【ココモーラ】転職サイトに関するアンケート調査を実施

調査サマリー- 転職活動は「在職中」に進める人が85％と大多数で、仕事と並行して情報収集・応募を進めるスタイルが一般的であることが分かりました。- 利用する転職サイトは複数併用が主流で、「リクナビNEXT」が最も多く利用された一方、マイナビ転職やリクルートエージェントなど、複数サービスを比較しながら探す人が多い傾向が見られました。- 転職サイトの良い点としては「求人検索の使いやすさ」が最も支持された一方、改善点では「求人の質」や「検索しづらさ」が挙げられ、情報の精度や検索体験に対するニーズが高いことが明らかになりました。

転職サイトに関する独自アンケート調査[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/416_1_822eb6b155534d47499c6e00502c479d.jpg?v=202512080358 ]

■転職活動時の雇用状況は？

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/416_2_4187e18d191e303ee3c88faa2ad86bd8.jpg?v=202512080358 ]

■同時に利用した転職サイト数は？

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/416_3_e4b5d92e5665ff4e97b0a2f193e30edd.jpg?v=202512080358 ]

■利用した転職サイトは？

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/416_4_5da1b616287d169c52ac394ac345d474.jpg?v=202512080358 ]

■転職サイトで「良かった」と感じた機能や特徴は？

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/416_5_562186a214705b801d6bfe8c5af58970.jpg?v=202512080358 ]

■転職サイトで「改善してほしい」と感じた点は？

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/416_6_18be1f6f42aea04d8b32b09dea2b06e7.jpg?v=202512080358 ]

■利用した転職サイト全体の満足度は？

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/416_7_082f4e9ab6e621059953a1f65598b6af.jpg?v=202512080358 ]

ココモーラについて

ココモーラ(https://cc-moola.com/)は、「ココに来たら世の中のあらゆるモノの情報を網羅できる」という由来からきております。日常生活に関わる様々なモノの情報を紹介・比較しているサイトです。ココモーラを利用するすべてのユーザーが、最良な選択ができるようサポートすることを目指しております。

株式会社ゼロアクセルについて

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F

代表者：代表取締役 大福 裕貴

設立：2020年4月

事業内容：メディア運営事業

公式サイト：https://zero-accel.co.jp/

