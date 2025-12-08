「第３回和食さとpresentsサッカークリニック」に選手２名の参加が緊急決定!!サッカークリニック参加者の追加募集を実施!!

SRSホールディングス株式会社

参加対象：和食さとアプリ会員(のお子さま)

国内200店舗を展開する「和食さと」では、「和食さとpresentsサッカークリニック」を、2025年12月21日(日)にヨドコウ桜スタジアムで開催します。このたびのサッカークリニックについて、本年特別に２名の選手が参加となること緊急決定しました！！

当日はセレッソ大阪のサッカースクールコーチとのサッカー教室（ミニゲームなど）に、選手も同時に参加、その後大抽選会などのイベントや質問会などにも登場の予定です。

今回のスペシャルニュースに際して、サッカークリニックの参加者を追加募集いたします！

今回の追加募集では、さとアプリ会員にご登録のうえ、専用の応募フォームから必要事項を入力いただきご応募をお願いします。応募にはお客様情報の入力と応募期間中和食さと店舗でご飲食頂いたレシート番号(税込１,０００円以上のレシート)が必要です。また参加費は無料です。是非皆さまのご参加をお待ちしております。

※参加対象は『年長～小学６年生まで』です。※選手のコンディション等により、変更になる場合がございますのでご了承ください。

【和食さとpresentsサッカークリニック概要】

■開催日 ２０２５年１２月２１日（日）１０：００～１１：３０

（※９：３０より受付開始）

■会場 ヨドコウ桜スタジアム

https://www.sakura-stadium.jp/access/

※駐車場はございません。公共交通機関でのご来場をお願いします

■追加募集期間（レシート有効期間)

2025年12月7日(日)～2025年12月14日（日）23：59まで

※当選者の発表は、当選メールの発送（12月17日(水)予定）をもって代えさせていただきます。

※「sales@cerezo.co.jp」を受信設定お願いします。

■参加選手

(C)CEREZO OSAKA

喜田陽（きだひなた）選手は、大阪府出身のプロサッカー選手で、ポジションはミッドフィールダー（MF）、U-20日本代表経験もある若手有望株。2025シーズンよりレギュラーにも定着、今後のセレッソ大阪に欠かせない選手。

(C)CEREZO OSAKA

牧口一真（まきぐちかずま）選手は、兵庫県出身の長身ゴールキーパー。

妹もセレッソ大阪ガールズに在籍。兄弟共にセレッソ大阪で活躍中！

※イベント当日は選手へのサインや写真撮影依頼はご遠慮いただいております。

■応募方法

■追加当選者数 ３０名様

※「年長～小学６年生まで」のお子様が本イベントへのご参加対象となります。(ご家族はメインスタンドでご見学可能です）

■応募対象 和食さとアプリ会員様（のお子さま）

■応募方法 和食さとアプリのお知らせページ内の専用応募フォームより。

※ご応募には和食さと店舗でのご飲食代１,０００円(税込)以上(テイクアウト可)のレシートナンバーが必要です。（上記応募期間中のレシートのみ有効）

※ガラケーの場合、応募フォームよりお申込みいただけない場合がございます。ご了承ください。

【さとアプリ登録方法】

右記専用ページからアプリをダウンロードのうえ会員登録をお願いします。 https://sato-res.com/sato/app/(https://sato-res.com/sato/app/)

■注意事項

・サッカークリニックはセレッソ大阪のスクールコーチを主体としたレッスンです。

・選手のコンディション等により、変更になる場合がございますのでご了承ください。

・イベント当日は選手へのサインや写真撮影依頼はご遠慮いただいております。

・本イベントは少雨決行します。

・ご応募は登録メールアドレス一つにつき、一回限りのご応募とさせていただきます。

・本キャンペーンの内容は、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承くださいませ。

※本企画は2025年11月4日(火)～2025年11月25日（火）13：00に実施しておりましたキャンペーンの追加募集企画です。（当該キャンペーンは終了しております。）

※今回の追加募集企画は、和食さとアプリ会員様（のお子さま）のみが募集対象となります。あしからずご了承ください。また、前キャンペーンでご応募されたお客様も応募いただけます。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

SRSホールディングスHP https://srs-holdings.co.jp/(https://srs-holdings.co.jp/)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/