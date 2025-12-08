あなたの好きなTOKYO FMの番組を教えてください！TOKYO FM シェアラジコキャンペーン！
株式会社エフエム東京
TOKYO FM ではスペシャルウィーク期間の2025年 12月 8日（月）～14日（日）、特別企画としてシェアラジコキャンペーンを開催します。ご自身が好きなTOKYO FMの番組のradikoリンクをシェアして、『#TOKYOFM』『#シェアラジコ』2つの指定ハッシュタグをつけてXに投稿すると応募完了となります。
ぜひ好きな番組、推し番組、聴いてみて面白かった番組回やコーナー、トークをシェアして、紹介してください。ご参加下さった方の中から抽選で100名様に5,000円分のTOKYO FMオリジナルQUOカードPayをプレゼントいたします。
【参加方法】
１.TOKYO FM公式Xをフォロー
２.radikoであなたの好きなTOKYO FMの番組にアクセス→シェア
３.『#TOKYOFM』『#シェアラジコ』2つの指定ハッシュタグと、番組のご感想などをそえて、あなたのXで番組のradikoリンクを投稿
▼ハッシュタグを間違えないように、以下をコピー＆ペーストでご活用ください！
#TOKYOFM #シェアラジコ