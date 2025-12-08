もちふわ食感がやみつき！小中高生から絶大な人気を誇るインフルエンサー・りちさん監修「もちふわホイップ」 セブン‐イレブンにて先行発売
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、カバヤ食品株式会社がSNS総フォロワー数160万人以上(※1)の人気インフルエンサー・りちさんの監修を受けて製造した新製品「もちふわホイップ」を12月11日（木）より順次、全国のセブン‐イレブンにて先行発売します。
お菓子やスイーツに関する動画を投稿し、ショート動画を中心に活動している人気インフルエンサー・りちさんは、小中高生中心に絶大な支持を得るインフルエンサーです。また、コンビニエンスストアで販売されている100円グミのボトムアップを目的に設立された「日本グミ協会」のZ支部長も務められ、特にグミ好きの方から支持されています。
今回、2年連続グミ市場単品販売金額No.1(※2)の『タフグミ』など数々の人気グミを開発・発売しているカバヤ食品株式会社とりちさんがコラボレーションし、新製品「もちふわホイップ」が誕生しました。グミ生地に空気を多く含ませることで、ふわふわもちもちとした軽やかな食感を実現したエアレーショングミで、これまでにないもちふわ食感が楽しめます。
ふわふわ感をより味わえるよう、見た目もホイップクリーム型になっていて、クリスマスケーキにデコれば、SNS映え間違いなし！？おいしさだけではなく、「新食感×かわいいフォルム」もぜひ楽しんでください。
※1 YouTube約91万人、TikTok約53万人、Instagram約17万人（2025年11月時点）
※2 カバヤ食品調べ（インテージ SRI＋ 推計販売規模（金額） 2024年4月-2025年3月、2023年4月-2024年3月）
グミ好き必見！大人気インフルエンサー・りちさん監修のエアレーショングミ
カバヤ食品の新製品として、空気を生地に多く含ませる「エアレーション製法」を用いた「もちふわホイップ」が登場。新感覚の食感をぜひお楽しみください。
■もちふわホイップ
価格：298円（税込321.84円）
発売日：12月11日（木）～順次（先行発売）
販売エリア：全国
エアレーショングミのふわふわした食感
「もちふわホイップ」は、グミ生地に空気を含ませることで、ふわふわ、もちもちとした食感を実現したエアレーショングミ。グミは、「いちご味」（ピンク）、「ヨーグルト味」（ホワイト）、「ソーダ味」（ブルー）3つの味が楽しめます。
見つけることができたらラッキー！ホイップクリーム型以外にレア型が出る可能性も
形は見た目にもかわいいホイップクリーム型。
中にはホイップ型ではないレア型が出るかも？！
大人気インフルエンサー・りちさんが監修
原宿系スイーツクリエイターとして活動しているりちです！
総SNSフォロワー 160万人突破(ハート)️
主にトレンドの可愛いお菓子やスイーツを紹介、ASMRやお菓子作りなどを発信してます
またその他にも…
・ベビタピトーキョースタッフとして活動中🧋
・日本グミ協会Z支部長就任
・しなこさんがプロデューサーの務める『We(ハート)P』でコスメプロデュースや音楽活動中🎶
・プロデュース商品販売🧁
などなど幅広く活動しています
