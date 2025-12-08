【初心者も安心！】ゲーミングPCのセットモデルに特化した検索ページを公開｜国内最大級のゲーミングPC検索サイトgg

ゲーミングPCセットモデルの検索ページを公開

合同会社気づけば画像はggのセットモデル検索ページのスクリーンショットです。

合同会社気づけば（代表：福田貫太）が運営する国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg」（https://good-gamers.jp/）は、この度、周辺機器が全てセットになったゲーミングPCのセットモデルに特化した検索ページ（https://good-gamers.jp/contents/starter-gaming-pc/）を公開しました。

開発の背景

近年右肩上がりで伸びているゲーミングPC市場。初めてゲーミングPCの購入を検討するユーザーが増えていますが、ゲームをプレイするためにはPC本体の選定のほかに、モニター、キーボード、マウス、ヘッドセットなどの周辺機器も揃えなくてはいけません。これは初心者にとって大きなハードルとなっています。

この課題を解決するため、BTOメーカー各社が提供する周辺機器が付属した「セットモデル」に特化した検索ページ（https://good-gamers.jp/contents/starter-gaming-pc/）を公開しました。初心者向けのエントリーモデルから配信者向けのハイエンドモデルまで、幅広いラインナップを網羅。予算や目的に合った最適な環境を簡単に選べるようサポートします。

セットモデル検索ページ概要

フロンティア、マウスコンピューター、Lenovoといった主要メーカーにおける、周辺機器選びが不要なオールインワンのセットモデルを網羅しています。

メーカー別に「10万円台」「20万円台」「30万円台」「40万円以上」の価格帯に分けて一覧表示。 気になるメーカー・価格帯をタップすると検索ページへ遷移し、該当するセットモデルが人気順で並びます。そこから価格の安い順や、値引率順への並び替え、スペックや価格帯などさらに詳細な絞り込み検索が可能となっており、希望のモデルを直感的に探すことができます。

（※2025年12月時点で10種類、総販売数28件のセットモデルを掲載しています。）

ゲーミングPC検索サイト「gg」

ggは、約5,000種類に及ぶモデルからスペックや予算に応じて最適なゲーミングPCを検索できる国内最大級のゲーミングPC検索サイトです。ゲーム・配信カルチャーの中育った20代の創業者と開発者の2名で立ち上げ、2025年10月にリリースしました。今後も、すべてのゲーマーが最適なBTOを選択できるよう、コンテンツ、機能拡充に努めてまいります。

運営情報

ggを見る :https://good-gamers.jp/

合同会社気づけば 代表：福田貫太

コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/

国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/

ゲーミングPCのクーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/

Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp

Tel：050-1726-3811

引用、転載、取材など大歓迎しております。