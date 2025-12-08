株式会社サイバーセキュリティ総研、Forbes JAPAN掲載のテクノロジー企業ADiXi社と戦略的パートナーシップを締結

株式会社サイバーセキュリティ総研

株式会社サイバーセキュリティ総研(本社:福岡県福岡市、代表取締役:山口啓、以下「当社」)は、急成長テクノロジー企業であるアディクシィ株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長CEO:金沢大輝、以下「ADiXi」)と、サイバーセキュリティ分野における戦略的パートナーシップを締結いたしましたのでお知らせいたします。

本提携により、当社が持つホワイトハッカーをはじめとする高度なセキュリティ専門性と、テクノロジーのプロフェッショナル集団として312名の体制を誇るADiXiの豊富な技術リソースを融合し、企業のセキュリティ対策を設計から実装・運用まで一気通貫で支援する体制を実現いたします。

【提携の背景と意義】

サイバー攻撃の脅威が増大する中、企業におけるセキュリティ対策は喫緊の課題となっています。しかし、セキュリティ人材の深刻な不足により、「高度な設計能力を持つ専門家」と「現場での実装・運用を担う技術者」の両方を確保できる企業は限られています。

当社は、ホワイトハッカーを含むセキュリティ専門家集団として、セキュリティベンダー向けのSOC・テクニカルサポートの自動化設計や、事業会社向けのセキュリティコンサルティング・業務代行を提供してまいりました。一方で、高度な専門性を持つ人材を擁しながらも、組織規模の制約により大規模案件への対応や、実装フェーズでのリソース確保が課題となっていました。

ADiXiは、『テクノロジー×ヒトの共創で、可能性を解き放つ』をミッションに掲げ、Forbes JAPANにも取り上げられる急成長企業として、AI・クラウド・セキュリティといった成長領域への注力を強化しています。同社はセキュリティ分野への本格参入を進めており、より高度なセキュリティ要件への対応において、専門的な知見を求めていました。

この両社の補完的な強みを結合することで、「専門性の高いセキュリティ設計」と「現場で実践できる実装・運用力」を兼ね備えた、業界課題を解決するサービス提供体制を構築いたします。

【提携による具体的な取り組み】

1. 高度セキュリティソリューションの共同提供

当社が上流工程(要件定義、セキュリティアーキテクチャ設計、技術監修)を担当し、ADiXiが下流工程(PM/PMO、実装、運用体制構築、保守)を担当することで、以下の高度なセキュリティサービスを提供いたします。

- SOC(セキュリティオペレーションセンター)の構築・運用自動化- EDR・SIEM等を活用したセキュリティ監視体制の整備- インシデントレスポンス体制の構築とフォレンジック調査支援2. 大規模プロジェクトへの対応力強化

当社はこれまで、専門人材の限られたリソースのため、大型案件への対応に制約がありました。ADiXiの312名体制(2025年12月時点)との連携により、案件規模に応じた柔軟なチーム編成が可能となり、これまで対応困難だった大規模プロジェクトへの参画が実現します。

当社のセキュリティ専門家による監修のもと、ADiXiの実装チームが現場での構築・運用を担うことで、「高度なセキュリティ設計」と「現場目線での実行力」を両立したサービスを、より多くの企業へ届けることが可能になります。

3. 次世代セキュリティ人材の育成

ADiXiが展開するAI・クラウド領域でのラボ型人材育成の実績と、当社のセキュリティ専門知見を掛け合わせ、セキュリティ人材育成プログラムを共同開発いたします。

ADiXi所属のテクノロジスト向けに、以下のトレーニングを実施予定です。

【代表コメント】

- EDR(Endpoint Detection and Response)インシデント解析トレーニング- デジタルフォレンジックトレーニング株式会社サイバーセキュリティ総研 代表取締役 山口啓

「日々高度化するサイバー攻撃に対し、企業のセキュリティ対策は待ったなしの状況にあります。当社は高度な専門性を強みとする一方で、リソースの制約により対応できる案件規模に限界がありました。Forbes JAPANでも注目される成長企業であるADiXi様との提携により、当社の専門知識とノウハウを、より多くの企業に届けられる体制が整いました。また、ADiXi様のテクノロジスト育成への情熱は素晴らしく、共同での人材育成プログラムを通じて、業界全体のセキュリティレベル向上にも貢献していきたいと考えています。」

アディクシィ株式会社 代表取締役社長CEO 金沢大輝

「この度、サイバーセキュリティ分野における専門企業であるサイバーセキュリティ総研様との戦略的パートナーシップを締結できることを大変嬉しく思います。ADiXiは『テクノロジー×ヒトの共創で、可能性を解き放つ』というミッションのもと、クライアント企業様の持続的な成長支援を続けてまいりましたが、今回の提携により、セキュリティという成長分野において、より高度で挑戦的なソリューションを提供できるようになります。ホワイトハッカーをはじめとする実践的な専門家の知見と当社のリソースを掛け合わせることで、日本企業のセキュリティレベル向上に貢献してまいります。」

【今後の事業展開】

両社は本提携を基盤として、以下の施策を推進してまいります。

- 大型セキュリティプロジェクトの共同受注・遂行- ADiXi社テクノロジスト向けセキュリティ実践トレーニングの実施- セキュリティラボの本格稼働とトレーニングプログラムの開始- セキュリティ自動化ソリューション・マネージドセキュリティサービスの共同開発- 共同セミナーやホワイトペーパー発行によるセキュリティベストプラクティスの普及- 相互顧客基盤への紹介体制の構築

「セキュリティ × 自動化 × 人材育成」をキーワードに、企業のセキュリティ水準向上と、テクノロジスト人材のキャリア価値向上の両立を目指してまいります。

＜株式会社サイバーセキュリティ総研について＞

社名: 株式会社サイバーセキュリティ総研

所在地: 福岡県福岡市中央区大名2丁目6-11

代表者: 代表取締役 山口 啓

設立: 2018年創業(法人化2023年2月)

事業内容: セキュリティ人材の育成・紹介、SOCラボの提供、セキュリティ製品の開発、セキュリティ業界のマーケティング支援、セキュリティ診断

Web: https://csri.co.jp/

＜アディクシィ株式会社について＞

社名: アディクシィ株式会社(英文: ADiXi, Inc.)

所在地: 東京都新宿区新宿4-3-15 レイフラット新宿2F

代表者: 代表取締役社長CEO 金沢 大輝

設立: 2022年10月

資本金: 1億円

従業員数: 312名(2025年12月時点)

事業内容: テクノロジーコンサルティング&ソリューション事業、セールスイネーブルメント事業

Web: https://adixi.co.jp/