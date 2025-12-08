長野県東北信地区「AIOI・BUSINESS・CONNECT2025」開催報告 - 地域の声で育てる明日の製造・物流と現場発DXの実践

株式会社アイオイ・システム

世界73か国・5000現場超の物流・製造作業支援システムの実績を持つ、株式会社アイオイ・システム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：吉野豊、以下「アイオイ」）は、長野県東北信地区の現場から集まった生の声が集結した「AIOI・BUSINESS・CONNECT2025 長野県東北信地区ユーザー交流会」を盛況のうちに終了しました。本実施報告では、当日の現場写真、参加者のコメント（感想）、ならびに得られた成果と今後の展開についてご報告いたします。





■開催概要

名称：AIOI・BUSINESS・CONNECT2025

開催日：2025年11月22日(木)

会場：上田東急REIホテル

参加者：エンドユーザー（製造業中心）、当社製品販売代理店、当社社員

主催：株式会社アイオイ・システム



■背景・目的

長野県東北信地区をはじめとする地方で製造や物流の現場を支える皆さまからは、日々の業務に尽力する中で外出して最新情報を収集する時間が取りにくい、というお声を多く頂戴しています。とくに都心で行われる展示会やセミナーへの参加は、移動や業務調整の負担が大きく、地域ごとの実情に即した情報に触れにくいと感じる事業者が少なくありません。

こうした状況を踏まえ、本交流会は地域の皆さまが気軽に集い、実務に直結する導入事例や知見を共有できる場として開催しました。参加者同士の率直な意見交換を通じて、現場ですぐに活かせるヒントや新たなつながりを生み出し、持続的な現場改善と地域の事業活性化をともに目指してまいります。

講演イメージ

■実施した主なプログラム（ハイライト）

・基調講演：地域の課題と今後の方向性を提示

・事例紹介：実績に基づく紹介

・インタビュー：近隣ユーザーの“生の声”を公開

・製品紹介：実機にてデモンストレーション

都筑製作所 京田様による事例紹介アイオイ・システム 副社長小林による企業紹介

■参加者の声（抜粋）

・情報交換が活発だったので、非常にいいイベントだった。次回はぜひ東海地域でも開催して欲しい。

・交流会参加者と双方の工場見学が決まった。カメラの技術を駆使して数量や組付けミスを撲滅できる

ような開発にも引き続き期待している。

・普段、外に出て情報収集が出来ないので、どれも新鮮な情報ばかりだった。このイベントを契機に社

内のDX改革を進めていきたい。今後は長野県のみならず、甲信地域も含めて規模を拡大してくれる

ことを期待している。

懇親会イメージ

■アイオイの役割と今後の展望

アイオイは本交流会を通じて長野地域でのユーザー接点を強化し、信頼基盤をさらに堅固にします。現場の声を丁寧に把握することで、事業規模や実情に応じた最適なソリューションを提案し、現場の改善を支援します。また、今回の交流を出発点に、他地域への展開も検討しながらDX推進と地域活性化を着実に進めてまいります。



■ アイオイ・システムについて

アイオイ・システムは、「革新的なアイデアで世界を驚かせ、未来をデザインする」というビジョンのもと物流、 製造DXを支援する製品を全世界に供給しています。

