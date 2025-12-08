【焼酎割りの新定番】糖類・プリン体ゼロ。カラダに嬉しい成分たっぷりの美容健康ドリンク「健康ハイ」発売。飲食店向け無料スターターキットを数量限定配布開始
■健康ハイとは？
▼ 美容・健康成分を一杯に凝縮！
ウコン、オルニチン、肝臓エキス、難消化性デキストリン、カリウム、乳酸菌500億個、
50種のビタミン・ミネラル、NMN など多彩な成分をバランスよく配合。
むくみや二日酔い、糖質や脂肪の吸収が気になる方に嬉しい成分を厳選しています。
ヘルシーなのに飲みやすく、“罪悪感ゼロ”で楽しめる、むしろ積極的に飲みたいドリンクです。
▼ お酒にもノンアルにも使える万能割材。作り方は粉を入れるだけ！
焼酎・ソーダ・水など、どんなベースにもすぐに溶け、提供は非常にシンプル。
誰でも作れて、どんな店舗でも導入しやすい万能型のオペレーションです。
▼ 高利益率と注文杯数UPを同時に実現！
1杯あたり利益＋150円も可能。既存メニューの“健康版アップグレード”として展開しやすく、
「翌朝もスッキリ過ごしたい」というお客様のニーズに合い、リピート率が非常に高いのが特徴です。
▼ POP設置で注文率が大幅に向上！
無料配布の卓上POPやA4ポスターを置くだけで、導入初日から自然に注文が発生。
健康価値の高さと視認性の良さが相まって、注文率の高さに驚いていただけると思います！
▼詳しい説明はこちら
https://kenko-jpn.com/kenko-high
https://www.instagram.com/kenkohigh/
■ 導入メリット
1. 高利益率（1杯あたり＋150円UPも可！）
原価を抑えつつ、注文率も高く、既存メニューのアップグレードとして導入しやすい設計です。
２. 発注・支払いはすべてLINEで完結
LINEでワンクリックで発注可能！
支払いも、面倒な請求書や銀行振込ではなく、クレジットカードやPaypay等で対応可能！
スマホだけで即発注・支払いができるので、店舗運営の負担を減らします。
３. スタッフドリンクとしても大人気
体にやさしい成分をたっぷり詰め込んでいるので、毎日お酒を飲む機会が多い方やお店のスタッフさんがリピートされたり、おすすめしていただけることが多いです。
■ 価格
・1袋 8,000円（300g＝約100杯）
・原価：約80円/杯
・最低発注数：2袋
・提供価格は既存のサワー類に+100～200円ほど上乗せされているお店が多いです
■ 無料スターターキットを配布中
「まずは試してみたい」という声に応え、飲食店向けにスターターキットを無料提供しています。
卓上POPもついてくるので、届いたらその日から導入でき、すぐにテスト販売が可能です。
LINEから1分で注文完了！
初回だけ店舗情報入力、2回目以降はワンクリックです。
▼注文用LINE
https://lin.ee/OFvYqMz