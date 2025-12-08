～バーチャルシンガー 『重音テト』 POPUP SHOPがキデイランドに登場！～『重音テトin KIDDY LAND 』2025年12月19日（金）より開催！！

Ｐ＆Ｊ株式会社は、株式会社キデイランド（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：津村孝彦）の協力運営のもと、バーチャルシンガー『重音テト』のポップアップショップを2025年12月19日（金）から2026年1月14日（水）まで開催いたします。


ドリルのようなツインテールがトレードマークの『重音テト』の魅力を存分に楽しめる本イベントは、キデイランド新宿店・大阪梅田店・鹿児島店の3店舗にて期間限定で展開いたします。



■イベント概要


イベント名：『重音テトin KIDDY LAND』


開催期間：2025年12月19日（金）～2026年1月14日（水）



開催店舗：


・キデイランド 新宿店


〒160-0022 東京都新宿区新宿3-23-17 オカダヤビル 1F～4F


https://www.kiddyland.co.jp/shoplist/shinjuku/



・キデイランド 大阪梅田店


〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街


https://www.kiddyland.co.jp/umeda/



・キデイランド 鹿児島店


〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島 4階


https://www.kiddyland.co.jp/shoplist/kagoshima/



■コンセプト


エイプリルフール企画から誕生し、2008年以降ファンの熱意によって成長してきた


バーチャルシンガー『重音テト』は、その個性的な魅力で多くのクリエイターに愛されています。


今回のポップアップショップでは、可愛いキャラクターを中心に取り揃えるキデイランドとの


コラボレーションにより、先行販売グッズを展開。既存ファンはもちろん、


キデイランドの店舗を訪れる幅広いお客様にも楽しんでいただける場を提供し、


『重音テト』の魅力を自然に感じていただける企画を目指します。


●『重音テトin KIDDY LAND』先行発売グッズ●


Ｐ＆Ｊ株式会社 大阪営業所が展開する【TAMAZOU】シリーズのぬいぐるみやトートバッグなど、


『重音テト』のキデイランド先行販売商品を展開予定です。




●お買上げ特典●


『重音テト』関連商品を1,000円（税込）お買い上げごとに、


ノベルティステッカーをランダムで1枚プレゼントいたします。（最大4枚まで）




※『重音テト』とは


重音テト（かさね・てと）とは、有志がインターネット上で意見や素材を出し合い制作された、声となる音声素材集（音声ライブラリー）を持つ、実際に歌うことのできるキャラクターです。


重音テトは2008年3月に匿名掲示板２ちゃんねる内にある『ニュー速VIP板』で有志の手によりエイプリルフールのジョークとして制作され『架空のVOCALOID（ボーカロイド）』として動画投稿サイトであるニコニコ動画にデビューしました。


その後、歌声合成ツール『UTAU』との出会いにより独自の音声素材が作成され、VOCALOIDと同じように歌うことのできるバーチャルシンガーとして歩み始めることとなりました。


現在では多くのファンの手によって、重音テトのイラストや楽曲、動画など様々な作品が日々生み出されています。


重音テトのキャラクター原画は『線』が描き、音声素材は『小山乃舞世』が自身の声を録音・加工し制作しています。


重音テトオフィシャルサークル『ツインドリル』は2名と話し合いの上覚書を交わし、重音テトの運営を行っています。



■『重音テト』公式サイト：https://kasaneteto.jp/


■『重音テト(かさねてと)おふぃしゃる「ツインドリル」』公式Xアカウント：@twindrill_teto


■『TAMAZOU』公式Xアカウント：@tamazou202507



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(C) 線/小山乃舞世/TWINDRILL