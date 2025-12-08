六本木レディースクリニック、着床前胚染色体検査「PGT-A／PGT-SR」を導入

SBC Medical Group Holdings Inc.

SBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：相川 佳之）が経営支援を行う六本木レディースクリニックは、体外受精で得られた受精卵（胚）の染色体を移植前に調べる「着床前胚染色体異数性検査（PGT-A）」および「着床前胚染色体構造異常検査（PGT-SR）」の提供を開始しました。これらの検査はいずれも、日本産科婦人科学会が認める登録医療機関のみが実施できる先進的な検査で、胚の染色体状態を確認することにより、流産リスクの低減や着床率の向上、より適切な治療判断につながることが期待されています。当院では、本検査の導入を通じて、不妊治療に臨む患者さま一人ひとりの未来に向けた選択を、より精度の高い医療技術で支援してまいります。

※画像は検査のイメージです。

PGT-Aは、胚に含まれる染色体の「数」に異常があるかを調べる検査で、通常46本より多い／少ないといった異常（異数性）の有無を確認します。PGT-SRは、染色体の「構造」に問題がないかを調べる検査で、染色体の一部が欠けている、あるいは入れ替わっているといった構造異常を確認します。これらの検査によって、移植前に染色体の異常を発見し、正常な染色体数や構造を持つ胚を選んで移植することで、着床率や妊娠継続率、出生率の向上が期待されるほか、流産などに伴う身体的負担や精神的な苦痛の軽減にもつながると考えられています。

※本検査の実施にあたって、胚から5～10個ほどの細胞を採取する必要があり、胚にダメージを与える可能性があります。

※細胞採取による胚への影響について、現時点では大きな問題は少ないと考えられているものの、一部ではまだ明確に結論が出ていない点もあります。

※本検査の実施にあたっては、日本産科婦人科学会が定める要件に該当する必要があります。

※対象となる要件、検査方法や流れについては日本産科婦人科学会公式HP(https://www.jsog.or.jp/medical/886/)をご覧ください。

検査料金

l PGT-A：99,000円（税込）

l PGT-SR：110,000円（税込）

※それぞれ胚盤胞1個あたりの費用となります。

※自費診療となり、本検査を希望する場合は採卵や移植も自費診療として行う必要があります。

※注意事項等、本検査の詳細についてはこちら(https://www.sbc-ladies.com/infertility/pgta_pgtsr.html)をご覧ください。

六本木レディースクリニック 六本木院 小松 保則院長のコメント

当院では、患者さまの選択肢を広げ、より精度の高い不妊治療をご提供するため、PGT-AおよびPGT-SRを導入しました。不妊治療の過程では精神的な負担や不安を抱える方も少なくありません。胚の染色体状態を知ることは治療方針の判断材料となり、選択を前向きに捉える一助になると考えています。引き続き、科学的根拠に基づいた医療体制と、安心して治療に臨める環境づくりに努めてまいります。

小松医師のプロフィールについてはこちら(https://www.sbc-ladies.com/clinic/doctor.html)をご覧ください。

六本木レディースクリニック

六本木レディースクリニックは、生殖医療に特化した専門クリニックとして国内有数の実績と信頼を誇り、他院で妊娠に至らなかった方の多くが同院で新たな希望を見出しています。実際に転院患者さまのうち約7割が妊娠を実現しており、「不妊治療の最後の砦」とも称されています。担当医制の導入や最新の培養設備、経験豊富な胚培養士チームによるきめ細やかなサポート体制を整え、質の高い治療を提供しています。また、将来に向けた妊娠の選択肢を広げる卵子凍結治療にも注力しており、東京都の登録医療機関として助成金制度を活用した治療にも対応。キャリアやライフステージに合わせて「いまの自分を大切にしながら、未来を守る」という前向きな選択を支えています。患者さま一人ひとりの想いに寄り添い、精神的・身体的・経済的な負担をできる限り軽減しながら、安心して通える環境のもと、「納得できる治療」と「後悔しない選択」を提供することを目指しています。

六本木レディースクリニック 公式サイト：https://www.sbc-ladies.com/

- 六本木院：東京都港区六本木7-18-18 住友不動産六本木通ビル6階- 池袋院：東京都豊島区南池袋1-19-5 Gビル南池袋01 8階

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスは、先進的な美容医療をはじめ、皮膚科、整形外科、不妊治療、歯科、AGA、眼科など幅広い診療領域において、国内外の医療機関に経営支援を行う総合医療グループです。多様なクリニックブランドを擁し、メディカルツーリズムや米国・アジアへのグローバル展開も進めています。2024年9月に米国NASDAQ市場へ上場し、2025年6月には米国株価指数「ラッセル3000」にも選出されました。今後も「メディカルイノベーションで世界中の人々の「幸福度」向上に貢献する」というグループパーパスの実現に向け、信頼性の高い医療サービスの提供とネットワーク拡大を推進してまいります。

英文名：SBC Medical Group Holdings Incorporated

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー（米国証券コード）：SBC

所在地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

CEO：相川 佳之

事業：医療機関（総合美容医療・皮膚科・歯科・AGA治療・婦人科・不妊治療・眼科・整形外科・再生医療、他）への経営支援事業

SBCメディカルグループホールディングス：https://sbc-holdings.com/jp