AI特需で活況をみせる世界の《半導体業界》――最新動向を読み解く「ニッポン製造業の未来戦略」新日程決定！ ―2026年2月12日（木）12：30～14：30開催！

日本経営開発協会／関西経営管理協会は、

半導体・先端産業の最前線を35年以上取材し、TSMC、Samsung、Intelなど

世界のトップ企業の現場を追い続けてきた専門記者・泉谷渉氏を講師に迎え、

最新の半導体動向を解説する《泉谷 渉の「先端技術情報研究会」》を

2026年2月12日（木）12:30～14:30 に開催いたします。

生成AI向け需要の爆発、3nm・2nm世代の先端プロセス競争、日米欧で広がる巨額投資、

車載半導体の構造転換など、製造業の未来を左右するテーマを

“独自取材の一次情報”とともに語り尽くします。

東京会場でのリアル参加に加え、全国から視聴できる【オンライン受講】

にも対応したハイブリッド開催です。

https://kmcanet.com/210819-izumiya/

■AI特需が世界の半導体投資を押し上げ、市場構造は“歴史的転換点”へ

世界の半導体市場は、生成AI、クラウド、EV、自動運転など新産業の急拡大により、

過去最大の投資サイクルを迎えています。

TSMCは2nm量産に向け台湾・熊本で投資を加速し、Intel・Samsungも先端プロセス競争を激化。

米国・欧州ではCHIPS法による巨額補助金が本格稼働し、

日本でもラピダス、キオクシア、ルネサスなどが次世代技術開発を長期戦略に位置づけています。

世界規模での開発競争は“技術の覇権争い”として熾烈さを増し、

サプライチェーンは再編が進行。日本の製造業も、

この波を“チャンス”に変えるかどうかの重要局面にあります。

■ 半導体の現場を35年以上見続けた泉谷氏が、最新トレンドをリアルに解説

本研究会では、半導体・電子デバイス・自動車・エネルギーなど、

世界の最先端産業を熟知する泉谷氏が、

「製造業はこれから何に備え、どこに投資すべきか」を企業経営の視点から明らかにします。

独自取材で得た一次情報をもとに、技術潮流と産業構造の変化を“現場目線”で詳述します。

■ 主なポイント（一部抜粋／最新トレンドを反映）

● 先端プロセス競争（3nm／2nm／GAA）の行方と日米欧の投資戦略

● 生成AIブームが牽引する半導体市場の実態（GPU・HBM・先端パッケージ）

● 車載半導体の構造転換 ― EV・自動運転・パワー半導体の急伸

● TSMC、Intel、Samsungの覇権争いが日本企業に与える影響

● 世界で広がる半導体の巨額投資とサプライチェーン再編

● メタバース・量子・先端センシングが創る新市場

● 中堅・中小製造業が“今から取り組むべき”技術・領域は何か

講師プロフィール

泉谷 渉（いずみや わたる）氏

産業タイムズ社 会長。取材歴35年のカリスマ記者。

半導体、エネルギー、自動車など幅広い業界に精通し、技術潮流を現場目線で読み解く第一人者。

著書に『これが半導体の全貌だ』『IoT最終戦争』『自動車世界戦争』など多数。

日本電子デバイス産業協会副会長。「日本専門新聞協会賞」受賞。

開催概要

日程：2026年2月12日（木）12：30～14：30

会場：銀座クレストン 32F「すみれ」

（東京都中央区明石町8番・聖路加ガーデン内）

アクセス：東京メトロ「築地駅」徒歩7分／「新富町駅」徒歩8分

※オンライン受講も好評受付中！

参加対象：中小企業経営者・経営幹部

参加形式：会場へのリアル参加とオンライン参加のハイブリッド開催

主催：日本経営開発協会・関西経営管理協会

【参加申込・お問い合わせ】

公式サイトまたはお電話にて受付中です.

https://kmcanet.com/210819-izumiya/

お問い合わせ：masuoka@kmcanet.com／ TEL 06-6312-0691（代）

「日本経営開発協会／関西経営管理協会」について

当会は創業70年の歴史を持ち、日本のマネジメント業界をリードしてきました。

産業界の要望に応え、時代に則した企業経営の啓蒙に尽力し、国内産業の成長に貢献してきました。定例の「全国経営者大会」は、500人規模の経営者セミナーとして毎年2回開催され、

今回で142回目を迎えます。さらに、経営者や管理者向けのセミナー、社長塾、経営研究会、

多彩なマネジメント講座、社員研修などを提供し、企業経営と人材育成をサポートしています。

様々な課題や悩みに対処するため、熟練したコンサルタントや専門家、講師陣が

具体的な解決策とサポートを提供しています。

日本経営開発協会／関西経営管理協会（JMDA／KMCA）

大阪：〒530-0027 大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル3F

東京：〒104-0033 東京都中央区新川1-3-21 BIZ SMART茅場町 215号室

代表者：鳥越 孝

設立：1953年

事業内容：経営者のためのセミナー「全国経営者大会」をはじめ、講師派遣事業、

公開研修・社員研修・企業内研修事業、各種セミナー事業、

工場見学会／優良企業見学会、経営診断・コンサルティング事業、

異業種交流会・経友会を行っています。

協会URL: https://kmcanet.com/