T-SHIRT / UFO GRAPHIC SLASH T-SHIRTTRANSFORMATION GRAPHIC SLASH T-SHIRT / UFO GRAPHIC SLASH T-SHIRT

TRANSFORMATION GRAPHIC SLASH T-SHIRT（ブラック）：

100%コットン、ブラック。胸元にNONSENSEロゴのデジタルプリント。ロゴ部分を自由にカットすると、中には変身後のオカルンビジュアルが覗く、二重レイヤーデザイン。



UFO GRAPHIC SLASH T-SHIRT（クリーム）：

100%コットン、クリーム。胸元にNONSENSEロゴのデジタルプリント。ロゴ部分を自由にカットすると、オカルンとモモのビジュアルが覗く、二重レイヤーデザイン。

OP PANEL STITCHED CREWNECK / OP PANEL STITCHED SHORTSOP PANEL STITCHED CREWNECK / OP PANEL STITCHED SHORTS

OP PANEL STITCHED CREWNECK：

ソフトコットン製。1期のオープニングのグラフィックをパネルステッチで表現した、シリーズのエネルギーあふれるパッチワークデザイン。



OP PANEL STITCHED SHORTS：

ソフトコットン製。1期のオープニングのグラフィックをパネルステッチで表現した、シリーズのエネルギーあふれるパッチワークショーツ。

TURBO GRANNY BUTTON DOWN SHIRT / UFO BUTTON DOWN SHIRTTURBO GRANNY BUTTON DOWN SHIRT / UFO BUTTON DOWN SHIRT

TURBO GRANNY BUTTON DOWN SHIRT （青 × ターボババア〈招き猫〉）：

100%ポリエステル製。大量の小判を背景にターボババア（招き猫）を配置した全体プリントで、『ダンダダン』のいたずら心を遊び心たっぷりに表現。



UFO BUTTON DOWN SHIRT（夜景 × UFO）：

100%ポリエステル製。『ダンダダン』ティザービジュアルをベースにしたデザインを全体プリント。バックにはモモとオカルンを表現。

TURBO GRANNY WEATHERED HOODIE / MOMO WEATHERED HOODIETURBO GRANNY WEATHERED HOODIE / MOMO WEATHERED HOODIE

TURBO GRANNY WEATHERED HOODIE （赤）：

ソフトコットン、ウォッシュ加工＆ラフカット仕上げ。フロントにターボババアモチーフの大胆なグラフィック、バックにNØИSENSEロゴプリント。



MOMO WEATHERED HOODIE（紫）：

ソフトコットン、ウォッシュ加工＆ラフカット仕上げ。フロントにモモモチーフの大胆なグラフィック、バックにNØИSENSEロゴプリント。

MOMO & OKARUN WEATHERED HOODIE / SEIKO WEATHERED HOODIEMOMO & OKARUN WEATHERED HOODIE / SEIKO WEATHERED HOODIE

MOMO & OKARUN WEATHERED HOODIE （黒）：

ソフトコットン、ウォッシュ加工＆ラフカット仕上げ。フロントにモモとオカルンの大胆なグラフィック、バックに『ダンダダン』ロゴプリント。



SEIKO WEATHERED HOODIE（白）：

ソフトコットン、バーンドアウトカット仕上げ。フロントに星子モチーフの大胆なグラフィック、バックに『ダンダダン』ロゴプリント。

MOMO VARSITY JACKET / SEIKO VARSITY JACKETMOMO VARSITY JACKET / SEIKO VARSITY JACKET

MOMO VARSITY JACKET （ピンク）：

ピンクツイードボディ（100%ポリエステル）×クリームPUレザー袖。シリーズ内でモモが着用するデザインをモチーフにしたパッチ付き。



SEIKO VARSITY JACKET（ブルー）： ブルーツイードボディ（100%ポリエステル）×ホワイトPUレザー袖。各所にパッチを配し、バックにはシリーズの星子が持つバットを大胆に表現。

OKARUN REVERSIBLE TRANSFORMATION JACKETOKARUN REVERSIBLE TRANSFORMATION JACKET

100%コットン製。リバーシブルで、シンプルなスタイルと大胆なグラフィックプリントを自由に切り替え可能。トランスフォーメーションパンツとセットアップで最適なコーデに。

OKARUN TRANSFORMATION PANTSOKARUN TRANSFORMATION PANTS

100%コットン製、ゆったりシルエット＆サイドジップ付き。ジップを開けてカスタムプリントを見せることも、ブラックのままシンプルに着こなすことも可能。

GIMME RUGS: TURBO GRANNY RUG / GIMME RUGS: OKARUN RUGGIMME RUGS: TURBO GRANNY RUG / GIMME RUGS: OKARUN RUG

公式ライセンスコラボラグ (C)YT/S,D

100%ハンドタフトアクリル製。柔らかく快適な肌触りを実現。

作品情報：『ダンダダン』

累計発行部数1200万部を超える集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」にて連載中(毎週火曜更新)の龍幸伸先生の人気漫画が原作。

モモとオカルンが迫りくる怪奇に挑む、オカルティックバトル&青春物語！！

TVアニメ『ダンダダン』公式サイト：https://anime-dandadan.com/

日本発の次世代アパレルブランド「NØИSENSE」

謎に包まれた次世代ブランド・NØИSENSEは、アニメやインターネット文化の要素を現代のファッショントレンドと融合させ、ユニークで目を引く商品を提供するアパレルブランド。

SOMSOC GALLERY

SOMSOC GALLERY(ソムソクギャラリー)は、東京原宿に立地。ギャラリーとセレクトショップを兼ねるアート拠点、および、クリエイターユニット。 「SOMSOC」は「COSMOS」の鏡像という意味の造語で、表現者の内に潜む宇宙を意味する。SOMSOC GALLERYは“表現者の宇宙”と“実世界”を繋ぐワームホールとなり、表現者の思考やあふれるエネルギーを増幅し伝達する役割を担う。ポップカルチャーの世界的震源地原宿で、オリエンタルとポップの融合をミッションとして作品展示やクリエイティブプロジェクト、コミッションワークを推し進めている。

SOMSOC GALLERY

フロア情報

〈1F〉アートストア

ジーコアズ工業、NØИSENSE等ブランドファッションアイテムおよび、版画・トイ・アーティストグッズ等のSOMSOCセレクションラインナップを展示販売。

〈2F〉ギャラリー、DJブース、イベントスペース／ドリンクカウンター

アーティスト作品の企画展示および、音楽イベントやトークイベント等を開催。ドリンクカウンターでは、好評のフルーツビールと雲南コーヒーを提供。



・住所：東京都渋谷区神宮前3-22-11

・電話：03-6384-5733

・営業時間：12:00～20:00 不定休

※展示入れ替え時期は休業となります。展示情報はHPまたはSNSをチェックしてください。

・アクセス：東京メトロ「明治神宮前」駅徒歩7分

・HP：http://somsoc.jp(http://somsoc.jp)

・Instagram：@somsocgallery(https://www.instagram.com/somsocgallery/)