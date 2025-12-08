株式会社コラビット｜12月10日~12日開催「不動産テックEXPO［東京］」に出展

株式会社コラビット

株式会社コラビット（本社：東京都港区、代表取締役：浅海 剛）は、2025年12月10日（水）～12日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第6回 不動産テックEXPO［東京］」へ出展いたします。

当社ブースでは、不動産会社の営業力・業務効率化を支援する「AI査定プロ」「HowMa売り反響獲得システム」「AI査定プラス」の3サービスを展示します。

第6回 不動産テックEXPO［東京］について

不動産テックEXPOは、不動産業界のDXを推進するテックサービスが一堂に会する展示会です。業界の最新動向、各社の取り組み、成功事例の講演会も多数開催され、不動産会社の課題解決と成長を目的としたイベントとなっています。

出店概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14770/table/76_1_5d0b2dd888db478f9fee3e85405d6eee.jpg?v=202512080358 ]

出展サービスの紹介

■ A査定プロ ー売主も納得。45秒で完成する驚きの不動産査定書ー

2022年6月にサービス開始以降、大・中・小企業規模問わず、多くの不動産仲介会社様にご利用いただき、価格の根拠を売主様に明確に説明できるので、媒介契約を勝ち取れるとご好評をいただいています。

成約事例の登録や、販売図面の収録、独自資料の挿入をシステム内で完結できます。

周辺施設情報や地域指定・防災関連情報がつくので、合計50ページほどの充実したページ数の査定書を短時間で作成することができます。

■ AI査定プラス ー自社ホームページが即席査定窓口にー

売却検討者様に利用いただけるAI査定機能を手間なく御社ホームページ等に導入できます。

全国のマンション、土地、戸建に対応しています。大規模な開発は不要、すぐにご利用スタートいただけます。

■ HowMa売り反響獲得システム ーAI活用で冷やかしゼロ！新しい一括査定システムー

「売却検討者向けAI査定」を提供しているHowMaの登録会員を、不動産会社様に送客するシステムです。

「価格が知りたいだけ」という、売却から遠い客はHowMaのAI査定で出る価格で満足してストップします。不動産会社様へお届けするのは、本当に売りたいという高品質な反響だけです。

実際に触れて体験できるブースへぜひお越しください

当社ブースでは、A査定プロ・AI査定プラスの査定デモや、HowMa売り反響獲得システムによる集客改善の具体的な事例を実際の画面を用いてご紹介します。

「営業の質を上げたい」「売主リードを増やしたい」「AI活用を進めたい」

とお考えの不動産会社さまは、ぜひご来場ください。

