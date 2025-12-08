名護のガラス工房 森のガラス館でしか出会えない!?「恐竜くん」販売スタート！
親子やご夫婦で乾杯！森のガラス館でしか買えない、この可愛さ
沖縄北部最大級のガラス工房「森のガラス館」は、2025年12月1日に恐竜をモチーフにした新商品
「恐竜くん」を販売することが決定いたしました。
この「恐竜くん」シリーズは、職人が一つひとつ手作りする琉球ガラスの特性を活かし同じものは無い
自分だけの恐竜探しが楽しめるひと品として製作されました。販売開始に合わせ、館内のショップエリ
アに特設コーナーを設置し「恐竜くんグラス」をはじめ「恐竜のたまご」など恐竜にちなんだ商品を
展示・販売いたします。
職人手作りの恐竜やミニチュアの恐竜が並ぶ特設コーナー
恐竜のオブジェも展示
恐竜くんの仲間たち大集合！
グラスの横には、個性豊かなガラスのオブジェの恐竜たちが並んでいます。
ミニチュア細工の恐竜は購入も可能！自分だけの1匹を選ぶのも楽しい。
(※一部商品は非売品です)
開発背景：ダイナソーグラス体験を「身長制限」で諦めていたお子様へ
現在、人気販売中の「ダイナソーグラス作り体験」には、安全上の理由から身長120cm以上という制限
を設けています。体験を心待ちにしながらも、残念ながら参加できなかった小さなお子様たちから
「恐竜のグラスが欲しかった…」という声を多くいただいておりました。
そこで、「体験はできないけれど、森のガラス館の恐竜グラスを日常で使って喜びを感じてほしい」
という想いから、お子様でも使いやすいサイズ感を新たに職人がデザインして、購入専用の
『恐竜くん』シリーズを開発いたしました。
サイズ展開は2パターン
「恐竜くん」のサイズ展開はお子様や女性でも使いやすい「Sサイズ」と男性やお酒が好きな方に
おすすめの「ジョッキサイズ」の2パターンをご用意。Sサイズは恐竜の子供をイメージしたかわい
らしいデザインとなっており、ジョッキは通常のジョッキよりも若干大き目なサイズ感で迫力ある
見た目を目指して製作いたしました。
販売価格
Sサイズ：\5,500（税込み）
ジョッキ：\6,050（税込み）
両サイズともカラー展開はダイナソーグラス作り体験と同様の5種類
お子様でも使いやすいSサイズ（\5,500税込）
容量500mlのたっぷり注げるジョッキ（\6,050税込）
開発エピソード
沖縄県工芸士に認定された職人
”手になじむ”出来上がりに苦労しました
まず、体験にご参加いただけなかった小さなお子様の為に
小さな手に馴染む、愛らしいサイズと持ちやすさを兼ね備えた
大きさの開発に取り掛かりました。
どんなサイズが使いやすいのか？持ち手は必要なのか？など
何度も試作を重ね、完成したのがこの「恐竜くん」シリーズです。
全てのお子様に笑顔を届けるために生まれた、温かい想いの
こもった商品です。
【森のガラス館について】
■森のガラス館とは
沖縄本島北部の「名護市」で『思い出作りのお手伝い』をコンセプトに、琉球ガラスの製造、販売、手作り体験をご提供しております。ショップに併設のガラス工房では、職人気分を味わえるグラス作り体験を好評開催中。初心者の方でも「難しくなく」「簡単に」出来るグラス作り体験ですので、お子様の初めての手作り体験にもオススメ！また、ひとつひとつ手作りで製作された色とりどりの琉球ガラスが並ぶショップでは、普段使いの食器からインテリア小物まで数多くの琉球ガラスを取りそろえており、ご自分のマイグラスはもちろん、大切な方へのお土産や贈り物としてもおすすめの一品探しをお楽しみいただけます。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YWsbnTM3ieY ]
グラス作り体験イメージ
ふー！っと息を吹き込んでガラスをふくらませます
飲み口を仕上げて完成
グラス作り体験完成品イメージ
【手作り体験】※要予約
・グラス作り体験\3,850～
・ダイナソーグラス作り体験 \6,050
(別途送料)
恐竜プレート作り体験イメージ
【手作り体験】※予約不要
・ネックレス作り体験：\3,300
・フォトフレーム作り体験：\3,300
・ジェルグラス作り体験：\2,970～
・万華鏡作り体験：\2,530
・グラス彫り込み体験：\3,960
・恐竜プレート作り体験：\3,850～
■メディアにも取り上げていただいています。（一部抜粋）
・テレビ朝日系列『世界が驚いたニッポン! スゴ～イデスネ!!視察団』
・BS11『大人のバイク時間 MOTORISE』
・フジテレビ系『TOSHI’s SHOW 80’s 40th ANNIVERSARY SPECIAL～トシ沖縄にゆく～』
・テレビ朝日系列『朝だ！生です旅サラダ』
・DVD『ふなのみくす2 ～ナッシーバカンス沖縄篇～』
【会社概要】
・所 在 地：沖縄県名護市為又478番地
(美ら海水族館から車で30分・ジャングリア沖縄から車で15分)
・代表者名：稲嶺 秀信
・設 立：1999年5月
・事業内容：琉球ガラスの製造、販売、手作り体験など
・ウェブサイト：https://www.morinogarasukan.co.jp
・SNSアカウント：https://www.instagram.com/mori_no_garasukan
※本件に関するお問合せ先
・セールスプロモーション部企画営業課：島田
・電話番号：0980-54-2121
・FAX番号：0980-54-2191
・メールアドレス：info.r7@morinogarasukan.co.jp