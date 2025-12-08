台湾発の医療イノベーション：QT Medical、心電図検査の家庭および機内での活用を推進

比翼加速器股份有限公司

駅のホームで突然胸の不快感を覚えたとき、あるいは長距離フライト中に不整脈が疑われる乗客に遭遇したとき、手元の小型デバイスで、医師による迅速な診断が受けられるとしたら。QT Medical(https://www.qtmedical.com/en)（本社：米国カリフォルニア州） は、その実現を目指して開発を進めています。

カリフォルニア州で台湾人医師により創業された QT Medical は、わずか 67g の心電図デバイスを軸に、心電図検査の利用シーン拡大に取り組んでいます。



新生児医療から航空機内の緊急対応まで幅広い領域を対象とし、米国での規制対応をはじめ、アジア各国での市場展開も加速しています。

QT Medical は、場所を問わず心電図検査を可能にする新たな医療モデルの構築に向け、グローバルで取り組みを進めています。

新生児医療から始まった、心臓のためのイノベーション

QT Medical は、2013 年に小児心臓科医である張瑞康（Dr. Ruey-Kang Chang）氏によって設立されました。

その原点は、新生児の心電図検査における臨床上の課題を解決することにありました。



従来の 12 誘導心電図（ECG）検査は、病院で複雑なケーブルを用い、技師が操作することが一般的であり、新生児や高齢者にとっては負担が大きいという問題がありました。

こうした課題に対し、QT Medical が開発したのが 「PCA 500(http://qtmedical.com/en/products/PCA-500)」 です。



これは、家庭でも使用でき、医療機器としての精度を備えた世界初の携帯型 12 誘導心電図デバイスで、専用の使い捨て電極パッチとクラウド連携機能を組み合わせることで、より簡便かつ迅速な心電図検査を実現しました。

PCA 500 は、PMDA（日本）、FDA（米国）、CE（欧州）、TFDA（台湾）、MDL（カナダ）、およびタイの医療機器認証を取得しており、在宅医療、高齢者ケア、航空機内、救急搬送、遠隔診療など、多様な場面で活用が広がっています。

「私たちの目標は、心電図を“病院だけの検査”ではなく、必要とするすべての人の日常に届けることです。」と、QT Medical 事業開発副部長の Jackal 氏は語ります。

規制対応と市場展開を同時に推進する ― 開発から実装までの二軌道戦略

QT Medical は、従来の医療機器に一般的な「認証取得後に市場投入を行う」プロセスとは異なり、研究開発の初期段階から 規制対応と市場検証を並行して進める戦略を採用しています。



CE認証および FDA承認の取得を視野に入れつつ、KOL（キーオピニオンリーダー）による評価、臨床試験、実使用環境における検証を同時進行で進めることで、製品の安全性・有効性を担保しながら市場ニーズとの整合性を高めています。

台湾を研究開発およびクラウドデータセンターの拠点とし、米国を第一の主要市場として展開を開始。現在は、日本および東南アジアを次なる重点市場として位置づけ、事業展開を進めています。

日本での展開に先立ち、なぜ BE Health Ventures/BE Acceleratorを選んだのか

海外展開の過程で、QT Medical はこれまでも複数のアクセラレーターに参加してきました。BE アクセラレーターでの経験についてマーケティング副部長の Lucy 氏は次のように述べています。

「BE Health は、医療領域を深く理解している数少ないアクセラレーターの一つです。



単にピッチを指導するだけでなく、法規、KOL、医療現場の実態に至るまで踏み込んで伴走してくれます。スタートアップの課題に共感し、共に前進できる存在だと感じています。」

BE Health は、QT Medical にとって単なる支援機関にとどまらず、アジア展開を見据えた重要な戦略パートナーとなっています。



台湾での実証と準備を起点に、その連携は日本および東南アジアにおける市場開拓、政府機関との協働、臨床パートナーシップへと広がりつつあります。

航空機内、高齢者の在宅ケア、国際遠隔診療 ─ 多様な利用シーンが示す 製品価値

QT Medical の製品は、年齢や国境を問わず幅広い場面で活用されています。



高齢夫婦が自宅で心電図を測定し医師に郵送するケースや、客室乗務員が機内での緊急対応に使用する例も報告されています。



医師はクラウドプラットフォームを通じて、数分以内に結果を確認することができます。

同社は、AWS を活用したクラウド基盤と AI 解析モジュールを組み合わせることで、単なる心電図デバイスの提供にとどまらず、複数拠点からリアルタイムにアクセス可能な心臓ケアネットワークの構築を進めています。

BE Health Japan が東京で正式始動：アジア発の医療イノベーション推進へ

BE Health は 日本拠点「 BE Health Japan」 の正式な立ち上げを発表いたしました。

QT Medical のグローバル展開の事例は、アジアのヘルステック企業を支援してきた BE Health の取り組みを象徴するものの一つです。

「QT のような優秀なスタートアップが、アジアからより広い市場へと挑戦していく機会を、今後も創出していきたいと考えています。」（BE Health 創業者 Arthur Chen）

技術と使命の交差点から広がる、新たな医療のかたち

新生児の心拍計測から、航空機内での緊急対応まで、QT Medical は小型心電図デバイスを通じて、家庭・航空・医療機関をつなぐ新しい心臓ケアの形を提案してきました。

BE Health は今後も、アジアから世界へと展開を目指す医療系スタートアップと伴走し、より実効性のある連携モデルの構築に取り組んでまいります。

BE Healthについて

BE Healthは、メドテック分野におけるイノベーションの推進に注力しています。

当社には、「BE Accelerator」と「BE Health Ventures」という2つのビジネスモデルがあり、メドテック領域のスタートアップの開発から市場開拓まで包括的に支援しています。

「BE Accelerator」は台湾最大のメドテックスタートアップアクセラレーターであり、2018年の設立以来、台湾の３つの大手医療機関と連携し、約100名のメンターと共に150社以上のスタートアップへを指導してきました。また、総額200億ドルを超える資金調達を実現しました。

「BE Health Ventures」は、スタートアップへの投資を行い、持続可能な成長を支援しています。

インフォメーション

担当者：遠藤聡美

連絡先：satomi.endo@behealthventures.com