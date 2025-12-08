「怪盗グルー／ミニオンズ」シリーズと「おさるのジョージ」の新作カードが登場！ バレンタインや誕生日にぴったりのキュートなラインナップ

株式会社日本ホールマーク

株式会社日本ホールマーク（本社・東京都港区芝）は、 2025年12月8日（月）に「怪盗グルー／ミニオンズ」シリーズのミニカード、「おさるのジョージ」のグリーティングカードを発売いたします。

人と直接会う機会が増える中で手渡しニーズが増えていることを受け、「ミニオン」からは可愛らしいミニカードが登場。「おさるのジョージ」からは、大人も使いやすいやわらかな色合いのバースデーカードが登場します。

■ 発売数

新商品全3点

■ 発売日

2025年12月8日（月）

■ 取り扱い店舗

全国のお取り扱い専門店・量販店および

日本ホールマーク公式オンラインストア

https://hallmark.jp/

▼ユニバーサル・キャラクター特集ページはこちら

https://hallmark.jp/collections/universal

ミニオンズ

「怪盗グルー／ミニオンズ」シリーズは世界中で社会現象を巻き起こし記録的な大ヒットが続いているアニメシリーズ。愛らしくも破壊的な「ミニオン」たちのかわいい姿は世界中のファンを魅了しています。その人気は映画だけでなく商品やイベントなど多方面に拡大中！

■「BOB＋TIM」紹介

「怪盗グルー／ミニオンズ」シリーズに登場するミニオンたちの中で、とっても優しくてひとなつっこい性格のボブ。彼にとってくまのぬいぐるみのティムは大好きな相棒で、いつも一緒のふたりにはやりたいことがいっぱい♪一年を通して、色々な記念日や出来事をボブ＋ティムと一緒にお祝いしよう！

■ミニカード

ギフトに添えたりさりげなくメッセージを贈ったり…そんなシーンにぴったりのミニカード2柄を発売。黄色をアクセントにした、「ミニオン」らしさあふれるキュートな「ミニオン／パーティー」、大きなハート型がバレンタインなどの季節イベントにもぴったりな「ボブ＆ティム／カットハート」をラインナップ！

850173 ＭＮミニオン／パーティー〈誕生お祝い〉 308円（税込）850180 ＭＮボブ＆ティム／カットハート〈多目的〉 308円（税込）

おさるのジョージ

1941年刊行の絵本「Curious George」に登場するキャラクターとして誕生。好奇心旺盛で愛らしい騒動や冒険を巻き起こすジョージは、世界中で多くの子どもたちから支持されています。

https://osarunogeorge.jp/

■グリーティングカード

カラフルなカップケーキと一緒にジョージが誕生日をお祝いしてくれているようなデザインです。日本向けに特別に描き起こされた「おさるのジョージ」のアートワークがポイント。お子さま向けはもちろん大人同士のやりとりにも使いやすいデザインです。

849719 ＣＧカップケーキ〈誕生お祝い〉 440円（税込）

※Universal Studios Licensing LLC（ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC）との商品化契約に基づき、株式会社日本ホールマーク が企画・制作した商品です。

Minions Franchise (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.

【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

株式会社日本ホールマーク 広報担当

Email：nh_pr@hallmark.com

■日本ホールマークについて

ホールマーク（Hallmark Cards, Inc.／本社：米国ミズーリ州カンザスシティ）は、世界100カ国以上で愛されるアメリカのグリーティングカードのブランドです。

創業1910年、米国において100年以上の歴史を誇るホールマークは、「人々が思いやりに満ち、人とのつながりを感じながら、ときめく瞬間であふれた日々を送るお手伝いをする」という世界共通のブランドミッションを掲げ、グリーティングカードをはじめとするグリーティング関連商品をデザイン・企画開発、販売しています。

ホールマーク商品はオンラインストアでもご購入いただけます。アメリカ・ホールマーク社輸入商品も好評発売中！

［公式オンラインストア］https://hallmark.jp

［楽天市場店］https://www.rakuten.co.jp/nihon-hallmark/

［X］https://twitter.com/Hallmark_Japan

［Instagram］ https://www.instagram.com/hallmark_japan/

［Facebook］https://www.facebook.com/hallmarkjapan/

［YouTube］ https://www.youtube.com/@hallmark_japan