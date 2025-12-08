～福岡のごちそうがJR博多駅に大集合～「うまかばい！博多和牛マルシェin博多駅」を開催！

九州旅客鉄道株式会社

九州旅客鉄道株式会社と株式会社ヌルボンは、12月12日（金）～14日（日）にかけて、「うまかばい！博多和牛マルシェ in 博多駅」を開催いたします。

会場では、ブランド誕生から20周年を迎えた博多和牛の精肉や加工品、数量限定のお弁当等を特別価格で販売します。昨年の開催で大人気であった博多和牛のお肉が必ず当たる「おにくガチャ」を今年もご準備し会場を盛り上げます。その他にも「博多あまおう」等の福岡県産の農林水産物や加工品も販売しますのでぜひ会場にお越しください！

１ 開催日時

2025年12月12日(金) 11:00～19:00

12月13日(土) 10:00～18:00

12月14日(日) 10:00～18:00

２ 開催場所

博多駅 在来線中央改札口前スペース

３ 共催団体

博多和牛販売促進協議会（ＪＡ部会）、ＪＡ全農ふくれん、ＪＡ全農ミートフーズ株式会社

九州旅客鉄道株式会社、株式会社ヌルボン

４ 実施内容

・博多和牛の精肉や加工品、お弁当（数量限定）等の販売

・「博多あまおう」等の福岡県産農林水産物（青果、加工品等）の販売

・博多和牛20周年PRブースの設置

・博多和牛サーロインステーキ、博多あまおう等が当たるスペシャル抽選会の実施

※抽選会は税込2,000円以上お買い上げで１回抽選いただけます。

５ 博多和牛について

博多和牛は、博多和牛生産者として登録された農家が、主に九州の子牛産地から購入して、概ね20ヶ月間丁寧に育てた和牛です。

牛の健康管理に心掛けて、「安心・安全で美味しい牛肉」をお届けすることを目指し、生産・販売一体となって取り組んでいます。

県内産の稲わらを主食とした良質な飼料で育てられた「やわらかくてジューシーな美味しさ」が評判のお肉です。

６ 過去開催時の様子

※販売金額は変わる場合がございますので予めご了承ください.