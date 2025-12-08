フロンティアハウスが日本空き家サポートのＬ&Ｆと業務連携

株式会社フロンティアハウス

総合不動産事業を展開する株式会社フロンティアハウス（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO：佐藤 勝彦、以下「当社」）は、この度、「日本空き家サポート」を運営する株式会社Ｌ&Ｆ（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：森 久純、以下「Ｌ&Ｆ社」）と、空き家に関する社会的課題解決を目的とした業務連携をしましたので、お知らせいたします。

■連携の背景

現在、日本の空き家は過去最高水準の空き家総数900万戸、空き家率13.8％（総務省2023年実施「住宅・土地統計調査」より）であり、所有者は「維持管理の負担」と「将来的な活用への不安」という二つの大きな課題を抱えています。

［維持管理の具体的なリスク］

・不法侵入、火災、放火のリスク

・郵送物の蓄積、ゴミの不法投棄、近隣とのトラブル

・遠方に居住している、施設に入居していることによる管理の困難さ

［活用への具体的な不安］

・どうにかしたいと考えているものの、売却や賃貸化の手続きが煩雑で進められない

・遺産分割協議が難航し、物件の処分や活用ができない

当社はこれまで、土地の仕入から、建築、販売、賃貸、管理までを自社完結できるワンストップサービスを強みとし、不動産の再生・活用において実績を上げてまいりました。この深刻な社会課題に対し、総合不動産会社としての責任と能力をもって貢献したいという強い思いから、全国規模の空き家サポートに特化し、お客様の大切な住宅資産に対し、安心と信頼の品質に基づく適切なサービスを提供する、実績豊富なＬ&Ｆ社との連携に至りました。

■連携の目的

当社の長年の総合力とノウハウを結集し、「大切な資産をお守りする」という使命のもと、質の高い維持管理体制を基盤とした「安心できる管理」を提供します。

さらに、資産の価値を最大限に高めるため、当社ならではの資産有効活用を提案し、売却やリノベーションによる賃貸化などの「最適な利活用・再生」までを包括的に支援することで、資産価値の最大化と社会への貢献を強力に推進します。



■今後の展望

当社は様々な背景を持つ空き家所有者に対し、安心できる維持管理と最適な利活用を提案します。これにより多様なライフスタイルへの対応を促進し、空き家に関する所有者の不安や悩みを軽減することを目指します。ひいては空き家の再生を通じて、持続可能な社会の実現を強力に推進してまいります。



■日本空き家サポート フロンティアハウスページ(https://xn--w8jvl3b6d9gz83xm5o0mc223e.jp/portal/supporter/kanagawa/frontier-house/)

■空き家管理サービス資料

https://prtimes.jp/a/?f=d68760-91-d1b748df1fdcec70ccb2d150f6005dce.pdf

■株式会社Ｌ＆Ｆ 会社概要

名称 ：株式会社Ｌ＆Ｆ

設立 ：2007年

代表者 ：代表取締役社長 森 久純

住所 ：千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 ワールドビジネスガーデン マリブウエスト26階

事業内容 ：空き家管理の全国ネットワーク運営事業

会社HP ：https://www.l-f.co.jp/

■株式会社フロンティアハウス 会社概要

名称 ：株式会社フロンティアハウス

設立 ：1999年

代表者 ：代表取締役社長CEO 佐藤 勝彦

住所 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

事業内容 ：総合不動産事業

上場市場 ：東証TOKYO PRO Market 5528

会社HP ：https://www.frontier-house.co.jp/