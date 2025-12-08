『JACK IN THE DONUTS』が″好きなドーナツ10個選べる″お得な祝袋を12月26日（金）より数量限定で販売開始

ビッグクリエイト株式会社

とり専門店『鳥さく』やタニタカフェとのコラボ店『鳥〇食堂×タニタカフェ』などの飲食店を全国に展開するビッグクリエイト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：北浦大作）は、ドーナツ専門店『JACK IN THE DONUTS（ジャックイン ザ ドーナツ）』(http://jack-donuts.jp )で、祝袋を12月26日（金）から数量限定で販売いたします。

世界のドーナツから定番、ヘルシーまで多彩なドーナツ

“わくわくを日常に”、“子どもから大人まで”、“デイリープライス”をコンセプトに掲げる『JACK IN THE DONUTS』は、2011年に1号店をオープン。現在、ショッピングモールを中心にFC店を含め全国32店舗を展開しています。日本でも人気急上昇中のハワイの定番ドーナツ「マラサダ」をはじめ、オランダやフランスなど各国のスイーツをイメージした「世界のドーナツ」や健康志向の方にもおすすめな「ヘルシードーナツ」など多彩なカテゴリーで、常時30～40種類をラインナップしています。マラサダをアレンジした「生マラサダ」は抹茶やチョコ、クリームブリュレなど多彩なラインナップで展開しておりリピーター続出。美味しさはもちろんのこと、自家製ドーナツが100円台～というリーズナブルな価格帯と、選べる楽しさで多くの方に支持されています。

お得に10個のドーナツが選べる"祝袋"を販売

この度、全国の『JACK IN THE DONUTS』（一部店舗を除く）で、1つ1,800円（税込）の祝袋を12月26日（金）より数量限定で販売いたします。お客様へ感謝を込めた「ドーナツ10個引換券」にオリジナル巾着をセットにした新年限定の特別企画です。軽くてコンパクトな巾着は、小物入れやアクセサリー収納など実用性抜群。最大950円お得にご利用いただけるドーナツ2,750円相当の引換券は、2026年3月31日まで有効です。お好きなドーナツ10個をお得に選んで楽しめる、JACK IN THE DONUTSならではの“わくわく”が詰まった祝袋です。

今後も『JACK IN THE DONUTS』は、100店舗展開を目指し、個性豊かなドーナツで、子どもから大人まで多くの方に“わくわく”をお届けして参ります。

ドーナツ10個引換券（表） ご購入いただいた日から引換期限の2026年3月31日まで、店舗で引き換えいただけます。ドーナツ引換券（裏）

オリジナル巾着

JACK IN THE DONUTSのロゴをプリントした

オリジナルのミニ巾着。（横幅11cm×高さ15cm）

販売概要

【販売開始日】

2025年12月26日（金）～なくなり次第終了

【対象ショップ】

ジャックインザドーナツ全店（催事店舗・阪神梅田本店・近鉄パッセ名古屋店を除く）

【祝袋詳細】

JACK IN THE DONUTS 祝袋 1,800円 (税込)

ドーナツ10個引換券、オリジナル巾着の２点がセット

【ドーナツ引換券 有効期限】

2026年3月31日（火）まで

※写真はイメージです。

※なくなり次第終了です。

※1日の販売数を制限させていただく場合がございます。店舗にてご確認ください。

※一部取扱いのない店舗がございます。

※祝袋購入時は割引サービスやクーポンとの併用はできません。

※ドーナツ引換券は、275円（税込）以下のドーナツとお引き換えいただけます。

※ドーナツ引換券は全国の店舗でご利用いただけます。

（一部ご利用いただけない店舗がございます。ドーナツ引換券はデリバリーサービス・催事店舗・阪神梅田本店・近鉄パッセ名古屋店ではご利用いただけません。）

※ドーナツ引換券の有効期限は2026年3月31日（火）です。

※有効期限までご利用がない場合、残個数にかかわらず無効となり、残個数の払い戻しはいたしません。

『JACK IN THE DONUTS』について

2011年に1号店をオープンし、現在FC店含め全国32店舗（2025年12月8日現在）を展開しているドーナツ専門店です。3つのコンセプトとして、１.異国のドーナツを「食べてみたい」、カラフルな商品を前に「どれにしよう」、そんなワクワク胸がときめく瞬間をつくること、２.子どもから大人まで安心して楽しめる商品、３.日常の暮らしに気軽に取り入れられる価格、を掲げています。日本でも人気急上昇中のハワイの定番ドーナツ「マラサダ」をはじめ、オランダやフランスなど各国のスイーツをイメージした「世界のドーナツ」や健康志向の方にもおすすめな「ヘルシードーナツ」など多彩なカテゴリーで、常時30～40種類をラインナップ。美味しさはもちろん、自家製ドーナツがリーズナブルな価格帯と選べる楽しさで多くの方に支持され、100店舗に向けて出店拡大中です。

（http://jack-donuts.jp/ ）

ビッグクリエイト株式会社について

企業理念に「わくわくを創造する」を掲げ、ドーナツの製造・販売、ドーナツショップのチェーン展開、親子丼や唐揚げなどの鶏専門店のFC本部・店舗運営を行っています。ドーナツ専門店『JACK IN THE DONUTS』のほか、とり専門店『鳥さく』やタニタカフェとのコラボ店『鳥〇食堂×タニタカフェ』などの飲食店を全国に57店舗展開中。（2025年12月8日現在）

【会社概要】

会社名 : ビッグクリエイト株式会社

本社 : 東京都港区北青山1-4-6 246青山ビル5階

設立 ： 2011年

代表者 : 代表取締役 北浦大作

事業内容 : ドーナツに付随する製品の製造及び販売、ドーナツショップのチェーン展開ならびに製品の供給および経営指導、親子丼・唐揚げをメインとした鳥専門店【鳥さく】のFC本部及び店舗運営

U R L : http://jack-donuts.jp