絵本『はらぺこあおむし』の新作カードが発売！ 飾れるガーランド型や手渡しにぴったりなミニカードが仲間入り
株式会社日本ホールマーク（本社・東京都港区芝）は、 2025年12月8日（月）に絵本『はらぺこあおむし』のグリーティングカード・ミニカードを発売いたします。
色紙をコラージュして制作された原作のカラフルで鮮やかなアートワークや、あおむしがひょっこり顔を出す可愛らしい仕草をデザインに取り入れた、グリーティングカードとミニカードの新商品が登場！
ホームパーティーのデコレーションにも活用できるガーランド型カードや、ギフトに添えてお祝いを伝えるシーンに便利なミニカードが加わりました。
■ 発売数
新商品全3点
■ 発売日
2025年12月8日（月）
■ 取り扱い店舗
全国のお取り扱い専門店・量販店
および日本ホールマーク公式オンラインストア
https://hallmark.jp/
▼はらぺこあおむし特集ページはこちら
https://hallmark.jp/collections/harapeko-aomushi
グリーティングカード
カップケーキやりんご、ドーナツから顔を出す可愛らしいあおむしの姿がガーランドタイプのグリーティングカードに！ ひも付きでそのまま飾れる仕様なので、お部屋のデコレーションとして楽しめます。記念撮影やパーティーにもぴったりの写真映えするデザインです。
849702 ＨＣバースデーガーランド〈誕生お祝い〉 605円（税込）
ミニカード
手渡しギフトにも添えやすいミニカード2柄を発売。小さなお子さまがいるご家庭へのプレゼントとして人気の絵本『はらぺこあおむし』と、併せて贈るのもおすすめです。
存在感あるダイカットタイプの「ＨＣカット・バースデーリンゴ」は、カードを開くとあおむしとカップケーキがポップアップ。誕生日のお祝いにぴったりのデザインです。
「ＨＣベビーつみき」ははらぺこあおむしと相性抜群の出産お祝い用カード。カラフルな積み木のモチーフが赤ちゃんの成長をイメージさせる心温まるデザインです。
850159 ＨＣカット・バースデーリンゴ〈誕生お祝い〉 308円（税込）
850166 ＨＣベビーつみき〈赤ちゃん誕生お祝い〉 308円（税込）
『はらぺこあおむし』とは…
世界中で愛されているエリック・カールの代表作。ちいさなあおむしが、たくさんのフルーツやおいしいものを食べてぐんぐん成長し、最後はうつくしいちょうちょになるまでを描いたお話です。
(TM) & (C) 2025 Penguin Random House LLC. All rights reserved.
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】
株式会社日本ホールマーク 広報担当
Email：nh_pr@hallmark.com
■日本ホールマークについて
ホールマーク（Hallmark Cards, Inc.／本社：米国ミズーリ州カンザスシティ）は、世界100カ国以上で愛されるアメリカのグリーティングカードのブランドです。
創業1910年、米国において100年以上の歴史を誇るホールマークは、「人々が思いやりに満ち、人とのつながりを感じながら、ときめく瞬間であふれた日々を送るお手伝いをする」という世界共通のブランドミッションを掲げ、グリーティングカードをはじめとするグリーティング関連商品をデザイン・企画開発、販売しています。
ホールマーク商品はオンラインストアでもご購入いただけます。アメリカ・ホールマーク社輸入商品も好評発売中！
［公式オンラインストア］https://hallmark.jp
［楽天市場店］https://www.rakuten.co.jp/nihon-hallmark/
［X］https://twitter.com/Hallmark_Japan
［Instagram］ https://www.instagram.com/hallmark_japan/
［Facebook］https://www.facebook.com/hallmarkjapan/
［YouTube］ https://www.youtube.com/@hallmark_japan