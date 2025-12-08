全世界100万点規模のヒートテックを寄贈する「The Heart of LifeWear」ユニクロと日本相撲協会が手を組み石川県を訪問！

株式会社ユニクロ

ユニクロは2024年秋冬より、難民や子どもたち、災害被災地など、支援を必要とする世界中の人々にヒートテックなどを寄贈する「The Heart of LifeWear」の活動を開始しました。これまでに世界28の国や地域に100万点以上のヒートテックなどを寄贈しています。

12月6日（土）には、日本相撲協会、および石川県出身親方・力士とともに、令和6年能登半島地震により被災された方々が避難する石川県能美市を訪問し、被災者の方々にヒートテックをお届けしました。

当日は、地元・石川県七尾市出身の竹縄親方、先日引退を発表した鳳珠郡穴水町出身の北陣親方、鳳珠郡能登町出身の栃登さん、小松市出身の可貴さんが参加。お集まりいただいた被災者の方々にヒートテックをお渡ししたほか、石川県の食材を使用した手作りの特製ちゃんこ鍋を提供し、交流を深めました。さらに会場では、津幡町出身の横綱・大の里関とLifeWearスペシャルアンバサダーの綾瀬はるかさんからの特別ビデオメッセージをサプライズ放映。日本相撲協会考案の相撲健康体操やハートのオリジナルパネルの作成も行われるなど、心も身体も温まる時間を被災者の方々と過ごしました。

また当日は、ファーストリテイリング グループ執行役員の清智彦が石川県能美市でボランティア活動を行う能美市三道山子ども食堂を運営する田中策次郎能美市議員と井出敏朗能美市長へ代表してヒートテックを寄贈。震災後の復旧・復興について話し、今後も継続して支援を続けていくことをお伝えしました。田中さんからは「被災者みんなが立ち直る日まで協力して支援を行っていきたい」との言葉をいただきました。

当日の様子

竹縄親方、北陣親方、栃登さん、可貴さんが登場すると、登場を待ち望んでいた57名の参加者から大きな拍手が沸き起こりました。今回参加した親方・力士は全員石川県出身。引退発表後、地元凱旋となった北陣親方は「本日は皆さんとお会いするのを楽しみにしてまいりました。楽しく交流できたらと思います」と、地元に戻ってきた喜びと、被災地への想いを口にしました。

また会場では、津幡町出身の横綱・大の里関とLifeWearスペシャルアンバサダーの綾瀬はるかさんの特別ビデオメッセージをサプライズ放映。大の里関は「これから、本格的な寒さが始まってきますが、ユニクロのヒートテックを着て暖かくお過ごしください。まだまだ大変な日々が続いていくかと思いますが、皆さんに元気を届けられるよう、全力で相撲をとっていきます。石川の皆さん、一緒に前を向いて頑張っていきましょう！」と、地元への思いを語り、綾瀬さんは「震災から約2年が経とうとしていますが、1日でも早く、皆さんの心が穏やかで笑顔が増える日が来ることを願っています。」と温かい言葉を寄せました。二人からの思いがけないメッセージに、会場は大きな拍手と笑顔に包まれ、思わず目頭を押さえる方の姿も見受けられました。

その後、竹縄親方の合図で、日本相撲協会考案の相撲健康体操を実施。栃登さんと可貴さんがまわし姿を披露し、歓声が沸き上がる中、会場一体となって相撲の型を組み合わせた体操を行い、身体を動かしました。体操で身体が温まったあとは、親方・力士の4人が会場を回り、ヒートテックを直接手渡し。栃登さんは「ヒートテックで温かくして過ごしてください！」、可貴さんは「応援ありがとうございます！一緒に頑張りましょう！」などと参加者の方に声をかけながら、手渡していました。

さらに、石川県の食材を使用した日本相撲協会特製ちゃんこが振る舞われると、参加者からは「美味しい！」、「あったかくて嬉しい」といった喜びの声が多く寄せられ、親方・力士が参加者たちと一緒にちゃんこを食べる場面も見られるなど、温かな交流が広がりました。

最後に、「The Heart of LifeWear」という活動名にちなみ、ハート型の紙にメッセージをかいてオリジナルボードを作成。参加者一人ひとりの想いがこもったメッセージを貼り付け、親方たちもメッセージを添えてボードが完成しました。寄贈会を終えた北陣親方は「環境が変わって生活も慣れない部分もあると思いますが、一緒に一歩ずつ歩んでいきましょう！」、竹縄親方は「皆さんの元気な姿を見ることができて、こちらも嬉しかったです。」と、今後も地元のために継続して活動していく意気込みを語りました。

ユニクロは今後も、「The Heart of LifeWear」の活動を通じて、世界中のヒートテックを必要とする人々に届けていきます。

The Heart of LifeWear とは

「The Heart of LifeWear」は、ユニクロが40周年を迎えた2024年に「What Makes Life Better?」（人々の生活をより良くするものは何か？）、そのためにユニクロは何ができるのか？という問いかけを繰り返し、LifeWearで社会全体をより良くするために立ち上げた活動です。

ユニクロはグローバルパートナーシップを結ぶ国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）からの要請をうけ、シリア国内の帰還民に50万点のヒートテックを寄贈します。UNHCRの発表では、2024年12月のアサド政権崩壊後、110万人のシリア難民がシリアに帰還するも人々の生活は不安定であり、越冬のための衣料支援が急務です。また50万点以上を、全世界のユニクロ事業が、災害被災者、ホームレス、貧困層、社会的に困難な状況にある子どもたちなど、必要とする人々に届けます。

また、国内では児童養護施設や能登半島地震の被災地への支援を継続も決定し、日本全国で合計10万点のヒートテックを寄贈します。ユニクログローバルブランドアンバサダーや、ヒートテックを共同開発する戦略的パートナーの東レ株式会社も、2024年に続き、この活動に賛同し、協力していきます。

実施概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68741/table/136_1_4d8cff2d01eb8a71327a97b5fffdd6bd.jpg?v=202512080358 ]