「UEFAチャンピオンズリーグ 2025-26」リーグフェーズ MatchDay6の中継＆ダイジェスト番組に中村俊輔氏と佐藤龍之介選手が番組出演することが決定！

株式会社WOWOW

欧州サッカー連盟（UEFA）が主催し、欧州を代表する強豪クラブ同士によって争われる世界最高峰のサッカーの大会「UEFAチャンピオンズリーグ」。WOWOWでは、欧州のクラブNo.1を決める「UEFAチャンピオンズリーグ」2025-26シーズンも、リーグフェーズ～決勝まで独占生中継（放送・配信）している。9月に開幕した本大会は、出場各チームが8試合を戦い順位を決めるリーグフェーズのMatchday（MD）5までが終了し、いよいよ後半戦へ突入する。

そこで、12月10日（水）＆11日（木）で開催されるMatchday 6では元日本代表で現在は横浜FCでコーチを務めている中村俊輔氏とファジアーノ岡山の日本代表・佐藤龍之介選手がWOWOWに出演することが決定した。中村氏は、大型補強を行い開幕前には優勝候補筆頭にも挙げられたもののいまだ苦戦が続くリヴァプールが、今シーズンも安定した戦いで4位につけている昨季ファイナリスト・インテルのホームに乗り込む一戦をゲスト解説する。MD5終了時点で13位に位置し、ノックアウトフェーズストレートイン（8位以内）を目指すリヴァプールにとっては負けられない一戦。欧州でのプレー経験も豊富でCLでも通算17試合に出場し2得点を記録している中村氏の解説にも注目だ。

またCLの全試合全ゴールをお届けする「チャンピオンズリーグダイジェスト！リーグフェーズ Matchday 6」には、佐藤選手がゲストとして初出演する。今シーズンはJ1リーグで28試合に出場し6得点を挙げ、19歳ながら日本代表として5試合に出場するなど、これからに日本サッカーを担う若手として期待される佐藤選手には、欧州最高峰のCLがどのように映っているのか、現役選手ならではの視点からCLを深く分析する。残り3節となり更なる注目を集めるCLリーグフェーズをWOWOWでお楽しみいただきたい！

＜佐藤龍之介選手コメント＞

「世界最高峰の大会と言われるチャンピオンズリーグの番組に出演できることを楽しみにしています！

同じ日本代表でプレーしている選手たちや、自分と同い年だったり、更に年齢が下の選手も活躍しているので、いつも刺激を受けています。」

＜出演情報＞

■UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ Matchday 6 「インテル vs リヴァプール」

12月10日（水）午前4時45分 ［WOWOWプライム］［WOWOWオンデマンド］

・ゲスト解説：中村俊輔／解説：佐藤寿人／実況：安井成行

■チャンピオンズリーグダイジェスト！ リーグフェーズ Matchday 6

12月12日（金）午後11時00分 ［WOWOWライブ］［WOWOWオンデマンド］

・ゲスト：佐藤龍之介／解説：林陵平／進行：横内洋樹／ハイライト実況：柄沢晃弘

＜WOWOW番組情報＞

★『UEFAチャンピオンズリーグ』 2025-26シーズン

リーグフェーズ～決勝まで 独占生中継 （放送＆配信）！

★『UEFAヨーロッパリーグ』2025-26シーズン

リーグフェーズ～決勝まで独占生中継！（放送＆配信）

★『UEFAカンファレンスリーグ』2025-26シーズン

決勝まで注目試合を独占ライブ配信！

★『チャンピオンズリーグダイジェスト！』

チャンピオンズリーグの試合開催週の金曜日に放送・配信

■詳しい放送情報は番組オフィシャルサイトへ！

https://www.wowow.co.jp/sports/clel/

＜関連情報＞

