地域総合商社事業「エンニチ」プラットフォーム全面刷新～最大2,000円分お得になるリニューアルキャンペーン開催～

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（取締役社長 五島 久、以下「FFG」）傘下のiBankマーケティング株式会社（代表取締役社長 福田 公威、以下「iBank」）は、地域産品を取り扱う「地域総合商社事業」のさらなる拡大を目指し、オンラインストア（ECサイト）「エンニチ」およびWEBカタログギフト「エンニチギフトセレクション」を含めたプラットフォームの全面刷新を実施いたしました。

2020年1月にリリースした「エンニチ」は、現在約100社の企業様にご出店いただき、九州を中心に地域の魅力的な産品をお届けしています。また、2022年からはWEBカタログギフト「エンニチギフトセレクション」をスタートし、ギフトニーズにも応えるべくサービス提供の幅を拡大してきました。加えて、エンニチギフトセレクション掲載商品の一部はFFG株主優待特典に採用されるなど、銀行グループとしての連携を深め、新たな価値創出にも取り組んでいます。

サービス開始から5年目を迎えるにあたり、多様化する顧客ニーズと高まるデジタルギフト需要に対応するため、先行して実施した「エンニチギフトセレクション」のシステム刷新に続き、この度12月8日（月）にオンラインストア「エンニチ」の大規模リニューアルを実施いたしました。本リニューアルを記念し、お買い物が最大2,000円分お得になるクーポンをプレゼントするキャンペーンもあわせて開催いたします。

今回のリニューアルでは、「誰かを想うあなたのそばに 地域のおみせ『エンニチ』」をコンセプトに掲げ、オンラインストアのサイトデザインを一新いたしました。誰かを思い浮かべながら選ぶ時間がより心ゆたかで特別な体験となるよう、操作性の向上を図るとともに、作り手が込めた想いやこだわりが分かりやすく伝わるよう、紹介内容を充実させました。

iBankでは、「エンニチ」の運営等を通じた販路拡大、プロモーションに加え、商品開発やブランディングといったマーケティング活動全般におけるサポートを通じて、地域経済の活性化に資する取り組みを行ってまいります。

リニューアルキャンペーン概要

■特集ページ ：https://www.ennichi-japan.com/feature/detail/renewal

■開催期間 ：2025年12月8日（月）～ 12月24日（水）

■内容 ：最大2,000円分お得になるクーポンをプレゼント

※本クーポンは、会員ログインの上、同一の出店企業の商品を税込4,500円以上（送料は除く）ご購入いただく場合に適用でき、1決済につき1回（1,000円OFF）、おひとり様最大2回（合計2,000円OFF）までご利用いただけます。

オンラインストア「エンニチ」

「誰かを想うあなたのそばに 地域のおみせ『エンニチ』」のコンセプトのもと、贈り物やお取り寄せのシーンでお客様にぴったりな地域産品が見つかるよう、サイトデザインをリニューアルしました。また、作り手の想いやこだわりが深く感じられるよう、出店企業の紹介ページの情報をより充実させました。

※新しいオンラインストア「エンニチ」では、GMOメイクショップ株式会社が提供するEC構築ソリューションを採用しています。

WEBカタログギフト「エンニチギフトセレクション」

QRコードを読み込むだけで、選りすぐりの地域産品の中からお好みの商品を注文できるカード型のWEBカタログギフトです。複数の価格帯のギフトカタログをご用意し、懇親会の手土産や販促キャンペーン等幅広くご活用いただいています。

2025年11月からは、静岡銀行へのWEBカタログギフトの提供を開始いたしました。今後も様々な地方銀行や地域企業への提供を行ってまいります。

※新しい「エンニチギフトセレクション」では、株式会社ギフティが提供するカタログギフトシステムを採用しています。

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

名称 ：株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

本社所在地 ：福岡県福岡市中央区大手門一丁目8番3号

代表者 ：取締役社長 五島 久

設立 ：平成19年4月2日

事業内容 ：銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理および

これに付帯関連する業務 その他、銀行法により銀行持株会社が行うことができる業務

上場証券

取引所 ：東証、福証

URL ：https://www.fukuoka-fg.com/