【無料／オンラインセミナー】越境プログラムとビジネスリーダーコーチングで実現する、サクセッションプランの実効性最大化

ビジネスコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細川 馨、東証グロース：9562）の子会社であるB-Connect株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉本 博史、以下当社）は、12月24日（水）に、株式会社ローンディール 代表取締役 後藤幸起氏をお招きし特別セミナーを開催いたします。両社のソリューションを組み合わせることで、サクセッションプランの実効性を最大化させる具体策をお伝えいたします。

開催概要

サクセッションプランの実効性を高めるには、次世代リーダー候補者を意図的にコンフォートゾーン外へ押し出すタフアサイメントが効果的です。しかし、多くの企業では、「適切な機会の創出の難しさ」から、社内で真に効果的なタフアサイメントの場を用意することが困難です。

そこで、株式会社ローンディールが提供する越境プログラムが、ベンチャー企業などの異文化・異業種の環境で成果責任を負い、「答えのない世界」での挑戦を通じて、非連続的な成長を促す最高のタフアサイメントとして注目されています。このプログラムを通じて、候補者は、既存の組織論理から離れた環境で「経営の視点」や「事業をつくる力」といった、次世代リーダーに不可欠な要素を獲得します。

一方で、サクセッションプランの実効性や、越境プログラムの効果を最大化するには、タフな環境を乗り越える試練を「経験させる」だけでなく、そこで得た異文化での学びを自組織に還元し、より良い方向への組織変革を主導していくことが求められます。しかし、既存の組織風土や慣習との間にギャップが生じやすく、サポートがないままでは、越境経験を自組織で活かしきれないという大きな課題が残ります。

本セミナーでは、最高のタフアサイメントとしての越境プログラムと、その経験を自組織の課題解決や活性化を推進する行動へ確実に繋げるビジネスリーダーコーチングの伴走モデルを提示。両社のソリューションを組み合わせることで、サクセッションプランの実効性を最大化させる具体策をお伝えします。

セミナー詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40945/table/57_1_3981cdffc7a9cb0f962e6d2237a2e632.jpg?v=202512080727 ]

セミナー内容

【オープニング】

“本日のテーマとゴール”

・次世代リーダー育成におけるタフアサイメントの必要性。

・効果を最大化する越境プログラムとコーチングという2つのソリューション

【株式会社ローンディール セッション】

“越境プログラム：次世代リーダーを覚醒させる挑戦の場の提供”

・次世代リーダーに不可欠な要素と、

・越境プログラムによる挑戦を通じて得られる獲得メカニズム

【ビジネスコーチグループ B-Connect株式会社 セッション】

“ビジネスリーダーコーチング：越境経験を「組織還元」するリーダーシップ発揮の伴走”

・越境経験を活かし、組織へ好影響を実現する内省と行動変容のためのコーチング

【まとめ・質疑応答】

“越境プログラム×ビジネスリーダーコーチング”によるサクセッションプラン成果最大化

・両社サービスを組み合わせたソリューションプログラムの紹介と運用のポイント

・質疑応答

・無料個別相談会のご案内

登壇者プロフィール

株式会社ローンディール

代表取締役

後藤 幸起（ごとう こうき）

【経歴】

学生時代の起業、人材派遣会社での人事担当、人材紹介会社の起業などを経て、2015年、中堅システム開発受託会社に取締役として入社。

全体の戦略策定、組織構築、採用などを担当。2018年、システム開発受託会社を上場企業へ売却後、ローンディールに最高執行責任者（COO）として参画。2023年より取締役、2025年、代表取締役就

任。

B-Connect株式会社

代表取締役

杉本 博史（すぎもと ひろし）

【経歴】

電子部品メーカーで営業、新製品顧客開拓を担当。

マーケティングコンサルティングファームで、生産財企業を中心にマーケティング＆営業戦略立案～実行支援を行う複数プロジェクトに従事。実行支援していくプロセスのなかでコーチングに出会い、

ビジネスコーチ株式会社へ入社。2022年より営業本部 部長、2024年よりマーケティング本部長。

2025年1月に事業持株体制への移行に伴い、現職。

ビジネスコーチ株式会社について

ビジネスコーチ株式会社は、「あなたに、一人の、ビジネスコーチ」をコーポレートスローガンに、「一人ひとりの多様な魅力、想い、能力の発揮を支援し、働く人が幸せを感じられる社会の持続的発展を可能にする」ことを私たちの存在意義と考えております。ビジネスコーチングを主軸とした人材開発・組織開発の手段を、志ある一業を担う経営者や起業家の方々、そしてそこで働く社員の皆様にご提供し、日本経済のさらなる発展に貢献してまいります。

【ビジネスコーチ株式会社（東証グロース上場：9562）】

会社名 ： ビジネスコーチ株式会社

所在地 ：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神 虎ノ門ビル 12階

代表者 ：代表取締役社長 細川 馨

設立 ：2005年4月

事業内容：コーチングを活用した1対N、1対1のトレーニングの提供など

URL ：https://www.businesscoach.co.jp/

