『東京リベンジャーズ ぱずりべ！ 全国制覇への道」』12月8日（月)より3周年記念キャンペーン開催！

株式会社GOODROID（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：松田和彬）は、株式会社講談社（東京都文京区、代表取締役社長：野間省伸）と株式会社ポニーキャニオン（東京都港区、代表取締役社長：大熊一成）と共同で企画制作を行う漫画やアニメで人気の『東京リベンジャーズ』 のスマートフォン向けゲームアプリ『東京リベンジャーズ』 のスマートフォン向けゲームアプリ『東京リベンジャーズ ぱずりべ！ 全国覇への道』（以下、『ぱずりべ』）で、12月8日（月）15時より3周年キャンペーンを開始いたしました。

【3周年キャンペーン情報】

開催期間：2025年12月8日（月） 15:00 ～12月31日（水） 23:59

『ぱずりべ』は皆様のおかげで12月8日に3周年を迎えました。

これを記念して、ペアキャラクターや特別ミッション、ログインプレゼント、メインストーリーの追加などのアニバーサリーキャンペーンを実施いたします。

■3周年記念キャンペーン

■和久井先生描きおろし色紙の特別応援カードが登場！

3周年を記念して豪華キャンペーンを開催！

期間中ログインで応援カードをGETできます

ぱずりべ3周年を記念した特別応援カードが登場！

和久井先生の描きおろし色紙を使用したデザインとなっています。期間中ログインすることでGETできます。また、3周年キャンペーン後半では、こちらの複製色紙が賞品となったスクラッチくじを開催予定です。

■3周年記念ガチャを開催！

3周年記念ペアキャラクターに加え人気シリーズが復刻します

期間限定で3周年記念のペアキャラクターがガチャに登場します！

3周年を記念した衣装に身を包んだペアキャラクターはボイスパックも登場予定です。

登場期間は以下の通りです。

また、12/23の15時からは、ぱずりべフェス限定シリーズや2周年記念ペアキャラクター、

おやすみシリーズを順次復刻予定です。

■ガチャスケジュール

第一弾：12/8 15:00～12/11 14:59 花垣 武道＆佐野 万次郎

第二弾：12/11 15:00～12/14 14:59 三ツ谷 隆＆龍宮寺 堅

第三弾：12/14 15:00～12/17 14:59 場地 圭介＆松野 千冬

第四弾：12/17 15:00～12/20 14:59 灰谷 蘭＆灰谷 竜胆

第五弾：12/20 15:00～12/23 14:59 佐野 真一郎＆黒川 イザナ

第六弾：12/23 15:00～12/26 14:59 海賊・一番星シリーズ復刻

第七弾：12/26 15:00～12/29 14:59 2周年記念ペアキャラクター復刻

第八弾：12/29 15:00～12/31 14:59 おやすみシリーズ復刻

■毎日10連無料キャンペーン

1日1回無料で10連ガチャをひくことが出来ます

毎日全国制覇ガチャ10連無料キャンペーンを開催します。1日1回、無料で全国制覇ガチャ10連を回すことができます。最大100連が無料になるチャンスです。また、ラインナップに新たに【双龍】龍宮寺 堅と【双龍】三ツ谷 隆の2キャラクターを追加しました。

■無料10連実施期間

12/8 15:00 ～ 12/18 14:59

■「花束あつめイベント」開催！

限定称号や★3確定チケットをGET出来るチャンス

花束を集めてアイテムに交換できる花束あつめを開催します。

3周年記念ペアキャラクターの確定チケットや、★3キャラクターを限界突破できるお守り、限定称号など豪華なアイテムが多数登場。

花束は、プレイすることで集めることができます。

■花束あつめ実施期間

12/8 15:00 ～ 12/31 23:59

■限定ログインボーナス＆ミッション実施！

3周年記念の限定ミッションとログインボーナスを実施いたします。

ゲーム内で役立つアイテムのほか、ここでしか手に入らない限定応援カードやダイヤ、覚醒星など豪華報酬を獲得できます。

■ログインボ-ナス・ミッション実施期間

part1：12/8 15:00 ～ 12/18 14:59

part2：12/18 15:00 ～ 12/31 23:59

ミッションpart1

覚醒星と【天竺】武藤 泰宏を獲得できるチャンス

ログインボーナスpart1

応援カード＋ダイヤ500個を獲得できるチャンス

ミッションpart2

覚醒星と【天竺】三途 春千夜を獲得できるチャンス

ログインボーナスpart2

応援カード＋ダイヤ500個を獲得できるチャンス

■メインストーリー追加

全国制覇編をクリアすることで解放されます

メインストーリーに、「全国制覇編」「アメリカ編」「ハワイ編」に続き「全国再制覇編」が追加されます。

■全国再制覇編あらすじ

アメリカからの帰国早々、全国が黒川イザナが率いる天竺というチームの手に落ちたと知らされる武道たち。全国を再び取り戻すため、一丸となって動き出すが、その陰には稀咲の姿もあった……。

※プレイするためには全国制覇編のクリアが必要となります。

■公式ストアでの3周年記念キャンペーン

公式ストアで利用できる3周年記念プレゼントコード

公式ストアでも3周年を記念したキャンペーンを実施中です。

プレゼントコード「PUZZREVE3rdAnv」を入力することで、ダイヤ3000個とコイン3万3333枚をGETすることができます！

また、公式ストア限定★3キャラクター【稽古中】佐野 万次郎をGET出来るパックも販売中。

そのほか、3周年記念パックなどもゲーム内よりお得に購入することができます。

ぜひチェックしてみてください。

■ぱずりべ公式ストア（https://app-pay.jp/app/revengers）

※プレゼントコードの利用にはストアへの会員登録が必要です

■プレゼントコード使用期間

2025/12/31 23:59まで

■プレゼントコード使用方法

公式ストア上部の「プレゼントコード」をタップ

入力欄にプレゼントコードを入力

ゲームのプレイヤIDを入力

（プレイヤーIDは「メニュー」内の「プロフィール」からコピーすることが出来ます）

そのほかにも様々なキャンペーンを予定しております。

是非、3周年を一緒にお祝いしてください。

TVアニメ『東京リベンジャーズ』は、「週刊少年マガジン」（講談社）にて連載された『東京卍リベンジャーズ』（和久井健）を原作としたアニメで、主人公である花垣武道が殺人事件に巻き込まれた学生時代の恋人・橘日向を救うため、12年前の中学時代にタイムリープして、自らの逃げ続けてきた人生に対してリベンジし、未来を変える物語です。

原作コミックスは第44回講談社漫画賞少年部門を受賞し、累計発行部数は8000万部を突破しております。

「ぱずりべ」は、花垣武道をはじめ、佐野万次郎（マイキー）、龍宮寺堅（ドラケン）、松野千冬、場地圭介など人気キャラクターを仲間にしながら、自分だけの東京卍會を作り上げ、全国制覇を目指すパズルRPGです。各地方で道を阻む強敵を打ち倒し、悲願の全国制覇を成し遂げることがゲームの目的となっています。

【アプリ概要】

・タイトル：「東京リベンジャーズ ぱずりべ！全国制覇への道」

・ジャンル：全国制覇パズル

・App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1628457619 (https://apps.apple.com/jp/app/id1628457619)

・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.goodroid.revengers

・利用料金：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

・配信 株式会社GOODROID

・企画制作 株式会社GOODROID、株式会社講談社、株式会社ポニーキャニオン

・公式サイト：https://tokyo-revengers-game.com/

・公式X：https://twitter.com/toman_game（@toman_game）

・公式ストア：https://app-pay.jp/app/revengers

株式会社GOODROIDは「おもしろくあれ」をポリシーに掲げ、カジュアルゲームを中心に、生活を便利にするツールアプリや、エンターテインメント関連アプリなど、幅広いジャンルにおいてスマートフォン向けアプリの開発を行っております。今後も、ユーザーに支持されるスマートフォンアプリの開発に努めてまいります。

