【JPIセミナー】「グリーン水素製造を見据えた水電解及びその電極触媒」12月18日(木)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、横浜国立大学　大学院工学研究院　機能の創生部門　准教授　博士（工学） 松澤 幸一 氏を招聘し、グリーン水素製造を見据えた水電解及びその電極触媒について詳説いただくセミナーを開催します。





〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17587(https://www.jpi.co.jp/seminar/17587?utm_source=prtimes)


〔タイトル〕

グリーン水素と水電解　Power-to-Gas　コストの方向性と電極触媒


グリーン水素製造を見据えた水電解及びその電極触媒


〔開催日時〕

2025年12月18日(木) 09:30 - 11:30


〔講師〕

横浜国立大学


大学院工学研究院　機能の創生部門　


准教授　博士（工学）


松澤　幸一 氏


〔講義概要〕

2050年のカーボンニュートラルに向けて、水素が注目され、水素社会推進法が2024年10月に施行されています。


ただ、そもそも水素とは何か、グリーン水素とその他のグレーやブルー水素との違いは何なのか、そのあたりの基礎的なところに立ち返るだけでなく、グリーン水素製造技術の中核を担う水電解及びその電極触媒の現状と展望も含めた専門的な内容についても詳説いたします。


〔講義項目〕

1. 緒言


　(1) 水素の動向


　(2) 水素の製造法、単位、貯蔵・輸送、グリーン水素


2. 水電解


　(1) 水電解の基礎


　　１. 種類


　　２. 原理


　　３. 歴史


　(2) 水電解の構造及びシステムの最新動向


3. グリーン水素製造のための水電解


　(1) グリーン水素と水電解


　(2) Power-to-Gas


　(3) コストの方向性と電極触媒


4. まとめと今後の展望


5. 関連質疑応答


6. 名刺交換・交流会


通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。


〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。


〔受講料〕

1名：37,580円（税込）


2名以降：32,580円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)


※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）


　但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。


【お問合せ】




株式会社日本計画研究所


〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル


TEL.03-5793-9761　　FAX.03-5793-9767


URL　 https://www.jpi.co.jp





【JPI（日本計画研究所）について】


“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。