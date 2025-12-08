海外トップ大合格への最短ルート。国内最大級の留学イベント「海外進学EXPO 2026」1月18日（日）日本橋にて開催決定

Crimson Education[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sY-_OyOHG34 ]

世界トップの進学実績を誇る海外大学専門進学塾「Crimson Education Japan」（本社：東京都、代表取締役社長：松田悠介）は、2026年1月18日（日）、コングレスクエア日本橋にて「海外進学EXPO 2026」を開催いたします。

本イベントは、昨年約500名の生徒・保護者が詰めかけた大規模留学イベントの2026年版です。ハーバード、オックスフォードなど米英トップ大の最新出願トレンドから、円安下で重要度を増す「奨学金獲得戦略」、合格の鍵を握る「課外活動」の作り方まで、海外進学に必要な全情報をワンストップで提供します。

【お申し込み・詳細はこちら】 https://bit.ly/3MlTF2Q

■ 開催の背景：高まる海外志向と「情報格差」の解消へ

近年、日本の高校生の海外大学進学志向は過去最高レベルに達していますが、同時に「円安による学費への不安」や「年々難化する入試プロセス」が大きな壁となっています。 Crimson Education Japanは、世界中にネットワークを持つ強みを活かし、正確かつ最新の「合格戦略」と、国内の有力な「奨学金情報」を一度に収集できる場を提供することで、日本の若き才能が世界へ羽ばたく支援を強化します。

■ 「海外進学EXPO 2026」3つの目玉

１. 国内の有力財団・語学試験団体が一堂に集結

昨年に続き、海外進学を目指す学生にとっての生命線である「奨学金財団」がブース出展。担当者から直接話を聞ける貴重な機会です。

参加予定団体： 柳井正財団、孫正義育英財団、江副記念リクルート財団、TOEFL、他

２. 合格率4.5倍の実績に基づく「勝てる出願戦略」を公開

アイビーリーグやオックスフォード・ケンブリッジなど、世界のトップ大学へ多数の合格者を輩出してきたプロフェッショナルが登壇。「入学審査官が何を見ているのか」「日本人が陥りやすいエッセイの罠」など、ネットでは手に入らない実践的なノウハウを公開します。

3. プロカウンセラーによる個別相談・ロードマップ作成

具体的な志望校選びから、現状の英語力に合わせた準備スケジュールまで、経験豊富なカウンセラーが個別にアドバイス。新年のスタートダッシュをサポートします。

■ イベント概要

名称： 海外進学EXPO 2026

日時： 2026年1月18日（日）10:30 - 16:30

会場： コングレスクエア日本橋

〒103-0027 東京都中央区日本橋1-3-13 東京建物日本橋ビル3階

（東京メトロ銀座線・東西線「日本橋駅」直結）

対象： 海外大学進学（大学・ボーディングスクール）を検討中の小・中・高校生および保護者

参加費： 無料（事前登録制）

■ ハイライトセミナー(一部)

激変する海外入試に対応した最新トピックをご用意しています。

Seminar1: 海外出願最新トレンドと出願戦略

Seminar 2: 小中学生からできる海外進学準備

Seminar 3: 費用の心配を解消！コスト & 奨学金対策

Seminar 4: 差別化できる課外活動の作り方

その他、財団出展ブースや生徒が参加可能なワークショップなど、十数を超えるセミナーやワークショップが開催されます。

■ Crimson Educationについて

Crimson Educationは、世界30ヶ国以上に拠点を置く、世界トップクラスの海外大学進学支援機関です。 2024/2025年の出願サイクルにおいて、アイビーリーグへ1,005名、英国オックスフォード・ケンブリッジへ306名の合格者を輩出。日本国内においても、創業以来多くの生徒を世界のトップ大学へと導いています。

【代表取締役社長 松田悠介 プロフィール】

ハーバード大学教育大学院、スタンフォード大学経営大学院の両校で修士号を取得。教育者、起業家としての経験を経て、現在はCrimson Education Japanの代表として、日本の教育課題解決とグローバルリーダーの育成に尽力している。

■ お問い合わせ・お申し込み

本イベントは完全予約制です。下記フォームよりお申し込みください。

