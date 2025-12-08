【箱根ホテル小涌園】フォトジェニックな箱根旅で最高のシャッターチャンス！クリスマスは温泉とランタンで決まり

藤田観光株式会社

家族みんなで楽しめる温泉・自然・食事が揃い、赤ちゃんや小さなお子さま連れでも安心して滞在できる箱根ホテル小涌園(所在地：神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297、支配人:阪本清嗣)では、師走に入りホリデーシーズンが本格化する中、まだ間に合うクリスマスプランを2025年12月25日(木)まで販売しております。

当ホテルのご宿泊者さまは、隣接する「箱根小涌園ユネッサン (森の湯含む) 」が滞在中遊び放題！ユネッサンではノルウェーの幻想的な冬景色をイメージした変わり湯「スノーファンタジー風呂」や毎日実施されるサウナイベント「メリクリ！ウィンターストームロウリュ」といった今だけ！のカップル・ご家族に人気のクリスマスイベントが開催中です。ユネッサンで楽しいひとときを満喫した後は、和洋中約60種のディナービュッフェや最上階の温泉大浴場で心も体もリフレッシュいただけます。1日の締めくくりには、箱根の澄んだ空気の夜空に高く打ち上げるランタンナイト(別料金・予約制)の心温まるナイトアクティビティをお楽しみくださいませ。

また、宿泊は難しいけれど箱根でクリスマスを満喫されたいお客さまには、予約不要でご利用いただけるランチビュッフェがおススメです。12月25日(木)まで開催中のクリスマスフェアでは、「ローストチキン」「ミートローフ」、一口サイズでついつい食べ過ぎてしまう可愛らしいケーキ等季節感あふれるメニューが並びます。お食事後は、隣接する「森の湯」で温泉入浴が楽しめ、日帰りでも十分お楽しみいただけます。

この機会に、ご家族・ご友人・パートナーと素晴らしい箱根でのクリスマスをお楽しみください。

【クリスマス限定】パパ、ママ必見！サンタと過ごす特別なクリスマス概要

クリスマスイブとクリスマスは、特別な思い出を作りませんか？12月24日と25日限定で、事前にお預かりしたプレゼントをサンタクロースに扮したホテルスタッフが直接お届けします。

〈料 金〉

1泊2食付き大人お1人さま36,000円(サービス料込、消費税・入湯税別)～1室4名さま利用時

〈特 典〉

滞在中、ユネッサン・森の湯入り放題、サンタクロースとの写真撮影、オリジナルSDＧsオーナメントをプレゼント

箱根小涌園ユネッサン クリスマスイベント 概要

■スペシャルイベント「YUNESSUN OFURO COLLECTION」■

“お風呂を通じて世界を巡る”をテーマした、本年初開催の新たな秋冬のスペシャルイベントです。

○季節の変わり湯「スノーファンタジー風呂」 ホリデーシーズンならではのお風呂が登場！

ノルウェーの冬景色をイメージし、光り輝く幻想的な空間の中で心躍るバスタイムをお楽しみいただけます。

○サウナイベント「メリクリ！ウィンターストームロウリュ」

サウナハットならぬサンタハットを着用した熱波師が、渾身の熱波をクリスマスのお菓子“ジンジャーブレッドクッキー”をイメージした香りと共に皆さまにお届けいたします！

ランチビュッフェ クリスマスフェア概要

館内1階レストラン『フォンテンブロー』では、日帰りのお客さまもご利用いただけるランチビュッフェを営業しております。ライブキッチンでは、焼きたてのピザや握り寿司、伝統の味を継承した「小涌園ラーメン」や「小涌園チキンカレー」に加えて、12月25日まで、クリスマスフェアを開催！ソフトドリンクだけではなくアルコールの飲み放題も含まれておりますので、お料理に合わせたドリンクもお楽しみください。食事後は、隣接する「森の湯」で日帰り温泉をご利用いただけます。

〈営業時間〉

11時00分～14時30分

〈料 金〉

大人(中学生以上)4,500円、小学生2,900円、幼児(3歳～未就学)1,700円 ※消費税込

毎夜開催！ランタンナイト ～12月はクリスマスカラーのランタンが登場中～

一日の締めくくりは、ランタンナイトに参加して幻想的な空間を体験しませんか？願い事を書いたランタンを、箱根の夜空に打ち上げる感動的なイベントで、夜空を舞うランタンの灯りが、最高のクリスマスの思い出を演出します。

〈時 間〉19時00分(受付18時30分)

〈料 金〉ランタン1個3,300円(消費税込)

