【取材に関するご案内】SUPER FORMULA 合同テスト・ルーキーテスト 12/10(水)・11(木)・12(金)｜鈴⿅サーキット

株式会社日本レースプロモーション

日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。12/10(水)・11(木)・12(日)の3日間、鈴⿅サーキット(三重県鈴⿅市)で開催する合同テスト・ルーキーテストにつきまして、下記の通りご案内いたします。何卒、ご取材賜りますようお願い申し上げます。

追加情報

・アライヘルメット75周年のお祝い(主催：ドライバー有志) ※是⾮、ご取材ください。

→ 12/10(水)17:55頃から「SUPER FORMULA AWARDS - Partner Thanks Day」内で実施いたします。

SUPER FORMULA 合同テスト・ルーキーテスト タイムスケジュール

※ 12/10・11のメディアミックスは前後半15分ごとの入れ替え制となります(前半：若番／後半：⽼番)

※ 12/12のメディアミックスは一⻫での実施となります。

※ 12/10のメディアミックスは終了時間厳守となります。終了後はラウンジNo.10-11へご移動ください。

※ Car No.28小林可夢偉選手はメディアミックスへは参加いたしません。予めご承知おきください。

SUPER FORMULA AWARDS - Partner Thanks Day タイムスケジュール

※ 会場はホスピタリティラウンジNo.10-11となります。

※ 第一部、第⼆部すべてご取材いただけます(ご取材の際はメディアタバードをご着用ください)

SUPER FORMULA 合同テスト・ルーキーテスト エントリーリスト

※ セッション６. Car No.50は前半がZach David選手、後半が清水康弘選手となります。

※ ★印はルーキードライバーとなります。

SUPER FORMULA 合同テスト・ルーキーテスト ピット割り

メディアサービスのご案内

◆メディア用写真

報道用途としてご利用いただける公式写真は、順次メディアサイトへ掲載いたします。なお、2025年シーズンの閲覧パスワードは「sf2025」です。

→ メディアサイトはこちら https://old.superformula.net/app/user/media.php

◆動画素材・車載カメラ映像

上記、ダイジェスト動画以外の動画はJRPへお問い合わせください。提供料が必要となる場合がありますので予めご了承ください。

◆コミュニケーションツール「SUPER FORMULA MEDIA CONNECT(Slack)」

SUPER FORMULAでは、メディアの皆様へよりスピーディーな情報共有を目的に、2025シーズンよりコミュニティツール「Slack」を導入いたしております。ご利用を希望の方は、下記よりご登録をお願いいたします。

→ https://join.slack.com/t/sfmediaconnect/shared_invite/zt-2zvb1dj2v-fXFOXkJ8Gyoyx~qzPqvB4g

参考情報

・12/10(水)・11(木)・12(金) 合同テスト・ルーキーテストin 鈴⿅サーキット エントリーリスト発表(12/5 時点) 総勢33名(ルーキー14名)がエントリー！最速タイムを出すのは誰だ！？

→ https://superformula.net/sf3/release/24241/

・12/10(水)・11(木)・12(金) 合同テスト・ルーキーテストin 鈴⿅サーキット『SFgo』『J SPORTS』での配信決定！早くも2026シーズンに向けた戦いが始まります！是⾮、お見逃しなく！

→ https://superformula.net/sf3/release/24226/

・SFロスの皆さんへ朗報です！早くも2026 シーズンに向けてアクセル全開の予感！？ SUPER FORMULA 合同テスト・ルーキーテストを観に行こう！ ～鈴⿅サーキットへ集まれ！12/10(水)・11(木)・12(金)の3日間合計12時間の走行！～

→ https://superformula.net/sf3/release/24211/

・JRP、MTVとフィンランド国内における独占中継の基本合意を締結 ～2026年シーズンのSUPER FORMULAをMTV Katsomoで全戦中継へ～

→ https://superformula.net/sf3/release/24200/

・瑶子女王杯2025 SUPER FORMULA 来場者数過去最高更新！～昨年記録した過去最高21万人を更新し、前年比126%となる来場者数26.4万人を達成～

→ https://superformula.net/sf3/release/24172/