【 株式会社eiicon 】常務執行役員 CHROの村田 宗一郎が次世代リーダーのアワード「Japan CxO Award 2025」ローカルリーダー部門の最優秀賞を獲得！

株式会社eiicon株式会社eiicon 常務執行役員 CHRO 村田宗一郎、「Japan CxO Award 2025 powered by 明治安田生命保険相互会社」ローカルリーダー部門 最優秀賞を受賞

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、常務執行役員 CHRO 村田 宗一郎（むらた そういちろう）が、次世代リーダーのロールモデルとなるCxOを表彰する「Japan CxO Award 2025 powered by 明治安田生命保険相互会社（以下 同アワード）」において、同アワード ローカルリーダー部門の最優秀賞を受賞したことをご報告申し上げます。

同アワードにて弊社 村田は、多くの皆様からのご推挙によりローカルリーダー部門 ファイナリストに選出。数ある素晴らしい候補者の中から、この度 2025年12月8日（月）に執り行われた同アワードの授賞式において、厳正なる審査の結果、最優秀賞という栄誉を賜りました。



■村田 宗一郎 受賞コメント

このたびは、このような名誉ある賞を頂戴し、心より光栄に存じます。

今回の受賞は、私がこれまで全国の企業や自治体の皆さまとの共創を通じて取り組んできた「地域・地方発の挑戦」への支援、そして現在CHROとして eiicon の組織成長を担っていること。その両軸を評価いただいたものと受け止めています。

私はこれまで、地域の現場で多様な挑戦者と向き合い、そこから生まれる熱量や可能性を数多く見てきました。その経験は今、eiiconのCHROとして「オープンイノベーションの文化を創造する組織」をつくるうえで大きな財産になっています。

これからも、"人と組織"を原点に、オープンイノベーションの文化が息づく組織づくりに努めてまいります。

■村田 宗一郎 プロフィール

株式会社eiicon 常務執行役員 CHRO（Chief Human Resource Officer：最高人事責任者）

株式会社eiicon 常務執行役員 CHRO 村田宗一郎

2008年関西学院大学卒業後、株式会社インテリジェンス（現パーソルキャリア）に入社。製薬、食品、飲料、総合商社、不動産、など幅広い領域の採用支援を担当後、仙台支店の支社長に。東北6県の採用支援や各種アライアンス締結を推進し、30名以上をマネジメント。

2020年eiiconに参画。現在、eiiconのオープンイノベーションプログラム総責任者として、地域創生・イノベーション創出支援事業本部を管掌。全国35,000社を超える企業が登録するAUBAを活用しながら、法人企業・自治体へのオープンイノベーション支援に従事。

2023年12月、Spiral Innovation Partners株式会社との合弁会社を設立し、取締役に就任。

各種プログラムでのセミナー・講師・メンターやイベントでの講演・ファシリテートなど実績多数。

講師・講演

・東京都「Tokyo Startup Talent事業」登壇（2025/11）

・大垣共立銀行 オープンイノベーションセミナー「地域企業が持つべき新事業創出の心構えと必要アクション」登壇（2025/4）

・名古屋市「The SCRAMBE」登壇（2025/2）

・スタートアップエコシステム協会「Startup Ecosystem Summit 2024」登壇（2024/11）

・フォースタートアップス「GRIC2024 OFFLINE DAY」登壇（2024/11）

・南信州・飯田産業センター 地域の魅力でつながるシンポジウム セミナー登壇（2024/7）

・公財）東京都中小企業振興公社（Startup Hub Tokyo TAMA）セミナー登壇（2024/7）

・小野薬品工業株式会社『HOPE Acceleration 2024』メンター（2024/2）

・セールスフォース株式会社共催イベント『ニューノーマル時代のビジネスとは』登壇

・株式会社LIFULL共催イベント「新規事業の答えの導き方」登壇

・宮崎県 令和3年度 デジタル・イノベーションフィールド構築事業セミナー 講演

・神戸市 令和4年度「オープンイノベーション・マッチング事業」セミナー 講演

・神奈川県 令和4年度「ビジネス・アクセラレーター・かながわ（BAK：バク）」運用業務」セミナー 講演

・スポーツ庁 令和4年度「スポーツオープンイノベーション推進事業（地域版SOIPの先進事例形成）」メンター

・愛知県 令和5年度「オープンイノベーション促進事業」セミナー 講演

・広島県 令和5年度「ひろしま環境ビジネス推進協議会 新規事業創出支援業務」セミナー

「ゼロからの「新規事業」の立ち上げ方」登壇 など

委員会招聘

・経済産業省 九州経済産業局 令和5年度「中小企業とスタートアップのオープンイノベーション 推進検討会」委員 など

■「Japan CxO Award」

「Japan CxO Award」とは 次世代リーダーのロールモデルとなるCxO（最高〇〇責任者）を表彰するアワード。単なる実績に留まらず、そのプロセスや社会への影響、持続性など、多角的な視点から評価されます。（主催：株式会社BNGパートナーズ）詳細は公式サイトをご覧ください。

公式サイト： https://japancxoaward.org/

■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出支援コンサルティング、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数35,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

