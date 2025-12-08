【ONPU】風邪やインフルエンザが気になる時期に。“表情”で空気の状態をお知らせし、やさしく整える「にこタッチ空気清浄機」が誕生

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛）は、2025年12月5日（金）より、「使いやすさ」、「分かりやすさ」、「手に取りやすさ」の3つの「やすさ」をコンセプトにした家電ブランド「ONPU（オンプ）」から、機能性と操作性を両立した「にこタッチ空気清浄機」を販売開始いたしました。日々、進化していく世の中で、難しい機能や設定にテクノロジー疲れを感じている人々のために、「ONPU」は安心感がある家電を提供し、リズムを整えるように生活を豊かにしていきます。

開発者の想い

「目まぐるしく変わるテクノロジーに疲れを感じる人々に癒しを提供したい。」

便利な世の中になるにつれて、ややこしい設定や難しい操作が多く、本来は生活を快適にするはずの家電に疲れを感じている人々に安心感を与えたい。そのような想いがブランド立ち上げのきっかけでした。「にこタッチ空気清浄機」は、スイッチをオンにするだけで、部屋の状態に合わせて最適に運転し、ご家族のそばで静かに働き続けます。お子様や高齢の方、ペットがいる家庭でも、操作に悩まず使えることを徹底的に追求しました。中央の光るディスプレイの表情は、空気の状態を直感的に伝える思いやりを表現しています。難しさを取り去ることこそ、家電のやさしさである。その信念が形になった一台です。ONPUは機能を足すのではなく、“心地よさを引き出す”家電でありたいと考えています。

「にこタッチ空気清浄機」の特徴

【ボタン一つで簡単操作。もう使い方で迷わない高性能空気清浄機】

ボタンひとつで自動運転を開始し、空気の汚れを感知して最適な風量を自動調整。4層フィルターでウイルス・花粉・カビ・生活臭をしっかり除去し、快適な空間をキープします。最大99.9％（*1）の除去性能かつ小型ながらパワフルな清浄能力なので、リビングや寝室、子ども部屋やペットのいる場所でも安心して使用可能です。さらに、本体の「表情」で空気の質をお知らせすることで、一目で空気の状態をご確認できるようになっています。難しい操作は不要、ご家族皆様にやさしい設計で毎日の暮らしを清潔に保ちます。

*1：外部機関の検査合格済み

【高い清浄力を誇るの4層フィルター搭載】

プレフィルターで大きなホコリをブロックし、除菌フィルターで菌をキャッチ。さらにHEPA H13フィルターがPM2.5や花粉を99.9％（*2）除去し、さらに細かいウイルスも99.9％（*3）カット。活性炭フィルターがタバコやペット臭まで吸着し、においのもとにもしっかり対応。目に見えない微細粒子と不快なニオイをトータルで抑え、すっきりと澄んだ空気にします。空気の質にこだわりたいご家庭に最適なフィルター構成です。

*2・3：外部機関の検査合格済み

【空気質センサー搭載】

リアルタイムで空気の質を検知し、本体の「表情」で状態をお知らせ。「汚れている」「やや汚れている」「綺麗」の3段階を一目で確認できるので、空気の変化をすぐに把握可能。空気の状態に応じて自動でファンの強さを調整する「オートモード」も搭載し、常に最適な環境を維持します。

【静かな稼働音で夜もぐっすり快眠】

最小30dBの静音設計で、木の葉が触れ合う程度の静かな稼働音。風量は弱・中・強から選べ、生活シーンに合わせた使い方が可能。リビングでの団らんや、子ども部屋、在宅ワーク中の集中タイムにも最適。24時間いつでも静かに空気を清浄し、快適な室内環境を維持します。音に敏感な方でも安心してお使いいただける仕様です。

製品情報

「にこタッチ空気清浄機」

【価格】12,980円

【カラー】ホワイト

【サイズ】約H459×W225×D225mm

【重量】約2.5kg（空気清浄機本体／電源アダプターを含まない）

【発売日】2025年12月5日

【販売店】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYP25H27

・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/merin-888/o-apam-w-01.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-title

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ginzatravel/o-apam-w-01/?variantId=O-APAM-W-01

「にこタッチ空気清浄機 専用取り換えフィルター」

【価格】3,980円

【サイズ】約H134×W165×D165mm

【重量】約0.3kg

【発売日】2025年12月5日

【販売店】

・Amazon：https://amzn.asia/d/a2mpDsp

・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/merin-888/o-amft-w-01.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-title

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ginzatravel/o-apam-w-01/?variantId=O-AMFT-W-01

「にこタッチ空気清浄機 フィルターセット」

【価格】15,980円

【カラー】ホワイト

【サイズ】空気清浄機本体：約H459×W225×D225mm

交換用フィルター：約H134×W165×D165mm

【重量】空気清浄機本体：約2.5kg（空気清浄機本体／電源アダプターを含まない。）

交換用フィルター：約0.3kg

【発売日】2025年12月5日

【販売店】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G499PWL6

・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/merin-888/o-amftst-w-01.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-title

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ginzatravel/o-apam-w-01/?variantId=O-AMFTST-W-01

「ONPU」について

「Life Harmony 暮らしのリズムを整えて、弾むような毎日を。」

複雑な操作や余計な情報に疲れがちな日々の中で、本当に必要な機能だけを選び、わかりやすく使いやすい設計にこだわりました。自分のペースで使いこなし、心地よく過ごせるように。ONPUは、快適さ・効率・シンプルさを調和させ、あなたの暮らしに、やさしいリズムを奏でます。

会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。

会社名：株式会社KURUKURU

代表者名：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp