「セガUFOキャッチャーオンライン」ユーザー限定「デイワークス」新規登録で500円分クーポンプレゼントキャンペーン開始

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループでスキマバイトアプリ「デイワークス」を開発、運営する株式会社デイワークス（以下デイワークス、本社：東京都新宿区、代表取締役：縄田崇）は、2025年12月1日より、株式会社セガ フェイブ（以下セガ フェイブ、本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄）が提供する「セガUFOキャッチャーオンライン」と連携した新規登録キャンペーンを開始しました。「セガUFOキャッチャーオンライン」のユーザーが「デイワークス」に新規登録すると、「セガUFOキャッチャーオンライン」で使える500円分のクーポンをプレゼントします。

▼「セガUFOキャッチャーオンライン」HP

スキマバイトアプリ「デイワークス」新規登録キャンペーン(https://sega-ufo.com/news/dayworks2512)

キャンペーン概要

名称： スキマバイトアプリ「デイワークス」 新規登録キャンペーン

内容： セガUFOキャッチャーオンラインのユーザーが「デイワークス」に新規登録すると、

全員にセガUFOキャッチャーオンラインで使える500円分クーポンをプレゼント！

開始日：2025年12月1日

詳細はキャンペーンページよりご確認ください。

本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。あらかじめご了承ください。

▼スキマバイトアプリ「デイワークス」新規登録キャンペーンページ(https://sega-ufo.com/news/dayworks2512)

「セガUFOキャッチャーオンライン」とは

オンラインクレーンゲーム「セガUFOキャッチャーオンライン」は、インターネットやアプリを通じて、実際のクレーンゲーム機「UFOキャッチャー(R)」を操作して楽しめるオンラインサービスです。

公式サイト(https://sega-ufo.com/)

＊UFOキャッチャー、UFO CATCHERは株式会社セガの登録商標または商標です。

「デイワークス」の特徴

１.スキマ時間ですぐ働ける

最短即日勤務、1日単位のバイトも多数。予定の合間に収入を得たいユーザーに最適です。

２.面接・履歴書不要

スマホだけで応募が完結し、初めてでも利用しやすい設計です。

３.働いた分の給与をその日に受け取れる

「今日働いて今日もらえる」ため、生活費の補填にも役立ちます。

４.物流軽作業アルバイト求人数/平均日給で国内No.１（＊１）

＊１：株式会社未来トレンド研究機構 調べ （調査期間 2024年１月31日～２月21日）

Web CM：【デイワークス】稼げるスキマバイトアプリ(https://www.youtube.com/watch?v=SFHPvfs-c9s&t=19s)

「働く」と「遊ぶ」をつなぐ新しい価値づくり

デイワークスは、短時間・単発で働くユーザーが増える中、「すぐ働ける・すぐ見つかる」を軸にサービスを展開してきました。今回のセガ フェイブとの取り組みは、スキマ時間で働くユーザーに “働く＋ちょっと楽しいご褒美” を提供するためのコラボ施策です。

Z世代を中心に、仕事も遊びもスマホで完結する生活スタイルが定着する中、双方のユーザー属性が親和性を持つことから、本キャンペーンが実現しました。

本キャンペーンに関する問合せ先

デイワークス 問合せフォーム(https://day-worksworker.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=900001678006)

会社概要

デイワークスは、スキマバイトアプリ「デイワークス」を通じて、ちょっとした「働きたい」がすぐに実現できる、持続的で利便性の高い良いプラットフォームを提供しています。

会社名： 株式会社デイワークス

本社： 東京都新宿区西新宿１丁目25番１号 新宿センタービル 37階

代表者： 縄田崇

設立： 2012年８月

資本金： 1,000万円

事業： アプリケーションの企画・開発・運営、ペイロール事業、有料職業紹介事業

https://dayworks.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者： 創業者 神保紀秀

創業： 2001年8月

売上高： 1,251 億円

資本金： 6.4 億円

従業員数：2,782 名（派遣スタッフ除く）

拠点数： 143 拠点

＊2025 年3 月31 日現在（グループ合計）

https://cam-com.inc/