AIデータ社×リーガルテック社、制御データを知財化するロボット業界向けSaaSモデルを共同発表

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）と、リーガルテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：平井 智之、以下リーガルテック社）は、ロボット産業向けに特化した知的財産マネジメント基盤「AI孔明 on IDX」の知財SaaSモデルを共同で発表する。

本モデルは、従来は可視化や保護が難しかった制御アルゴリズム、動作ノウハウ、センサーデータといった“見えない知財”を体系的に整理し、収益性向上のための支援をする。両社は、資金調達や知財デューデリジェンスに活用できる評価・管理プラットフォームとあわせて展開を進めていく。

■背景

ロボット産業では、制御ロジックや環境認識処理、行動ログの蓄積といったデータが競争力の核心をなすようになっている。しかし、これらは従来の「装置や構造」を中心とする特許制度の枠組みと整合しづらく、知財として扱うための指針が不十分であった。 そうした課題感を共有した両社は、制御データ・パラメータ調整ノウハウといった資産を適切に管理し、知財として活用できる形に整えるための基盤構築を目的に、本共同発表に至った。

■課題

■解決策（サービス・技術のポイント）

- 制御ロジックや認識アルゴリズムが知財化しづらく、価値が伝わりにくい- 開発プロセスで蓄積されるノウハウが属人化し、再利用しにくい- ライセンス提供の単位や条件を整理しづらく、SaaS化が難しい- 資金調達時の知財デューデリジェンスで、説明負担が開発側に偏りがち

●VDR知財管理

制御ノウハウや動作データを安全に保管し、更新履歴を含めて一元管理する。

●自動テンプレート生成

動作パターンや発明構造をテンプレート化し、再利用可能な知財パッケージとして整理する。

●SaaSライセンス運用

技術やデータの提供範囲を整理し、ライセンス条件を明確化することで、利用管理や契約運用を効率化する。

●ROI説明書生成

知財活用による事業性・収益性を説明するための資料を自動生成し、投資家や顧客への説明を支援する。

■期待される効果

●制御データや動作ノウハウを「知財」として扱うための実務的な基盤が整う

●研究機関・企業における技術の外部提供やライセンス交渉が整理しやすくなる

●スタートアップにおける知財の棚卸し・価値説明が容易になり、資金調達時の準備負荷を軽減する

●ロボット分野におけるデータ・動作・ノウハウ型知財の取り扱いに一定の指針を提供する

■今後の展望

両社は、2025年内に基本的な知財テンプレートの整備を進めるとともに、ロボット企業や研究機関との共同利用を拡大していく。また、制御系AI企業との連携検討や、知財デューデリジェンスでの活用を想定した運用ガイドラインの整備など、実務に根差した取り組みを段階的に進める。

制御データが資産として評価される環境整備に向け、引き続き実務的な知財運用モデルの確立を図っていく。

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明(TM)』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。

■リーガルテック株式会社について

名 称：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億8,000万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供