「Benesse Reskilling Award 2025」イノベーティブストラテジー賞を受賞

NTT西日本株式会社（代表取締役社長：北村亮太、以下、NTT西日本）は、株式会社ベネッセコーポレーションが主催する「Benesse Reskilling Award 2025」において、革新的な戦略に基づき、リスキリング施策を推進している企業と認められ、イノベーティブストラテジー賞を受賞しました。

■「Benesse Reskilling Award 2025」とは

「Benesse Reskilling Award」とは、組織的な取組みとして「リスキリング」を捉え、挑戦する企業を表彰し社会に発信することで、リスキリングの施策や学びを促進するカルチャー醸成を推進する有益なヒントを提供することを目的とした、株式会社ベネッセコーポレーションが主催する企業向け表彰制度です。

※Benesse Reskilling Awardの詳細はこちら：

https://www.benesse.co.jp/udemy/business/award2025/

■受賞のポイント

“全社員総活躍”を掲げ、事業戦略達成に向け、高度スキル人材から越境文化の醸成まで、幅広い取組を総合的に評価され、イノベーティブストラテジー賞を受賞いたしました。

今後はインパクトのある変革を期待されています。

具体的な取り組みは以下の通りです。

１. 経営戦略の実現に向けた”成長5本柱”と人材育成戦略の連動

通信事業の枠を超えた新たな価値創出を目指し、リスキリングを「お客様の課題を解決するための学び」と再定義。成長戦略と人材育成戦略を連動させ、“全社員総活躍"を実現するための各種制度・施策を展開、社員の自律的キャリア開発や専門性向上を支援している。

２. 重点領域の設定と高度スキル人材（トップガン・牽引者）の育成

ビジネス拡大・業務変革の推進のため、7つの重点領域を設定。重点領域に対して最新技術、高度な専門スキル、資格を保有する人材を高度スキル人材と認定。各領域の主管組織たるCoEを定め、高度スキル人材の育成や人事配置等一部権限を移譲し、現場を巻き込みながら人材確保・育成を推進している。

３. 自律的キャリア開発支援の4本柱による各種施策の展開

知る：キャリアデザインポータルサイト、経営層からのメッセージ

相談する：キャリア相談窓口の活用

開設から約2年半で2,000件を超える相談実績によりグッドキャリア企業アワード2024の大賞受賞等、社外からも評価されている

学ぶ：オンデマンド型学習（Udemy Business）の活用

全社員の約2割にあたる7,000名が自主的に受講

挑戦する：自律的な実践機会の充実（手上げ人事・社内ダブルワークなど）

４. 新しい挑戦を後押しする文化醸成『E­-1グランプリ』の開催

越境活動を行う社員と、そのような社員を応援する上司を称賛する文化の構築をめざし「E-1グランプリ」を開催。

「E-1グランプリ」を起点として構築した越境コミュニティには累計400名以上が参加し、マインド・スキル・行動力、社員同士のコミュニケーション向上に寄与。

■今後の取組み

NTT西日本は、地域に密着した身近なICT企業として、人材育成を通じて社員の成長を支援し、地域社会とともに新しい価値を創造します。

通信事業の枠を超えて、人の叡智によって複雑で高度化するお客様の課題に応え、お客様の役に立つ会社へと変革してまいります。