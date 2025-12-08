アイスマイリー、12/17（水）から3日間「AI World 2025 冬 [大阪]」に出展　ブース予約でAmazonギフト1,500円分プレゼント！

株式会社アイスマイリー

国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年12月17日（水）～12月19日（金）にインテックス大阪にて開催の「AI World 2025 冬 [大阪]」にブースを出展します。

ブース予約でAmazonギフトカード1,500円分進呈！

会場では、最新のAIソリューションやニュース等を集めるAIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内と、AI導入のご相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

無料でブース訪問予約 :https://expo.bizcrew.jp/event/14867/module/booth/383574/375702

■AIエージェント・生成AIなど、業務効率化に繋がる最新のAIソリューションをご紹介！

AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIソリューションといった最新のAIソリューションをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお聞かせいただきながら、課題解決につながるAIソリューション探しをサポートいたします。

AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■出展予定内容

・AIエージェント、生成AI、画像認識AI、予測AI、AI受託開発など、幅広いAIソリューションのご紹介

・AI導入・DX推進に関する相談

・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内

・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案

■AIエージェント×ナレッジマネジメントカオスマップを無償提供

AIエージェント×ナレッジマネジメントカオスマップ(https://aismiley.co.jp/ai_news/aiagent-knowledge-management-chaosmap/)は、ナレッジマネジメントとエージェント活用の両立が大きな課題となる中で、課題解決の手がかりとして社内のナレッジマネジメントに活用できるAIエージェントや、チャットボットなどの対話型AI、さらにFAQシステム、検索システムをわかりやすく分類化したカオスマップです。

カオスマップに記載されているサービスURLやサービス提供企業一覧（Excel）は、カオスマップ資料請求後に、AIサービスの導入を検討している企業ご担当者様に無償でご案内させていただきます。

その他「マーケティング支援AIサービス」や「チャットボット」「AIエージェント」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「S17-14」へお立ち寄りください。

■展示会概要

「AI World 2025 冬 [大阪]」は、ビジネス変革・業務効率化を加速する最新のAIソリューションが一堂に集う総合展示会です。

ビジネス変革、DX、業務効率化、チャットボット、機械学習、画像・音声認識、自然言語処理、対話AIなど、ビジネス変革・業務効率化を加速させる最新AIソリューションが揃います。AIによる業務改革・業務効率化を考える企業の方々が商談の場として、課題解決のヒントが得られる絶好の機会となっています。

・名称：AI World 2025 冬 [大阪]

・会期：2025年12月17日（水）～12月19日（金） 各日10:00 - 17:00

・会場：インテックス大阪（1・2号館）

・主催：AI World 実行委員会

・公式サイト：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-osaka

・AIポータルメディア「AIsmiley」小間番号：「S17-14」

■アイスマイリーブース訪問予約でAmazonギフトカード1,500円分プレゼント！

下記「無料でブース訪問予約」より弊社ブースキャンペーンコード「pphmn2931」をご記入の上、アイスマイリーブースの訪問予約をしていただきますと、別途事務局より「Amazonギフトカード1,500円分」をプレゼントします！

多数のお申込みお待ちしております。

プロモーションコード：pphmn2931

【得点獲得までの流れ】

1.上記より弊社ブース訪問予約ページへ移動

2.来場者登録ページのプロモーションコード欄に「pphmn2931」を入力

3.ページ下部の「ブース訪問予約」より、ご希望の日時を予約

4.当日来場のうえアポイント実施

※備考

・Amazonギフトカードは、上記条件をすべて満たしている来場者様を対象に、会期1か月後を目安に事務局よりメールにて進呈いたします。

・訪問件数によらず、Amazonギフトカードの進呈は一律1,500円です。

・プロモーションコードの入力漏れや、ブース訪問予約をせずに当日訪問された場合など、いずれかの条件を満たさない場合は進呈できませんのでご注意ください。

・ご不明な点は展示会事務局（主催）までお問い合わせくださいませ。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。

Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。

企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/

・AIとは？(https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai/)

・AIエージェントとは？(https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai-agent-introduction/)

・生成AIとは？(https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-generative-ai/)

・ナレッジマネジメントとは？(https://aismiley.co.jp/ai_news/knowledge_management/)

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー

所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F

設立年月日：2018年3月9日

代表者：代表取締役 板羽 晃司

資本金：14,990千円

URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー

担当：AIsmiley編集部

TEL：03-6452-4750

Email：media@aismiley.co.jp