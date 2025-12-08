SNS時代に広がる留学ギャップ若者のリアルな留学課題を支援する新プロジェクトを始動

イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社

海外に行った日本人留学生と日本に来た外国人留学生がEFでガチ討論！

世界110カ国以上で教育・語学に関するリサーチおよび留学支援事業を展開する国際教育機関、イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社（本部：スイス、東京都渋谷区／代表：伊東グローニング七菜、以下EF）は、現役海外大学生400名以上が運営する留学メディアコミュニティ一般社団法人みんなの留学部 (以下みんなの留学部)との業務連携を12月8日（月）から開始いたしました。

■”映える情報”に頼りがちな留学選びをアップデートし、若者の不安に向き合う新プロジェクトが始動

SNSの普及により、楽しさや成功体験など、魅力的な側面だけが切り取られた『映える留学』の様子が拡散される一方で、実際に直面する課題や葛藤は見えにくく、現実とのギャップに戸惑う若者が増えています。特に、語学力への不安、費用や治安、異文化環境でのコミュニケーションなど、実際の課題に触れられる機会は依然として限られているのが現状です。

こうした背景を受け、EFとみんなの留学部は「より多くの若者に、”等身大で、現実に根ざした留学の価値”を伝える」という共通ビジョンのもと、業務提携が締結されました。

成功だけでなく失敗や葛藤も含めた“リアルな体験”を届けることで、留学前の不安を軽減し、一歩踏み出す後押しをすることを目指します。

■若者の留学不安を”本音の体験談”で解消、留学経験者10名の声から見えた体験の価値

業務提携後、プロジェクト第一弾として、留学経験者10名による座談会を実施しました。EF東京校で学ぶ留学生に加え、アメリカ・カナダ・イギリスなどへ留学した大学生・社会人が参加し、 SNSでは語られにくい、言語の壁、文化の違い、孤独感、生活上のトラブルなど、多様なエピソードが次々と共有されました。

議論では、日本と海外の優しさの違いや、留学の一番の課題、そして言語習得の本質など多様な意見がでたなかで、全員共通して「困難も含めて学びにつながる」という結果に。

当日の座談会の様子はYouTubeで公開しております。下記URLよりご覧ください。

EF公式YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=FidCMgFWvvI): https://www.youtube.com/watch?v=FidCMgFWvvI (https://www.youtube.com/watch?v=FidCMgFWvvI)

留学のふかーい話が討議された現役留学生ガチ討論会

また、今後は、語学・正規留学のセミナーや準備ワークショップなどの合同イベントを定期開催し、みんなの留学部のプラットフォームを活用した情報発信も強化します。

さらに、EFの留学アドバイザーと現役海外大学生による“二方向相談体制”を整備し、留学準備ガイド、体験談記事、動画企画など実用的なコンテンツも随時拡充予定です。

本提携の一環として、2026年度の留学を検討する方を対象に「留学フェア」も全国で毎月開催しています。最新の留学フェア日程や概要の詳細は下記URLよりご確認ください。

2026冬の留学フェア(https://www.efjapan.co.jp/local-campaign/jp/2025/efryugaku-fair/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_content=PRJP_MinRyugaku)：https://www.efjapan.co.jp/local-campaign/jp/2025/efryugaku-fair/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_content=PRJP_MinRyugaku(https://www.efjapan.co.jp/local-campaign/jp/2025/efryugaku-fair/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_content=PRJP_MinRyugaku)

【イー・エフ・エデュケーション・ファースト株式会社について】

イー・エフ・エデュケーション・ファースト（以下、EF）は、1965年にスウェーデンで設立された国際教育機関です。創業以来、「Education First（教育を第一に）」をモットーに、「教育を通して世界を開く」というミッションのもと、語学教育、留学、学位プログラム、文化交流を通じて、人々が国境を越えて学び、つながることを支援しています。

世界114カ国に拠点を持ち、従業員数は約5万人（うち約半数が講師）。自社運営による50都市以上の直営語学学校(https://www.efjapan.co.jp/pg/gogaku-ryugaku/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_content=PRJP_MinRyugaku)を展開し、統一された教育品質のもとで、安心・安全な留学環境を提供しています。日本では1973年より事業を開始し、札幌、東京、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡の8拠点で留学サポートを実施。カウンセリングから出発準備、現地滞在、帰国後のキャリア形成まで、一貫したワンストップ体制でサポートしています。

EFは、世界の教育機関・政府から認定を受けた独自の学習メソッドと、ケンブリッジ大学との研究提携を通じて、科学的に裏づけられた語学習得を実現。60年以上にわたる実績をもとに、「人生が変わる留学経験」を世界中の学生へ提供し続けています。

EF公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@efjapan_ryugaku)では、実際の留学生の声や現地での学びの様子を紹介。その他、企業サイト、公式LINE、Instagram(https://www.instagram.com/efjapan)からも最新情報をご覧いただけます。

EFの特徴

・ 1965年創業：世界最大級の私立語学教育機関

・ 全校舎直営制：フランチャイズではなく、自社運営による品質管理

・ グローバルネットワーク：114カ国に展開、従業員約5万人

・ ケンブリッジ大学との研究提携：科学的に実証された学習成果

・ 一貫サポート：出発前から帰国後まで安心のワンストップ体制

公式サイト：https://www.efjapan.co.jp/pg/gogaku-ryugaku/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_content=PRJP_MinRyugaku(https://www.efjapan.co.jp/pg/gogaku-ryugaku/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_content=PRJP_MinRyugaku)

EF公式YouTube：https://www.youtube.com/@efjapan_ryugaku

海外留学EF Instagram https://www.instagram.com/efjapan

（注）事業拠点および語学学校数は2025年1月現在の情報です。

【一般社団法人みんなの留学部について】

一般社団法人みんなの留学部(https://www.ryupass.com/)は、海外進学を志す中高生・大学生に向けて「留学の情報と機会格差の是正」を掲げ活動するコミュニティ×メディアの発信を行う団体です。「挑戦の機会を創出し、未来の選択肢を広げる」というミッションの

もと、海外大学の情報発信、無料留学相談、コミュニティ運営、イベント企画などを通じて、学生が自らのコンフォートゾーンを越えて学び、「留学のその先」の挑戦にもつながる機会を創出しています。

メディアでは、ryupass.com を中心に 380校以上の海外大学情報と100名を超える体験談 を掲載したWEB Portalを運営し、体験談ベースの信頼性の高い海外進学情報を提供しています。また、YouTubeチャンネル『みんなの留学部』を運営し、海外大生の等身大のVlogや現地生活のリアル等 “海外大生だからこそ発信できる生の情報”を届ける仕組みを構築。

コミュニティでは、Tokyo Innovation Base（TiB）でのフォーラム開催、地方自治体・大学や語学教育機関との共催イベント、大規模交流会の主催など、実践的な学びや挑戦の機会を全国で企画・提供しています。加えて、学校への「留学出張部」や、150名以上が参加するオンラインコミュニティ「留学部室」を通じて、地方の学生でも等しく情報と機会にアクセスでき、一人ひとりが安心して相談できる環境づくりを進めています。