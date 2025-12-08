ワークショップ感覚で愉しむ手づくりキットときらめく冬のアクセサリーが、フェリシモ「SeeMONO」から新登場

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する、手づくりキットとインテリア雑貨のブランド「SeeMONO［シーモノ］」は、おうちにいながらワークショップ感覚で愉しめる「つばめかご店さんの籐編みインテリアキット」と、気軽に彫金体験ができる「錫（すず）で作るアクセサリーキット」の２種類の新作手づくりキットと、美しい輝きが魅力のアクセサリー「結晶みたいなジルコニアイヤアクセ」のウェブ販売を11月14日より開始しています。冬のおうち時間を充実させてくれるキットは、自分の手で籐編みやアクセサリーを作れる達成感を味わうことはもちろん、手作りだからこその風合いも魅力的です。自分だけの特別な小物でお部屋を飾ったり、装いにアクセントを添えることができます。光を受けて輝くジルコニアのイヤアクセは、上品なデザインときらめきで、顔周りを華やかに魅せてくれます。おうち時間に、装いに、さりげなくプラスしたくなるようなおすすめのアイテム3点です。

◆ワークショップ感覚で作る つばめかご店さんの籐編みインテリアキット

「つばめかご店」さんに教わる、籐編みのインテリアキット。あこがれの籐編みで、小物入れや飾りトレイなどすぐに日常使いできるさまざまなタイプの６種類のかごを、まるでおうちの中でワークショップに参加しているような気分で作ることができます。

左から〈オーバルトレイ〉〈格子のかご〉〈デザイントレイ〉

左から〈ラウンドトレイ〉〈フルーツかご〉〈グラスホルダー〉

イラストや写真入りの説明書だから、工作気分で安心して編み進めることができます。不ぞろいなかたちや、多少のいびつさも自然な味わいに。世界にたったひとつの個性として慈しみながら、ゆっくり編み進める時間も魅力のひとつです。出来上がった作品は、そのまま使うだけでなく、お手持ちのオイルを塗ったり、コーヒー染めをしてみたり、アレンジを楽しんでも。

◆監修：つばめかご店さん

自然のあたたかみと年月を経て生きる風合いを大切に、自然素材の「籐」を使ってかごや雑貨を制作しながら、作品販売やワークショップなどを開催。ミニチュアから本格的な編みかごまで、幅広い作品づくりを手がけています。

・Instagram（@ratan.101010）＞＞ https://www.instagram.com/ratan.101010/

【NEW】ワークショップ感覚で作る つばめかご店さんの籐編みインテリアキットの会

月1セット \3,000（+10% \3,300）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr251208/1/

◆手軽で気軽な彫金体験 錫（すず）で作るアクセサリーキット

手で曲げたりねじったりできる純度99.9％の錫（すず）を使って、おうちで気軽に彫金体験を楽しめるキットです。やわらかい金属のため専門的な彫金工具がなくても作れるのがうれしいポイント。リング、ブレスレット、イヤアクセパーツなど計5種類を製作できます。

ハサミでカットできるほどのやわらかさが錫の特徴。手で曲げたりねじったり、ペンチやスプーンなどの身近な道具を使って表面に模様を付けたりも。セットの型紙どおりに作るほか、オリジナルのデザインに挑戦したり、セットの天然石や淡水パールなどを使ってアレンジしたり。自分だけの趣と上品な輝きを愉しむことができます。

デザインは５種類。左から、RING / BROOCH MOTIF / EAR ACCESSORY〈SWING〉

左から、EAR ACCESSORY〈STUD〉/ BRACELET

※RING・BRACELET：太さにより、1本または2本が作れます。

※EAR ACCESSORY〈SWING〉/〈STUD〉：ピアス、イヤリング金具は1組ずつセットされています。

※BROOCH MOTIF：ブローチ金具は1個セットされています。

1回のお届けキット例です。

【NEW】手軽で気軽な彫金体験 錫（すず）で作るアクセサリーキットの会

月1セット \3,300（+10% \3,630）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr251208/2/

◆澄みわたるきらめきを纏（まと）う 結晶みたいなジルコニアイヤアクセ

光を受けてきらめくキュービックジルコニアを、雪の結晶のように繊細なビーズボールに仕立てたイヤアクセです。冬コーデのアクセントにぴったりな透明感あふれる輝きで、お顔まわりが華やかにきらめきます。

すっきりとしたシルバー色の金具と組み合わせた上品な３種類のデザインは、それぞれ違う印象をまとえるのも魅力です。



左から、シャープな美が際立つ〈HOOP〉、しなやかなチェーンでジルコニアが揺れる〈SWING〉、光の雫がこぼれ落ちたかのような〈DEW〉

ピアスとイヤリング、どちらか選んでお買い求めいただけます。

（下写真は〈HOOP〉）

◆キュービックジルコニアとは

人工的に合成された宝石の一種で、ダイヤモンドに非常に近い輝きを持つと言われるキュービックジルコニア。光の屈折率が高く、虹色のまぶしい輝きが特徴。傷つきにくくふだん使いにもぴったりです。

【NEW】澄みわたるきらめきを纏（まと）う 結晶みたいなジルコニアイヤアクセの会

月1セット \2,800（+10% \3,080）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr251208/3/

◆「SeeMONO［シーモノ］」（2017年～)

SeeMONO［シーモノ］は、楽しいおうち時間を提供するインテリア雑貨ブランドです。コンセプトは、「日常に、新しいもの、美しいもの、楽しいもの」。見慣れてしまった暮らしのシーンも、子どものような想像力で見つめ直せば「新しいもの、美しいもの、楽しいもの」が見えてきます。毎日の中に新鮮な視点や、クリエイトする気持ちを大切に、気軽に「おうちワークショップ」を楽しめるキットの数々をご用意しています。

・公式サイト＞＞ https://feli.jp/s/pr251208/4/

・Instagram（@_seemono_）＞＞ https://www.instagram.com/_seemono_/

