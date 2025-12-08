【速報】グランプリ決定！【Japan CxO Award 2025】～最優秀賞者の情報も一挙公開～

株式会社BNGパートナーズ

BNGパートナーズは、「Japan CxO Award 2025 powered by 明治安田生命保険相互会社」の最終審査を完了し、2025年12月8日（月）に開催した表彰式にて、グランプリおよび各部門の最優秀賞者が決定したことをお知らせいたします。

Japan CxO Awardは、今年初開催となる次世代CxOのロールモデルとなるリーダーの功績と挑戦をたたえる取り組みです。

135名のノミネート者から選ばれた、時代をリードするCxOたちの受賞結果を発表します。

グランプリ受賞者

今回のJapan CxO Award 2025において、全候補者の頂点に輝いたグランプリ受賞者は以下の通りです。

グランプリ受賞者

株式会社Helpfeel / 執行役員 COO

宮長 志帆 氏

【投票サイトより抜粋】宮長氏は、SMBC日興証券の投資銀行本部 TMT セクターのディレクターとして、テクノロジー企業の IPO やファイナンス、M&A 支援を手がけてきました。

2022年8月に Helpfeel に入社し、CFO 兼 CRO 室および営業部門を管轄しつつ、成長戦略の立案と実行に関与しました。

2024年以降は COO としてビジネスサイドの統括を担い、営業・組織運営・成長戦略を主導しています。

Helpfeel は、AI を活用した検索型 FAQ プラットフォームを主力サービスとし、ユーザーの問い合わせ削減と自己解決率向上を支援するプロダクトを提供しており、導入企業数を拡大しています。

シリーズ D での資金調達を通じ累計調達額を拡大する中、宮長氏はビジネス統括責任者として、事業成長の基盤整備と収益拡大の推進を現場レベルで担っています。

各部門の最優秀賞者

そして、各分野で栄えある最優秀賞に輝いた皆様は以下の通りです。

事業部門

メジャークラス 最優秀賞：

株式会社Luup/ 取締役COO /

牧田 涼太郎 氏

チャレンジャークラス 最優秀賞：

株式会社ウタイテ/ 取締役 COO/CHRO /

白石 一豪 氏

経営管理部門

メジャークラス 最優秀賞：

株式会社アトラエ / 取締役CFO /

鈴木 秀和 氏

グロースクラス 最優秀賞：

ファストドクター株式会社 / 取締役CFO /

中川 修平 氏

人材部門

メジャークラス 最優秀賞：

DeNA Corp. (DeNA USA) / Head of Global Human Resources/Head of AI Technology Development /

Rocky Kako 氏

グロースクラス 最優秀賞：

ブラウンリバース株式会社 / CHRO /

佐藤 浩太郎 氏

技術部門

最優秀賞：

株式会社ナレッジワーク / CTO /

川中真耶 氏

セールスマーケ部門

メジャークラス 最優秀賞：

VALX株式会社 / Chief Fan Strategy Officer（CFSO） /

林 果穂 氏

グロースクラス 最優秀賞：

株式会社Sales Marker / Marketing Marker事業本部 本部長 /

花田 海 氏

クロスドメイン部門

最優秀賞：

ソースネクスト株式会社 / CPO（最高製品責任者） /

柳沼 友香 氏

U40部門

最優秀賞：

株式会社ウタイテ / 取締役 CFO /

茅 子桐 氏

グローバルチャレンジ部門

最優秀賞：

株式会社オレンジ / Chief Operating Officer /

長谷川 寛 氏

ローカルリーダー部門

最優秀賞：

株式会社eiicon / CHRO /

村田 宗一郎 氏

ハードシングス部門

最優秀賞：

matsuri technologies株式会社 / 取締役 /

呉 培宏 氏

オーディエンス部門

最優秀賞：

株式会社GENOVA / 経営企画室 室長 /

伊藤 修次郎 氏

多くの候補者の中から選ばれた皆様の目覚ましい功績を心より称賛いたします。

また、今回、候補者としてご応募いただいた皆様、そして熱い投票をくださった皆様に心より感謝申し上げます。

Japan CxO Awardはこれからも、次世代のCxOが活躍できるような場を作り、日本経済を牽引するリーダーたちの功績を称え、ロールモデルを世に送り出すことに尽力してまいります。

この度の「Japan CxO Award 2025 powered by 明治安田生命保険相互会社」は、以下の企業のご協力により開催されました。



【冠スポンサー】明治安田生命保険相互会社

【スポンサー】 株式会社リブ・コンサルティング / 株式会社ライトアップ / 株式会社ダイドーフォワード（NEWYORKER）/ 株式会社サイバーセキュリティクラウド / 株式会社PROCAN / 株式会社共立ドクターズラボ（KUJIME） / 株式会社あしたのチーム / 株式会社 セルクラウド（マイクロCTC検査）/ GVA TECH株式会社 / 株式会社るうふ

【後援・協力】グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社 / ジャフコ グループ株式会社 / 株式会社Monozukuri Ventures / W株式会社 / XTech Ventures株式会社

Japan CxO Awardについて

Japan CxO Awardは、CxO（最高〇〇責任者）というポジションを通じて、企業価値の向上だけでなく、社会的な影響力も生み出しているリーダーたちに光を当てる取り組みです。

本アワードでは、候補者の皆様を以下の7軸を基準として、多角的に評価しました。

- 事業成長インパクト- イノベーションと挑戦性- 社会的・業界的影響力- リーダーシップとチーム形成力- ステークホルダー調整力- 長期視点と持続可能性- CxOとしての人間的魅力

選考基準の詳細は開催概要(https://japancxoaward.org/)をご覧ください。

▼審査員情報はこちら（一部抜粋）▼

楽天グループ 常務執行役員 Group CCuO 小林 正忠 氏

グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表 今野 穣 氏

サイバーエージェント 常務執行役員 CHO 曽山 哲人 氏

審査員情報はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000081799.html)

BNGパートナーズについて

BNGパートナーズは、企業の持続可能な成長を支援するため、独自のCxOネットワークと専門人材を活用したサービスを提供しています。

主な支援領域

- 営業支援：営業戦略策定、新規顧客開拓、営業プロセス改善など- プロジェクト推進：プロジェクトマネジメント、PMO構築、プロジェクトリスク管理など- デジタルトランスフォーメーション (DX)：DX戦略策定、デジタル技術導入、業務プロセス改革など- システム開発：システム企画・設計・開発、システム導入支援、システム運用・保守など- グローバル人材の活用：グローバル人材採用、登録支援管理システムの提供代表取締役 蔵元二郎について

1975年生、鹿児島県出身。九州大学経済学部経済工学科を卒業後、一部上場金融機関にて、人事・経営企画・金融庁対応に従事。その後、スタートアップ企業で新規事業の立ち上げ、大手ベンチャー企業で人事部長・海外事業部長・新規事業部長・社長室長などを歴任し、27歳で株式会社ジェイブレインを共同創業、取締役最高執行責任者に就任。

上場直前期にリーマンショックを経験した後、2009年にBNGパートナーズを設立。代表取締役に就任（現任）。

鹿児島イノベーションベース理事、情報経営イノベーション専門職大学客員教授なども務める。

本件に関するお問い合わせ

BNGパートナーズ 広報担当 茅場