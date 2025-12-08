もちふわ食感がやみつき！小中高生から絶大な人気を誇るインフルエンサー・りちさん監修「もちふわホイップ」 セブン‐イレブンにて先行発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、カバヤ食品株式会社がSNS総フォロワー数160万人以上(※1)の人気インフルエンサー・りちさんの監修を受けて製造した新製品「もちふわホイップ」を12月11日（木）より順次、全国のセブン‐イレブンにて先行発売します。

お菓子やスイーツに関する動画を投稿し、ショート動画を中心に活動している人気インフルエンサー・りちさんは、小中高生中心に絶大な支持を得るインフルエンサーです。また、コンビニエンスストアで販売されている100円グミのボトムアップを目的に設立された「日本グミ協会」のZ支部長も務められ、特にグミ好きの方から支持されています。

今回、2年連続グミ市場単品販売金額No.1(※2)の『タフグミ』など数々の人気グミを開発・発売しているカバヤ食品株式会社とりちさんがコラボレーションし、新製品「もちふわホイップ」が誕生しました。グミ生地に空気を多く含ませることで、ふわふわもちもちとした軽やかな食感を実現したエアレーショングミで、これまでにないもちふわ食感が楽しめます。

ふわふわ感をより味わえるよう、見た目もホイップクリーム型になっていて、クリスマスケーキにデコれば、SNS映え間違いなし！？おいしさだけではなく、「新食感×かわいいフォルム」もぜひ楽しんでください。

※1 YouTube約91万人、TikTok約53万人、Instagram約17万人（2025年11月時点）

※2 カバヤ食品調べ（インテージ SRI＋ 推計販売規模（金額） 2024年4月-2025年3月、2023年4月-2024年3月）

グミ好き必見！大人気インフルエンサー・りちさん監修のエアレーショングミ

カバヤ食品の新製品として、空気を生地に多く含ませる「エアレーション製法」を用いた「もちふわホイップ」が登場。新感覚の食感をぜひお楽しみください。

■もちふわホイップ

価格：298円（税込321.84円）

発売日：12月11日（木）～順次（先行発売）

販売エリア：全国

エアレーショングミのふわふわした食感

「もちふわホイップ」は、グミ生地に空気を含ませることで、ふわふわ、もちもちとした食感を実現したエアレーショングミ。グミは、「いちご味」（ピンク）、「ヨーグルト味」（ホワイト）、「ソーダ味」（ブルー）3つの味が楽しめます。

見つけることができたらラッキー！ホイップクリーム型以外にレア型が出る可能性も

形は見た目にもかわいいホイップクリーム型。

中にはホイップ型ではないレア型が出るかも？！

大人気インフルエンサー・りちさんが監修

原宿系スイーツクリエイターとして活動しているりちです！

総SNSフォロワー 160万人突破(ハート)️‍

主にトレンドの可愛いお菓子やスイーツを紹介、ASMRやお菓子作りなどを発信してます

またその他にも…

・ベビタピトーキョースタッフとして活動中🧋

・日本グミ協会Z支部長就任

・しなこさんがプロデューサーの務める『We(ハート)P』でコスメプロデュースや音楽活動中🎶

・プロデュース商品販売🧁

などなど幅広く活動しています

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。