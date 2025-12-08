yutori、お笑いトリオ「四千頭身」都築拓紀が手がけるブランド 『HIROKI TSUZUKI』が2025 AUTUMN / WINTER COLLECTIONを発表

株式会社yutori

複数のストリートブランドを展開する株式会社yutori（本社 : 東京都世田谷区 / 代表取締役社長 : 片石 貴展 / 東証グロース市場：証券コード5892 / 以下 yutori） が展開する、お笑いトリオ「四千頭身」都築拓紀のブランド『HIROKI TSUZUKI』が、2025 AUTUMN / WINTER COLLECTION をローンチいたします。芸能界随一の服好きとして知られる都築が、まさにその時"着たい"と考えるアイテムを不定期にドロップしており、今回の新作もそのこだわりが詰まったラインナップとなっています。

2025 AUTUMN / WINTER COLLECTION ローンチにあたり、東京・名古屋・福岡の3都市でPOPUPイベントを開催。実際に商品に触れることができる貴重な機会となります。

オンラインでの販売は12月11日（木）21:00よりHIROKI TSUZUKI公式ストアにてスタートいたします。

■ Designer’s Comment - 都築拓紀（HIROKI TSUZUKI）

学生時代、親父から貰ったパーカーにピンズをたくさん付けてみたり、

じいちゃんから貰ったニットは色が落ちて生地が少し歪んでいたり、

母ちゃんから貰ったボーダーは少し破け始めてたりして、

タンスの奥からこっそり盗んだTシャツには落書きなんかしてみちゃって。

……っていう、妄想です。

現実は、どれだけ洗濯しても落ちない汗の臭いが染み付いた作業着でした。

洋服が持つ“譲渡”というロマンが、服ごとの世界線の中で生きています。

[LOOK Credit]

Styling / Direction: TEPPEI @stylist_teppei

Photographer: Kyohei Nagano @kyohei34

<販売>

販売日:12月11日(木)21:00~

販売場所

・YZstore HIROKI TSUZUKI

URL:https://yz-store.com/collections/9090





<店舗販売>

【POPUP】

TOKYO POPUP

日程：2025年12月5日（金）- 12月7日（日）

時間：13:00～20:00

会場：Four Store

住所：〒153-0042 東京都目黒区青葉台1丁目21－9 グリーンヒル三光101

Instagram：@fourstore_nakameguro

https://www.instagram.com/fourstore_nakameguro/

NAGOYA POPUP

日程：12月13日（土）- 12月14日（日）

時間：13:00～20:00

会場：New Authentic Space

住所：〒460-0018 愛知県名古屋市中区門前町３－２８ 門前ビル 3F

Instagram：@newauthentic.space

https://www.instagram.com/newauthentic.space

FUKUOKA POPUP

日程：2025年12月22日（月）- 12月23日（火）

時間：13:00～20:00

会場：ARAKI HOME FUKUOKA

住所：〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉2丁目4－32 中島ビル 1階南

Instagram：@araki_home_fukuoka

https://www.instagram.com/araki_home_fukuoka/







■ HOROKI TSUZUKI

お笑いトリオ「四千頭身」都築拓紀によるブランド。

芸能界随一の服好きとして知られる都築が、まさにその時”着たい”と考えるアイテムを不定期にドロップする。

Instagram：https://www.instagram.com/hirokitsuzuki_paris/

■ 株式会社yutori

2018年4月 創業。臆病な秀才の最初のきっかけを創ることを掲げ、古着コミュニティ『古着女子』を形成。後にアパレルD2Cブランドを立ち上げ、2020年7月 ZOZOグループ入りを発表。『9090』『centimeter』『My Sugar Babe』など複数のファッションブランドを展開、Instagramの累計フォロワー数は287万人（2025年11月時点）を超える。2022年4月にブランド『F-LAGSTUF-F』、8月には株式会社A.Z.Rがyutoriグループへ参画。その後2024年8月には、『Her lip to』等のブランドを運営し、元AKB48の小嶋陽菜氏がCCOを務める株式会社heart relationを子会社化。自社ECサイト『YZ STORE』の展開のみならず、実店舗も全国で57店舗（2025年11月時点）を展開中。2023年12月に東京証券取引所グロース市場へ上場、アパレル企業史上最短・最年少上場（IPO）記録を更新。

yutori web：https://yutori.tokyo/

YZ STORE：https://yz-store.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

yutori PRESS E-mail：ryuya.saito@yutori.tokyo