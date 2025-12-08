18歳双子アイドル「天花n」、キッズへ贈る “食育×ダンス” ソング『せかいのたまごたち』配信開始！

ステップスエンターテイメント株式会社

18歳の双子アイドル「天花n」が、子供たちへ贈る“食育×ダンス”ソング

『せかいのたまごたち』12月6日より配信開始。アニメMVも公開

ダンス・芸能スクール「TOKYO STEPS ARTS」（東京都）を運営するステップスエンターテイメント株式会社（代表 濱田祥完）は、双子アイドルユニット「天花n（あまかの）」の新作楽曲『せかいのたまごたち』を2025年12月6日に配信開始いたしました。

同日、アニメーションを用いたミュージックビデオも公開しています。

本楽曲は “キッズ・食育・ダンス・アニメ・双子アイドル” の5つを掛け合わせた、次世代向け子ども応援ソングです。

■作品テーマ：「食べること」「朝の時間」「人生」を明るくする応援ソング『せかいのたまごたち』は、食材である“たまご”を主人公にすえ、「食べる楽しさ」「命の恵み」「小さな一歩が未来を変える」というメッセージを描いたポップソングです。

・おゆうぎ会でも踊りやすいテンポ設計

・幼児が自然に口ずさむメロディライン

・朝の時間に合う軽やかさ

・家庭・保育現場で扱いやすい構成と尺

アニメMVは、子どもが直感的に楽しめるよう、カラフルで優しいタッチで制作されています。

■天花n（あまかの）とは

2025年、上京したばかりの“新世代・双子アニメアイドル”

天花nは、リアル双子の姉妹「双月 天音（あまね）」と「双月 花音（かのん）」

による18歳のアイドルユニットです。高校卒業後の2025年に上京し、音楽・アニメ・パフォーマンスの活動を本格的に開始しました。

◆キャラクター設定

天音（あまね）：黄色 × 蝶 明るく前向きで、周囲を照らす存在

花音（かのん）：水色 × 花 静かで包み込むような優しさを持つ存在

デビュー後は、アニメーションと音楽を融合させた「物語型アイドル」として活動を広げ、

SNSを軸に独自の世界観を発信し続けています。

本作『せかいのたまごたち』は、彼女たちが挑む キッズ × 食 × アニメ シリーズの第一弾です。

■幼児教育・家庭の領域でも楽しめる作品へ

― 「子ども向け × 食育 × アニメ」の新しい表現として近年、幼児教育では 「食育・運動・表現」 の総合的な学びが重視されています。本作は、これらの切り口すべてに寄り添う形で制作しました。

・朝の時間や家庭でのBGMに

・保育園・幼稚園のおゆうぎ会でのダンスとして

・地域の子ども向けイベントの楽曲として

・キッズ向けショート動画の素材として

「違った形・違った生き方でもいい」というメッセージも楽曲に込められ、子どもたちが自然に受け取れるよう音楽とアニメで表現しています。

■代表コメント（ステップスエンターテイメント株式会社 代表・濱田祥完）

子どもたちは、小さな“たまご”のように無限の可能性を秘めています。食べること、踊ること、笑うこと、そのすべてが未来を生きる力になると信じています。新しい挑戦を続ける天花nとともに、『せかいのたまごたち』が、子どもたち、保護者の皆さま、学校関係者の皆さま、そして世の中の多くの皆さまの毎日を、少しでも明るくできれば幸いです。

■作品情報

作品名：せかいのたまごたち

アーティスト：天花n（あまかの）

配信開始日：2025年12月6日

YouTube ： https://youtu.be/Vq0IyHiAa9E

■お問い合わせ

ステップスエンターテイメント株式会社

担当：濱田

メール：hamada@e-steps.jp

公式サイト：https://www.e-steps.jp