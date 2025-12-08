地方の採用課題を解決する新採用モデルを全国に展開　地元企業×部活生×地元メディアが創る “応援の循環”

株式会社スポンサーズブースト

株式会社スポンサーズブースト（本社：東京都目黒区、設立：2023年8月、以下当社）は、企業が大学の部活に対して、小口でスポンサー出資ができるプラットフォーム「SPONSORS BOOST」を開発・販売しています。

このたび当社は、地元企業が集まり地域の大学部活を応援することで、企業にとっては学生や地域への信頼といった形で還元される地域循環型の採用モデル「SPONSORS BOOST 2.0」を全国47都道府県で展開します。本取り組みには、さまざまな地方のテレビ局や新聞社が参加を表明。地方のメディアとともに、メディアが持つコンテンツを通じて、地域全体で“若者の挑戦を育てる構造”を共創します。

地方での採用課題：地元の企業が地元で知られていない

■地元の採用に関する共通の課題

- 地元の大学生は、地元企業のことをあまり知らない- 地元企業は学生に認知がないため、そもそも採用競争の土俵に立てない- 就活生は県外の有名企業へ流出し、地域の人材が不足している- 地方企業は多額の採用費を投じても成果が出にくい- 広告費・採用費が、地域ではなく仲介会社に消えていく

また、地元メディアは、「地域を元気にする事業」と「収益の確保」の両立に悩んでいます。

当社の挑戦は、これらを“応援”という一本の軸で接続し、循環させることです。新卒採用のオンライン化が進んでいるものの、地方の中小企業は、「学生とリアルで会える機会」を強く望んでおり、地方においては“直接つながる機会”の不足が、採用競争力の低下をつながっています。

採用費が地域の血流として循環する「SPONSORS BOOST 2.0」

「SPONSORS BOOST」は、企業が応援したい部活に対して小口支援することで、企業が部活の学生と早期接点が持つことが出来、採用にも活用できるサービスです。

今回スタートする「SPONSORS BOOST 2.0」 は、地元企業が集まって、地元の部活や学生を支援することで、学生の活動が広がるだけでなく、その企業の名前や事業内容は、学生だけでなく、彼らの家族や大学、地域に浸透していきます。

この連鎖により、“応援してくれる企業”として信頼が形成され、企業は優秀な人材と早期接点を獲得でき、採用効率とブランド力が向上します。さらに地元メディアが発信を担うことで、地域貢献と収益化を両立。これらの循環が、地域全体に“挑戦を応援する文化”を根づかせ、採用費が就活サイトではなく、地域の血流として回り続けます。

地方の採用課題を解決する新採用モデルを全国展開

新たな採用モデルを利用した企業と部活生の声

- 展開：各地方をスタートに、全国47都道府県に展開。- 規模：企業50社と50部活のプールを想定。企業と大学の数によって割合は変化させます。- 費用：企業のプールスポンサー費用は5万円/月。- 部活や学生への支援：イベントやシステムに投稿することで1万円～5万円/月を還元します。- 企業と学生の接点：学生100名規模のリアル交流イベント、共感型SNS「BOOSTLY」を用意。- 地方メディアとの連携：メディアのコンテンツ（番組・イベント・ブランディングなど）を利用することで、企業のブランド力つなげます。

本取り組みに先立ち、本年6月20日（金）喜山倶楽部（東京都千代田区）で千葉テレビと共に採用セミナー「超”接近戦”採用セミナー＆交流会」を実施。企業の採用者100名と大学部活生10名が参加しました。その結果、企業と部活のマッチングが4組実現しました。

【参加企業】

◆部活動で培った粘り強さやチーム力が現場でも生きると実感。学生の成長を応援しながら採用につなげられる新しい仕組みです。（プラント業界）

◆活動を通じて学生の人柄や価値観を深く理解できました。挑戦を続ける姿勢が、当社の求める人材像と一致しています。（建設・土木業界）

【参加学生】

◆中央大学ラグビー部

企業の方と直接交流でき、社会人の考え方に触れられました。応援が活動の励みになり、自分たちの視野も広がりました。

◆明治学院大学 野球サークル

自分たちの活動を知ってもらえる貴重な機会でした。野球を通じたつながりが、将来のキャリアにもつながると感じます。

第1回 岡山県のイベント概要：地方企業の採用とブランディングをBOOSTせよ

日時：2025年12月18日（木）14:00～16:00

会場：OHK岡山放送 会議室 対面開催

主催：岡山放送株式会社 × 株式会社スポンサーズブースト

定員：30名 定員に達しだい、締切

内容：１.コーポレートブランディング「学生に選ばれる企業の魅力づくりとは？」

２.パネルディスカッション「岡山県の大学部活生を招いてのディスカッション」

３.交流ネットワーキング

主催者からのコメント

岡山放送株式会社 OHKウェブコンサルティング事業担当 磯部彰彦氏

採用は今や経営戦略です。しかし地域には、確かな実力を持ちながら、その魅力を伝えきれていない企業が多く存在します。経営者の価値観から「働く魅力」を戦略的に掘り起こし、学生目線で発信することで、採用課題の解決に貢献します。

株式会社スポンサーズブースト 代表取締役 西里将志

SPONSORS BOOST は、採用費・広告費・CSR費という既存の支出を「地域の若者の挑戦に直接つなげる」新しい社会インフラです。単発の取り組みではなく、地方メディア様・企業様・学生たちと一緒に事業を創り、地域の未来をつくる仕組みを全国に広げていきたいと考えています。

今後の展望

当社は今後も、部活生と地元企業をつなぐ“応援型採用モデル”を、それぞれの地方メディアと連携しながら全国へ展開していきます。学生が地元企業を知り、企業が学生と出会える機会を継続的に創出し、また、地元企業のブランド力や認知度の向上もサポートしていくことで、地方の採用課題を解決します。

株式会社スポンサーズブーストについて

【会社概要】

設立： 2023年8月

代表： 代表取締役 西里 将志

本社： 東京都目黒区中目黒1丁目1-21 EBISU 212 BLDG 3F-4F

大阪支社：大阪市西区新町１丁目5-7 四ツ橋ビルディング2F

資本金：45,000,000円

従業員数： 20人

事業内容： 企業が大学部活に小口スポンサー出資できるプラットフォームを開発・販売

URL： https://SPONSORS BOOST.com

※文中の金額は全て税抜です。