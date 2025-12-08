【EC出品の手入力から解放】リユース特化型EC一元管理システム「WASABI SWITCH（ワサビスイッチ）」が、AIによる「商品登録」業務を自動化する新機能を実装
株式会社ワサビ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：大久保裕史）は、提供するリユース特化型EC一元管理システム「WASABI SWITCH（ワサビスイッチ）」において、AI（人工知能）を活用した新機能を実装しました。本機能により、EC販売における商品登録・出品業務の入力負荷を大幅に削減し、EC運営のさらなる効率化に貢献します。
■AIによる出品効率化機能の概要
「WASABI SWITCH」は、一括出品・受注、買取管理・在庫連携などの機能により、複数ECモール運営における業務を劇的に改善し、ショップの売上・利益の向上を図るリユース業界特化型EC一元管理システムです。
「WASABI SWITCH」の連携により、商品登録・出品に必要な入力作業をAIが自動化・高速化する新機能です。これにより、EC業務の中でも特にボトルネックになりやすい商品登録工程を大幅に効率化し、現場の作業負担軽減と出品スピードの向上を同時に実現します。
■AIによる効率化ポイント- 画像によるアイテム判別を行う独自AIの実装
これまで画像判別には既存の汎用AIを活用していましたが、リユース商材特有の形状・カテゴリ判別においては、精度・速度ともに課題がありました。そこで、弊社がこれまでに蓄積してきた膨大な商品画像データを学習データとして活用した、自社開発のAI画像識別エンジンを新たに開発・実装。これにより、リユース商材に特化した高精度かつ高速なアイテム判別が可能となり、従来と比較して、判別精度・処理速度ともに大幅な向上を実現しました。
- 待ち時間0を実現するバックグラウンド商品判別
アイテムの一次判別後、該当するアイテムごとの撮影ガイドを即時表示。
ユーザーは、そのままガイドに沿って撮影を進めることができます。
同時に、撮影中はバックグラウンドでAIによる詳細な商品判別処理を実行。
そのため、撮影完了と同時に商品特定が完了し、
「待ち時間ゼロ」で次の工程へ進めるフローを実現しました。
- ワサビスイッチ専用AIによる出品情報の自動整理・候補提示
AIが判別した商品情報の中から、出品に必要な要素のみを自動で抽出・整理。
取得した情報は、プレビュー画面上で複数候補として表示され、ユーザーはその中から自社商品に最も適した情報を選択することが可能です。
誤登録を防止し、正確かつスピーディな商品登録を実現します。
- ワサビスイッチへの自動紐付け・反映
選択した商品情報は、ワサビスイッチの各入力項目へAIが自動で紐付け・反映します。
ワサビスイッチは、利用企業ごとに入力項目を自由にカスタマイズできる設計となっているため、
企業ごとに異なる項目構成にも対応できるよう、AIが最適な項目を自動で判別・提案します。AIが反映する内容は、最終反映前の確認ページで必ず表示され、必要に応じて手動での修正・選別も可能です。これらの工程を経て、あとは「販売価格」と「コンディション」を入力するだけで、
EC販売に必要な商品登録が完了する状態までをAIが自動で構築します。
撮影から商品登録完了までの最も手間のかかる工程をAIが支援し、現場の業務負担を大幅に軽減します。
■ 今後の展望
今後は、販売価格やコンディションについてもAIによる自動判別を可能にする開発を進めており、
「撮影を行うだけで、出品準備が完了する世界」の実現に向けて、さらなる機能強化に取り組んでまいります。
これにより、商品登録にかかる人的作業を限りなくゼロに近づけ、EC運営における属人化の解消と、圧倒的な業務効率化の実現を目指します。また、不正流通の抑止にも貢献していく計画です。
さらに、日本国内にとどまらず、海外企業への展開も視野に入れたグローバル提供を進行中です。
すでに多言語対応の開発は完了しており、現在は一部の海外企業にて先行運用を開始しています。
今後はグローバル市場においても、日本発のリユースEC運営ソリューションとして展開を加速してまいります。
■ワサビITカンファレンス2026について
本カンファレンスは、弊社システム WASABI SWITCH（ワサビスイッチ）の導入や運用について、
リアルタイムで疑問や不安を解消できるとともに、大手モールの登壇や企業様との交流など、
参加者限定のコンテンツを多数用意しています。
リユース事業者様、EC販売の事業担当者様はもちろん、
少しでも「WASABI SWITCH」に興味がある方は、ぜひお越しください！
■WASABI SWITCH（ワサビスイッチ）について
「WASABI SWITCH」は、ECモール運営の業務を円滑にする「リユース特化型EC一元管理システム」です。一括出品・受注、買取管理・在庫連携などの機能によって、複数モールにおける各業務の現状を劇的に改善し、ショップの売上・利益の向上を図ります。
実際の導入事例を詳しく見る :
https://wasabi-inc.biz/world-switch/case/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ai
■株式会社ワサビについて
海外販売向けコンサルティングを始めとした越境EC向けECソリューション事業を展開。日本が扱う質の良い商品を、海外で効率的に販売できる国内外EC管理システムを開発、運用しています。
リユース業界のさらなる発展を促し、リユース・リサイクルビジネスを通じて、環境・経済共に持続可能な社会を目指すイベント「リユースフェス」の事務局を務めるなど、イベント運営にも力を入れています。
