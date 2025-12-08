¡ÚÂè1ÃÆ¡ª¡¡Å·Íª¡ßÈ¢º¬¥¬¥é¥¹¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û ÆÃÊÌ´ë²è¡Û～Åßµ¨¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó～ ¡ÖÅß¤ÎÈ¢º¬¡¢¥¬¥é¥¹¥¢ー¥È¤Èßê¤á¤¯¸÷¤Î±é½Ð¡×
¡ãÈ¢º¬¥¬¥é¥¹¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¡ä
¡ã¥ìー¥¹¡¦¥°¥é¥¹¡ä
¡ã¥×¥ì¥¼¥Ô¥ª¡ä
¡ãÅ·Íª The Bar & Lounge¡ä
¡ã¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¥ó¡¦¥°¥é¥¹¡ä
¡¡È¢º¬¾®Í°±à Å·Íª¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®Æó¥ÎÊ¿1297»ÙÇÛ¿Í¡§À¶¿å¡¡·É»°¡¡°Ê²¼¡¢Å·Íª¡Ë¤È¡¢È¢º¬¥¬¥é¥¹¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û(½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®ÀçÀÐ¸¶£¹£´£°-£´£¸ »ÙÇÛ¿Í¡§À¾»³¡¡Ä¾¼ù¡¡°Ê²¼¡¢È¢º¬¥¬¥é¥¹¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û)¤Ï¡¢Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤È¸÷¤Ë±Ç¤¨¤ë¡È¥¬¥é¥¹¤Îµ±¤¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¡¢Åßµ¨¸ÂÄê¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò2025Ç¯£±£±·î£²£µÆü(²Ð)¤è¤ê³«ºÅ¤·¡¢2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡È¢º¬¥¬¥é¥¹¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¤Ï¡¢»Íµ¨¤Î¼«Á³¤ËÊú¤«¤ì¤¿È¢º¬ÀçÀÐ¸¶¤ËÐÊ¤à¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¥ó¡¦¥°¥é¥¹ÀìÌçÈþ½Ñ´Û¡£ÃæÀ¤¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎµÜÄîÊ¸²½¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ë¥¬¥é¥¹¹©·Ý¤ÎÌ¾ÉÊ¤òÂ¿¿ô½êÂ¢¤·¡¢²°³°Äí±à¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢¸÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤é¤á¤¯¥¬¥é¥¹¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬ÅÀºß¤·¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤ò¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤ØÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢È¢º¬¥¬¥é¥¹¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¤¬½êÂ¢¤¹¤ë¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¥ó¡¦¥°¥é¥¹ºîÉÊ¤ä¥¬¥é¥¹À½¥Ä¥êー¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ë²Ã¤¨Åß¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¬¥é¥¹¤Î¡È¥×¥ì¥¼¥Ô¥ª¡É¤ò¡ÖÅ·Íª The Bar & Lounge¡×¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¥×¥ì¥¼¥Ô¥ª¡É¤ÏÃæÀ¤¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤ÈÊÂ¤Ö½ÅÍ×¤Ê¾þ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢µ¨Àá¤Î¸·¤«¤Ê¶õµ¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£»æ¤äÌÚ¡¢Æ«´ï¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢19À¤µªº¢¤è¤ê¡¢¥à¥éー¥ÎÅç¤Ç¤Ï¥¬¥é¥¹¤Ë¤è¤ëÀ»¿Í·Á¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÅÁÅýÈþ¤¬º£Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¥¬¥é¥¹¿Í·Á¤¬²¹¤«¤ÊÊª¸ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥·ー¥ó¤ò±é½Ð¤·¡¢Å¸¼¨¶õ´Ö¤Ë¼ñ¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¹Æ¬¤Î¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ë¤Ï¡Ö¥ìー¥¹¡¦¥°¥é¥¹¡×¡Ö¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¥ó¡¦¥°¥é¥¹¡×Åù¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Î°ìÉô¤ÏÈ¢º¬¥¬¥é¥¹¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¢º¬¥¬¥é¥¹¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¡¢2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÆ±²ñ¾ì¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¬¥é¥¹¤Îµ±¤¤ò»×¤ï¤»¤ëÆ©ÌÀ´¶¤È¡¢¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê°ìÇÕ¤òÀ§Èó¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¾ÜºÙ
¢ã¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡ÖVetro di Mare¡×¡¡¡ÖFiligrana Blu¡×¢ä
¡¡È¢º¬¤ÎÈþ¤·¤¤ÎÐ¤È¡ÖÈ¢º¬¥¬¥é¥¹¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¡×¤Î¥¬¥é¥¹¤Îµ±¤¡¢¿å¤ÎÅÔ¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿£²¼ïÎà¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ºÌ¤òÅº¤¨¤ëàèàáÅü¤¬Æþ¤Ã¤¿ßê¤á¤¯Åß¤ÎÌë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¡ãFiligrana Blu¡ä
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û2025Ç¯1£²·î£¸Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯£²·î£²£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡ÛÅ·Íª The Bar¡õLounge
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û£±6¡§£°£°～23¡§00¡ÊLO22¡§30¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û1,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãVetro di Mare¡ä
¡ÖÈ¢º¬¾®Í°±à Å·Íª¡× »ÜÀß³µÍ×
µÒ¼¼¿ô¡§150¼¼¡ÊÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕµÒ¼¼120¼¼¡¿ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕºÇ¾å³¬µÒ¼¼24¼¼¡¿ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕÆÃÊÌµÒ¼¼6¼¼¡Ë
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡§·×3¥ö½ê¡Ê´ÛÆâ1¥ö½ê¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë2¥ö½ê¡ËÂ¾¡¢´ÛÆâ¤Ë¥Ðー¥é¥¦¥ó¥¸1¥ö½ê
ÂçÍá¾ì¡§´ÛÆâ2¥ö½ê¡Ê³Æ½êÆâÅò¡¦ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤¡¿ÃË½÷ÆþÂØÀ©¡Ë
Ãó¼Ö¾ì¡§Í¡Ê½ÉÇñ¼ÔÌµÎÁ¡Ë
Â¾»ÜÀß¡§Äí±à¡¢È¢º¬²¹Àô¿À¼Ò¡¢¥¹¥Ñ¡¢ÇäÅ¹
½»½ê¡§¢©250-0407 ¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®Æó¥ÎÊ¿1297
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¿·½É±Ø¤«¤é¾®ÅÄµÞÀþÆÃµÞ¥í¥Þ¥ó¥¹¥«ー¤ÇÈ¢º¬ÅòËÜ±Ø¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½90Ê¬¡¢È¢º¬ÅòËÜ±Ø¤«¤éÈ¢º¬ÅÐ»³¥Ð¥¹¡¦°ËÆ¦È¢º¬¥Ð¥¹¤ÇÌó20Ê¬
¸ø¼°URL¡§https://www.ten-yu.com/
¡ÚÆ£ÅÄ´Ñ¸÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Æ£ÅÄ´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ñ¸÷¶È³¦¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ1948Ç¯¤Ë¡ÖÈ¢º¬¾®Í°±à¡×¡¢1952Ç¯¤Ë¡ÖÄØ»³Áñ¡Ê¸½¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Ë¡×¤ò³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢1955Ç¯¤Ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢2025Ç¯11·î7Æü¤ËÀßÎ©70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿Íºà¤äÊ¸²½ºâ¤Ê¤É¤Î¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È»ñ»º¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë·Æ¤¤¤Î¾ì¤È²¹¤«¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅ¸³«¡¦»ö¶ÈÅ¸³«¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê¿ÍÀ¸¡Ë¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö½á¤¤¤Î¤¢¤ëË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
¸ø¼°HP¡¡URL¡§https://www.fujita-kanko.co.jp
¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¸ø³«Ãæ¡ª¡¡URL¡§https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie/